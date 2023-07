LIVE Sinner-J. Cerundolo, Wimbledon 2023 in DIRETTA: si comincia con il meno forte dei due fratelli argentini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno di Wimbledon 2023 tra Jannik Sinner e l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Sarà il primo confronto diretto tra i due, con il vincente della sfida che troverà al secondo turno uno tra il serbo Miomir Kecmanovic e l’altro argentino Diego Schwartzman.

Sinner, ventiduenne di San Candido, arriva al match odierno dopo aver raggiunto i quarti sia a ‘s-Hertogenbosch che ad Halle. Sconfitto prima dal finlandese Ruusuvuori, poi da un super Bublik, Jannik è stato fermato anche da un piccolo problema fisico. L’esordio in quel di Wimbledon appare agevole, ma l’altoatesino deve ritrovare il suo miglior tennis sin dal primo turno.

Dal canto suo Cerundolo, ventiduenne di Buenos Aires e fratello del ben più quotato Francisco, si presenta all’All England Club dopo aver disputato un solo match ufficiale sull’erba. Sconfitto al primo turno di qualificazione di Eastbourne dal carneade svizzero Mansouri, il sudamericano non ha nell’erba la sua superficie congeniale. Numero 110 ATP, in carriera vanta un successo ATP maturato in quel di Cordoba nel 2021.

Il match di primo turno di Wimbledon tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo sarà il terzo sul campo centrale a partire dalle 14.30 dopo Cachin-Djokovic e Venus Williams-Svitolina. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su SkyGO e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’evento. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

