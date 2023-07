LIVE Tour de France 2023 in DIRETTA: Philipsen impetuoso allo sprint, Adam Yates resta in maglia gialla

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2023

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI

LA CRONACA DELLA TAPPA

LE PAGELLE DELLA TAPPA

18.21 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE del Tour de France 2023, domani altro appuntamento con i velocisti con la frazione da Dax a Nogaro. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata con OA Sport!

18.19 Piccola variazione nella top 10 della classifica generale, con Mikel Landa che perde due posizioni in favore di Carlos Rodriguez e Mattias Skjelmose Jensen a causa del peggior piazzamento odierno, rimanendo comunque nel gruppetto a 22” dalla maglia gialla di Adam Yates.

1 YATES Adam UAE Team Emirates 13:52:33

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:06

3 YATES Simon Team Jayco AlUla ,,

4 LAFAY Victor Cofidis 0:12

5 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 0:16

6 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:17

7 WOODS Michael Israel – Premier Tech 0:22

8 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe ,,

9 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers ,,

10 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek ,,

11 LANDA Mikel Bahrain – Victorious ,,

12 GAUDU David Groupama – FDJ ,,

13 KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma ,,

14 BARDET Romain Team dsm – firmenich 0:43

15 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers ,,

16 CRAS Steff TotalEnergies ,,

17 BILBAO Pello Bahrain – Victorious ,,

18 BERNAL Egan INEOS Grenadiers ,,

19 BUCHMANN Emanuel BORA – hansgrohe ,,

20 CICCONE Giulio Lidl – Trek ,,

18.17 Arriva la conferma, Jasper Philipsen è il vincitore della terza tappa del Tour de France! Classifica confermata.

18.15 Parlando onestamente, sembra esserci un leggero movimento sulla destra di Philipsen, ma dovuto più che altro alla semicurva più che a una volontà di cambiare traiettoria.

18.12 Intanto Philipsen non ha ancora parlato con i giornalisti e sembra alquanto crucciato. Forse la giuria sta riguardando le immagini per quel movimento del velocista belga. Lo stesso ha riguardato le immagini assieme a Tadej Pogacar, ed entrambi sostengono di non vedere nulla di irregolare.

18.09 Da sottolineare comunque il lavoro EGREGIO di Mathieu van der Poel. Non solo un fenomeno, anche un ultimo uomo da volata DI LUSSO.

18.07 Un’immagine dello sprint di Jasper Philipsen, che con questo sprint sale al secondo posto della classifica a punti alle spalle di Victor Lafay:

18.05 Migliore degli azzurri quest’oggi è Luca Mozzato, dodicesimo al traguardo.

18.03 Questa la top 10 della terza tappa del Tour de France con arrivo a Bayonne:

1 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 210 100 10″ 4:43:15

2 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 150 70 6″ ,,

3 EWAN Caleb Lotto Dstny 110 50 4″ ,,

4 JAKOBSEN Fabio Soudal – Quick Step 90 40 ,,

5 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 70 32 ,,

6 CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team 55 26 ,,

7 MEEUS Jordi BORA – hansgrohe 45 22 ,,

8 GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla 40 18 ,,

9 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 35 14 ,,

10 COQUARD Bryan Cofidis 30 10 ,,

18.00 Qualcosa da recriminare per Wout Van Aert, quinto al traguardo alle spalle anche di Fabio Jakobsen. Ai 150 metri dal traguardo sembrava una lotta a due con Philipsen, ma l’arrivo era posto durante una semicurva a destra. Il velocista della Alpecin-Deceuninck si sposta leggermente sulla destra e chiude l’uomo della Jumbo-Visma, che si rialza per evitare danni.

17.59 Il belga ha ricevuto una trenata ASSURDA da parte di Mathieu van der Poel, che si fa vedere per la prima volta in questa Grande Boucle. Secondo Bauhaus, terzo Caleb Ewan.

17.58 JASPER PHILIPSEN!!! Grande volata da parte dello sprinter della Alpecin-Deceunink, terza frazione vinta al Tour per lui!

