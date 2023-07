LIVE Musetti-Varillas, Wimbledon 2023 in DIRETTA: il peruviano non è uno specialista dei prati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport appassionati di tennis e benvenuti all’All England Club di Londra, ha inizio l’edizione 2023 del torneo di Wimbledon! Si parte subito di botto con la diretta Live dell’esordio di Lorenzo Musetti opposto a Juan-Pablo Varillas.

Esordio che, sulla carta ma solamente su quest’ultima, sembra essere a senso unico. Il peruviano è reduce da un buonissimo Roland Garros dove si è arreso a Djokovic al quarto turno, questa stagione lo sta lanciando stabilmente nei primi 50 giocatori del mondo, detto ciò ci vuole ben altro per impensierire (sempre sulla solita carta) Lorenzo Musetti. L’azzurro gioca da numero 15 del mondo, best ranking che va migliorando ormai ogni settimana, e sembra aver trovato un buon ritmo sull’erba dopo i fasti di Stoccarda (l. Tiafoe) e al Queen’s dove un Holger Rune in palla lo aveva fermato nei quarti di finale.

Insomma, ci aspettiamo un esordio che sicuramente presenterà un’occasione di colpire un bel po’ di palline sull’erba intonsa del primo giorno. Superficie di gioco che rappresenta l’unica vera e propria insidia, quante volte abbiamo visto primi turni sulla famosa “carta” scontati e poi così non si sono rivelati. Spicca nei ricordi dei più attenti il secondo turno di Roger Federer contro Stakhovski 2013, per non scomodare le edizioni tenutesi nelle prime decadi dell’era Open. Insomma, all’esordio qui a Wimbledon non c’è mai nulla di scontato, Novak Djokovic lo sa bene, serbo che se la vedrà come da tradizione nell’apertura del Centre Court contro Pedro Cachin.

Vedremo dunque come se la caverà Lorenzo, match che aprirà il programma del campo numero 14 alle ore 12.00. Vi auguriamo un buon divertimento con la Diretta Live del match offerta da OA Sport.

