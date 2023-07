Tour de France 2023: la prima volata la vince Jasper Philipsen, battuti Bauhaus ed Ewan

Arriva la prima volata di gruppo al Tour de France 2023. Terza tappa con arrivo in quel di Bayonne che va al favorito Jasper Philipsen: il belga, lanciato al meglio dalla squadra, domina lo sprint e coglie il settimo successo stagionale, il terzo in una frazione della Grande Boucle dopo i due dell’anno scorso. Resta agevolmente in Maglia Gialla Adam Yates (UAE Emirates).

Pronti, via e sono andati all’attacco due corridori. In fuga Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) e Neilson Powless (EF Education-EasyPost), a caccia di punti importanti per la sua Maglia a Pois. Dopo una prima parte mossa, tanta pianura per tornare in Francia dalla Spagna e lavoro molto semplice per il plotone che è andato a riprendere prima lo statunitense e poi il transalpino.

Negli ultimi 15 chilometri si sono registrate velocità folli nel plotone, una volata costante per riuscire ad arrivare nel migliore dei modi verso lo sprint finale, con tutte le squadre impegnate in testa al gruppo.

A lanciare la volata è stata l’Alpecin-Deceuninck con un super Mathieu van der Poel: l’uomo ideale per Jasper Philipsen che non ha sbagliato nulla ed ha dominato lo sprint. Alle sue spalle Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), Caleb Ewan (Lotto Dstny) e Fabio Jakobsen (Soudal – Quick Step). Miglior italiano un buon Luca Mozzato (Team Arkéa Samsic), dodicesimo.

Foto: Lapresse