17.57 ULTIMO CHILOMETRO! C’è la Alpecin Deceunink in testa, CHE RISCHIO, qualcuno sbanda!

17.56 La strada sale un poco a 1600 metri dal traguardo, la Intermarché porta avanti Girmay e dietro di lui c’è Sagan!

17.55 Caleb Ewan ha perso per strada il suo ultimo vagone, Jacopo Guarnieri… Curva ad angolo retta a due chilometri dal traguardo, percorsa senza rischi!

17.54 Si crea anche il trenino della Uno-X per Alexander Kristoff, e si vedono degli uomini dell’Arkea-Samsic, con Luca Mozzato che vuole provarci. MENO DI QUATTRO CHILOMETRI!

17.53 Per la Soudal-QuickStep sono rimasti Kasper Asgreen ed Yves Lampaert ad assistere Fabio Jakobsen.

17.52 La Jumbo-Visma sta correndo da applausi, tenendo Vingegaard nelle prime posizioni. La strada è larga, ma non mancano le scaramucce…

17.51 Scalano posizioni anche il Team DSM e la Israel-Premier Tech, anche loro vogliono giocarsela! ULTIMI SEI CHILOMETRI!

17.49 Anche la Jumbo-Visma e la Jayco-AlUla al lavoro, con Wout Van Aert e Dylan Groenewegen che si giocheranno le loro carte. Un po’ intruppata la Lotto-Dstny.

17.47 ULTIMI 10 CHILOMETRI DI GIORNATA!

17.44 Si fa spazio anche la Intermarché-Circus-Wanty, con Rui Costa al lavoro per Biniam Girmay.

17.41 Ultimi 15 chilometri di corsa!

17.39 Pichon vuole rimanere in gruppo, combatte ancora per tenere le ultime ruote. Se proprio non si era sicuri dell’assegnazione del numeretto rosso, con questo ultimo sforzo legittima la scelta, annunciata dal profilo Twitter del Tour:

@lauPichon will be on the podium this evening as he was voted most combative rider of the day! @lauPichon sera sur le podium ce soir après avoir été élu coureur le plus combatif du jour! #TDF2023 @century21fr pic.twitter.com/CYUEBhbYG5 — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2023

17.36 Siamo entrati negli ultimi 20 chilometri di corsa!

17.33 Tratto in contropendenza, si vedono nelle prime posizioni Soudal-QuickStep, TotalEnergies, Jumbo-Visma ed Alpecin-Deceuninck.

17.30 Laurent Pichon (Arkea-Samsic) si stacca dal gruppo a 23 chilometri dal traguardo. Domani sarà sicuramente premiato con il numero rosso del combattivo di giornata.

17.27 Foratura per Steff Cras (TotalEnergies), che viene atteso da Pierre Latour per riportarsi in gruppo.

17.24 Si inizia a combattere per le posizioni di testa in gruppo, in una rotonda con curva a sinistra si è rischiato qualcosina…

17.21 Ora il gruppo ha nettamente aumentato l’andatura, si toccano i 55 all’ora. Mancano poco più di 30 chilometri al traguardo.

17.18 Rivediamo insieme il momento in cui il gruppo ha varcato il confine ed è approdato in Francia:

17.15 Finisce qui l’avventura di Laurent Pichon (Arkea-Samsic) a 37 chilometri dall’arrivo. Bravissimo comunque il francese.

17.13 Meno di 40 chilometri al traguardo, Pichon ha una decina di secondi di vantaggio, prova a dare tutto comunque…

17.10 Si sta per esaurire il tentativo di Laurent Pichon (Arkea-Samsic), vi riproponiamo dunque l’audio del suo Direttore Sportivo per spronarlo in fuga:

17.07 Non per niente ha vinto per quattro anni di fila, dal 2018 al 2021, il premio di miglior gregario dell’anno del quotidiano Het Laatste Nieuws. E il margine di Pichon scende tantissimo: 30” per lui!

17.04 Il gruppo ora appare più nervoso, inizia a sentire l’odore del traguardo. E avanti al gruppo si mette la quintessenza del gregario che tutti vorrebbero, Tim Declercq.

17.01 Si è leggermente sfilato per qualche problema meccanico Jasper Philipsen, Mathieu van der Poel si è speso in prima persona per riportarlo in gruppo. Si può dire qualunque cosa dell’olandese, ma non che non sia uno che si mette a disposizione di tutti.

16.59 Sempre Quinn Simmons a lavorare in gruppo, oggi è una giornata adatta a Mads Pedersen, l’uomo veloce della Lidl-Trek.

16.56 L’andatura del gruppo non è stata indiavolata quest’oggi, dopo le prime due frazioni parecchio frenetiche. A Bayonne si potrebbe arrivare per le 18.00

16.53 Mancano ancora più di 50 chilometri al traguardo e il vantaggio del francese in testa sta calando parecchio, ora è di 1’10”.

16.50 Il margine di Laurent Pichon, fuggitivo di giornata, è ora di 1’50”.

16.47 Passato il confine, il gruppo entra ufficialmente in Francia!

16.44 Alle spalle di Pichon c’è la Lidl-Trek a fare l’andatura a meno di 60 chilometri dal traguardo. E curiosamente, c’è il più giovane della Grande Boucle, Quinn Simmons.

16.41 ‘Sei un guerriero, ci stai rendendo orgogliosi e stai regalando emozioni. Goditela!’. Parole bellissime da parte dell’ammiraglia dell’Arkea-Samsic, composta da Arnaud Gerard e Sebastien Hinault, nei confronti di Laurent Pichon. Dichiarazione arrivataci grazie alla nuova innovazione in gruppo, le comunicazioni in radio passate anche sul canale televisivo.

16.38 Per Pichon, ottavo alla Parigi-Roubaix 2022 vinta da Dylan Van Baarle, sono rimasti 2’10” di margine. Un po’ poco, ma almeno potrà probabilmente consolarsi con il numeretto rosso di combattivo di giornata.

16.35 Prossimo ai 37 anni (li compirà il prossimo 19 luglio), il leader di giornata è il settimo corridore più anziano in gruppo. A vestire il ruolo del decano è Dries Devenyns (Soudal-QuickStep) che compirà quarant’anni il giorno della penultima tappa del Tour.

16.32 Laurent Pichon è uno dei veterani del gruppo. Una carriera da gregario per lui, che lo vede in astinenza di vittorie da oltre sei anni, da un successo alla Route Adelie de Vitré. In quell’anno si impose anche nella prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

16.29 Intanto Neilson Powless (EF Education-Easypost) si lascia sfilare dopo aver portato a tutti i compagni di squadra gel e borracce: la sua giornata finisce qui, ora tornerà a conservare energie per gli attacchi delle prossime giornate.

16.26 Continua l’avventura in solitaria di Laurent Pichon (Arkea-Samsic), ormai da solo in testa da una decina di chilometri. 2’40” per lui, ma l’arrivo è a oltre 70…

16.23 Altri problemi, due forature. Sia Alexey Lutsenko (Astana-Qazaqstan) che Rui Costa (Intermarché) costretti a ricorrere all’ammiraglia. Il kazako controlla la ruota, potrebbe trattarsi nuovamente di qualche puntina come denunciato ieri da Lilian Calmejane…

16.22 Si fa riprendere Neilson Powless (EF Education-Easypost), mentre Caleb Ewan cambia la bici per un problema meccanico.

16.20 Eccolo il saluto di Neilson Powless a Laurent Pichon, dal profilo Twitter della corsa:

16.17 Il gruppo vede ora l’Alpecin-Deceuninck al lavoro per Jasper Philipsen. Intanto problemi meccanici per Sam Welsford (Team DSM).

16.14 Il tutto è motivato dal fatto che Powless ha deciso direttamente di rialzarsi. Laurent Pichon (Arkea-Samsic) rimane da solo in testa!

16.12 Bel momento tra Pichon e Powless, che sanno di non avere molte chance, ma si danno il ‘pugno’ per scambiarsi stima reciproca. Magari non arriverà la vittoria, ma almeno sarà nata un’amicizia in gruppo.

16.11 Per loro un vantaggio ancora di 2’10”. Finite le salite per oggi, adesso si procede verso la volata finale.

16.08 Continuano a collaborare la maglia a pois Neilson Powless (EF Education-Easypost) e Laurent Pichon (Arkea-Samsic) a meno di 85 chilometri dal traguardo.

16.05 Piccolo rallentamento in gruppo, caduta di Fred Wright (Bahrain-Victorious) che riprende a correre con un gomito sanguinante.

16.02 Si vede in coda al gruppo Matteo Trentin, che fa fatica a tenere le ruote del gruppo che è segnalato in ritardo di 2’28”.

16.00 Powless passa ancora per primo al GPM e prende altri due punti. Pichon ora punterà al premio di combattivo di giornata.

15.58 Powless rilancia l’andatura per passare ancora una volta per primo al gran premio della montagna.

15.55 Van Aert si è sfilato volontariamente dal gruppo e ha perso circa un minuto: immagine particolare dopo le frizioni emerse ieri.

15.52 Strada che si restringe e rende difficile il passaggio del gruppo in salita.

15.49 In testa al gruppo si mette a tirare Juan Pedro Lopez della Lidl-Trek.

15.46 Inizia ora l’ultimo GPM di giornata e sarà anche l’ultimo GPM di questo Tour de France in territorio spagnolo.

15.43 Ricordiamo che in fuga ci sono sempre Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) e Neilson Powless (EF Education-EasyPost).

15.40 100 chilometri esatti alla conclusione di questa terza tappa.

15.37 Ben O’Connor in precedenza si era sfilato per un problema meccanico, ma è ripartito ed è rientrato grazie all’aiuto di un compagno di squadra.

15.34 Côte d’Orioko Benta che sarà lunga 4,6 km alla pendenza media del 6,3%.

15.31 Controllano il gruppo da ormai diversi chilometri il Team Jayco AlLula e la Soudal Quick-Step.

15.28 Dopo la salita, la corsa è tornata sulla costa e fra poco affronterà l’ultimo GPM.

15.25 Si stacca anche oggi Ben O’Connor dal gruppo dei migliori: in difficoltà il corridore della AG2R Citroen Team.

15.21 Continua una buona collaborazione tra Powless e Pichon: manca solo un GPM in questa tappa, sempre di terza categoria.

15.18 Powless che rimane maglia a pois con 16 punti, contro i 7 di Pogacar che è secondo.

15.15 Due ore di corsa e media oraria di poco inferiore ai 37 km/h.

15.13 Neilson Powless passa per primo al GPM e prende altri due punti per consolidare la maglia a pois.

15.11 Lafay che ha vistosamente rallentato per farsi riprendere dal gruppo

15.09 Questa la nuova classifica della maglia verde:

1 – LAFAY Victor 80 15

2 – POGAČAR Tadej 42 –

3 – VAN AERT Wout 36 –

4 ▲14 POWLESS Neilson 32 17

5 ▼1 WOODS Michael 31 –

6 ▲7 PEDERSEN Mads 31 13

7 ▼2 YATES Adam 30 –

8 – PHILIPSEN Jasper 30 9

9 ▼3 YATES Simon 25 –

10 ▲7 COQUARD Bryan 22 6

15.06 Questo il passaggio al traguardo volante di Deba:

1 PICHON Laurent 20

2 POWLESS Neilson 17

3 LAFAY Victor 15

4 PEDERSEN Mads 13

5 MEEUS Jordi 11

6 GIRMAY Biniam 10

7 PHILIPSEN Jasper 9

8 CAVENDISH Mark 8

9 EWAN Caleb 7

10 COQUARD Bryan 6

11 VAN DER POEL Mathieu 5

12 GROENEWEGEN Dylan 4

13 SAGAN Peter 3

14 KIRSCH Alex 2

15 JAKOBSEN Fabio 1

15.04 Comincia ora la salita del Col d’Itziar.

15.01 In terza posizione passa Victor Lafay che guadagna 15 punti preziosi per tenere la maglia verde un giorno in più.

14.58 Pichon passa per primo al traguardo volante di Deba davanti a Powless.

14.55 Con questa azione Lafay ha già guadagnato 1’10” sul gruppo.

14.52 L’attacco di Victor Lafay! Il francese della Cofidis, vincitore della tappa di ieri e maglia verde, è partito a oltre cinque chilometri dal traguardo volante.

14.49 Il vantaggio di Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) e Neilson Powless (EF Education-EasyPost) torna a sfiorare i tre minuti.

14.46 Traguardo volante che sarà posto prima del GPM di Col d’Itziar: 5,1 km al 4,6%.

14.43 Anche in discesa il plotone non si prende rischi, procedendo a velocità piuttosto ridotta. Andatura che aumenterà fra poco quando ci sarà il traguardo volante di Deba.

14.40 Quasi un’ora e mezza di corsa, media oraria attorno ai 37 km/h. Anche oggi i corridori vengono accolti da un pubblico eccezionale.

14.37 Non forza il gruppo che rimane a 2’30” dai due fuggitivi: ancora il traguardo è lontanissimo. Ritmo piuttosto blando fino a questo momento.

14.34 Corridori che sono sulla costa atlantica al nord della Spagna e successivamente passeranno anche da San Sebastian, sede dell’arrivo di ieri.

14.31 I due attaccanti stanno affrontando un tratto di sali e scendi, con Pichon sempre alla ruota di Powless.

14.28 La Maglia Bianca della UAE Emirates rientra nel plotone senza patemi.

14.26 Foratura per Tadej Pogacar.

14.23 Ricordiamo i due attaccanti: Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) e Neilson Powless (EF Education-EasyPost).

14.18 Rallenta ancora il gruppo che non si danna l’anima per inseguire.

14.15 3′ di ritardo per il plotone.

14.13 Scollina ancora una volta in testa Powless. Sempre più Maglia a Pois.

14.10 Secondo GPM di giornata: Côte de Milloi (2.2 km al 4.9%).

14.07 All’attacco sempre Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) e Neilson Powless (EF Education-EasyPost).

14.04 Resta sui 3’ il vantaggio dei due attaccanti.

14.01 Rientro senza patemi per il campione d’Europa.

13.59 Cambio di bici per Fabio Jakobsen.

13.56 Ieri Powless è stato premiato come più combattivo di giornata ed inizia a candidarsi anche al premio a fine Tour.

13.53 Iniziano ad arrivare in testa al gruppo le squadre dei velocisti.

13.50 Aumenta ancora il vantaggio dei due fuggitivi: 3’00”.

13.47 Ricordiamo i due attaccanti: Laurent Pichon (Arkéa-Samsic) e Neilson Powless (EF Education-EasyPost).

13.44 Andatura molto tranquilla in gruppo. Distacco di 2’10”.

13.41 Scollina per primo ovviamente Powless, non c’è stato bisogno di una volata.

13.39 180 chilometri all’arrivo.

13.37 2′ di margine per i due fuggitivi.

13.34 Anche oggi Powless a caccia di punti per la sua Maglia a Pois: è il suo obiettivo per questo Tour.

13.32 A breve la prima salita di giornata: Côte de Trabakua (4.2 km al 5.7%).

13.29 Ancora non si mettono a lavoro le squadre dei velocisti.

13.27 1’33” di vantaggio per i due al comando.

13.23 Il gruppo sembra rialzarsi e lascia spazio.

13.20 Vanno in fuga Neilson Powless in Maglia a Pois e Laurent Pichon.

13.18 Subito un attacco di due uomini.

13.15 PARTITA UFFICIALMENTE LA TERZA TAPPA!

13.11 Tutto pronto per il via, pochi minuti e siamo al chilometro 0.

13.07 Corridori partiti per il trasferimento: ultima tappa con il via dai Paesi Baschi, oggi si torna in Francia.

🏳️The #TDF2023 starts from Basque Country for a final time! 🏳️Le #TDF2023 s'élance du Pays Basque pour une ultime fois ! @letour_euskadi pic.twitter.com/OusdZUW3h2 — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2023

13.04 In Giallo ovviamente Adam Yates che almeno per oggi dovrebbe essere al sicuro.

13.02 A vestire la Maglia Verde oggi il vincitore della tappa di ieri, Victor Lafay. Vediamo se gli sprinter riusciranno a rimettersi in corsa per la classifica a punti (la frazione odierna ne offre di più al traguardo).

12.59 Terminate le operazioni al foglio firma, a breve ci sarà il via ufficioso, con il trasferimento verso il chilometro 0.

12.57 Partenza ufficiale che sarà data alle 13.15.

12.54 Tantissimi i velocisti al via di questa Grande Boucle. Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) sarà l’uomo di punta, ma circondato da tanti uomini veloci come Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Caleb Ewan (Lotto-Dstny) e l’eterno Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan).

12.51 Andiamo a scoprire la frazione odierna.

La tappa è perlopiù una ‘mangia e bevi’, con tante piccole salitelle, ma con i quattro GPM situati nei primi 100 chilometri di corsa. Si inizia con la Cote de Trabakua, terza categoria di 4,1 km al 5,4%), e lì potrebbe andare via la fuga di giornata. Discesa e si passa sulla Cote de Milloi, 2,3 km al 4,5% (quarta categoria). Dopo lo sprint di Deba si salirà sul Col d’Itziar, 5,1 km al 4,6%, seguito dalla Cote d’Orolko Benta (4,6 km al 6,3%) al chilometro 102.

Da lì però sarà perlopiù pianura, a parte un paio di piccoli avvallamenti, e al chilometro 134,1, all’altezza di Hendaye, si entrerà in Francia. Si comincerà da lì a mettere su i treni per la volata, con tanti pretendenti.

12.49 Finalmente dovrebbero essere protagonisti anche i velocisti, dopo due frazioni entusiasmanti che hanno visto sfidarsi i big della classifica generale.

12.47 In scena oggi la Amorebieta-Extano-Bayonne di 187,4 chilometri.

12.45 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa del Tour de France 2023.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza tappa del Tour de France 2023, la Amorebieta-Extano-Bayonne di 187,4 chilometri. Si ritorna in territorio transalpino dopo l’inizio della Grande Boucle in Spagna, e per inaugurare il ritorno in patria ci sarà la prima vera occasione per i velocisti dopo due frazioni più vicine ad una classica.

La tappa è perlopiù una ‘mangia e bevi’, con tante piccole salitelle, ma con i quattro GPM situati nei primi 100 chilometri di corsa. Si inizia con la Cote de Trabakua, terza categoria di 4,1 km al 5,4%), e lì potrebbe andare via la fuga di giornata. Discesa e si passa sulla Cote de Milloi, 2,3 km al 4,5% (quarta categoria). Dopo lo sprint di Deba si salirà sul Col d’Itziar, 5,1 km al 4,6%, seguito dalla Cote d’Orolko Benta (4,6 km al 6,3%) al chilometro 102.

Da lì però sarà perlopiù pianura, a parte un paio di piccoli avvallamenti, e al chilometro 134,1, all’altezza di Hendaye, si entrerà in Francia. Si comincerà da lì a mettere su i treni per la volata, con tanti pretendenti. Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step) sarà l’uomo di punta, ma circondato da tanti uomini veloci come Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Caleb Ewan (Lotto-Dstny) e l’eterno Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan).

La terza frazione del Tour de France inizierà alle ore 13.00, mentre la nostra diretta comincerà alle ore 12.45, per non perdere nemmeno una pedalata. Buon divertimento.

Foto: LaPresse