6.48: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 13.00 con la prima sessione di semifinali e finali. Grazie per ora e buona domenica!

6.47: Marco De Tullio e la 4×100 stile libero donne le delusioni più forti, male anche Codia nei 50 farfalla e Ciampi nei 400 stile, non ci si poteva aspettare molto di più da Bianchi nei 100 farfalla.

6.46: Si chiude una mattinata in chiaroscuro per l’Italia a Fukuoka. Due le finali conquistate dagli azzurri con Razzetti, bene nei 400 misti e con la 4×100 stile libero maschile che si può giocare qualcosa di importante. Franceschi in semifinale con buone possibilità di proseguire nei 200 misti, Martinenghi e Poggio in semifinale con vista finale nei 100 rana e stessa cosa per Ceccon nei 50 farfalla

6.44: In finale nella 4×100 stile libero uomini: Usa, Australia, Italia, Canada, Cina, Spagna, Brasile e Israele

6.43: Gli Stati Uniti vincono la terza e ultima batteria della 4×100 stile con il tempo di 3’11″63, seconda l’Australia con 3’11″64, terza la Cina. Italia in finale con il terzo tempo!

6.42: Ai 300 Usa, Australia, Brasile

6.41: Ai 200 Usa, Serbia, Australia

6.40: Ai 100 Ungheria, Australia, Usa

6.38. Viene squalificata la Gran Bretagna per il secondo cambio irregolare! L’Italia dunque vince la seconda batteria. Esce di scena una delle rivali degli azzurri per la medaglia

6.37: La Gran Bretagna domina la prima batteria con 3’10″47, seconda un’Italia non brillantissima con 3’12″53, terzo Canada in 3’13″49

6.36: Ai 300 Gbr, Italia, Spagna

6.35: Ai 200 Gbr, Italia, Canada

6.34: Ai 100 Italia (Miressi 48″10), Gbr, Canada

6.31: Il Venezuela vince la prima batteria della 4×100 stile libero con il tempo di 3’25″11. Ora Italia (Miressi, Deplano, Zazzeri, Frigo), Canada e Gbr nella seconda

6.26: Queste le nazionali che prenderanno parte alla finale della 4×100 stile libero donne: Australia, Usa, Olanda, Gbr, Cina, Svezia, Canada, Giappone

6.25: Peccato! Per due decimi l’Italia è fuori dalla finale che, di fatto, era alla portata delle azzurre. Bastava davvero poco. Vince l’Australia con 3’31″52, secondi gli Usa con 3’33″34

6.24: Ai 300 Australia, Usa, Gbr

6.23: Ai 200 Australia, Usa, Gbr

6.22: Ai 100 Australia sotto lo split del record del mondo, Usa, Gbr

6.18: la Cina si aggiudica la prima batteria con 3’36″26, seconda la Svezia con 3’36″29, terzo il Canada con 3’36″39, quarta l’Italia con 3’37″93. Le azzurre hanno fatto discretamente il loro compito ma difficilmente basterà per la finale, visto il campo partenti della prossima batteria

6.17: Ai 300 Svezia, Canada, Cina, Italia

6.16: Ai 200 Svezia, Canada, Cina, Hong Kong, Italia

6.15: Ai 100 Svezia, Canada, Cina, Italia

6.13: Tarantino, Cocconcelli, Menicucci, Morini al via della prima batteria della 4×100 stile libero. Qualificazione complicata per le azzurre che tornano in gara in questa staffetta

6.12: Questi i finalisti dei 400 misti: Foster, Marchand, Seto, Razzetti, Smith, Kalisz, Hollo, Clareburt

6.11: Razzetti è in finale nei 400 misti! Marchand con due ultime frazioni molto tranquille vince la terza e ultima batteria con 4’10″88, davanti a Kalisz

6.10: Ai 300 Marchand, Kalisz, Papastamos

6.08: Ai 200 Marchand nettamente in testa, poi Clareburt e Kalisz

6.07: Ai 100 Marchand sotto allo split del record mondiale, Honda, Hollo

6.05: Terzo posto per Razzetti con 4’11″57 che dà garanzie per l’accesso in finale. Vince Foster con 4’09″83, secondo Seto in 4’10″89. Ora Marchand e Kalisz

6.04: Ai 300 Foster, Seto, Razzetti

6.03: Ai 200 Foster, Seto, Smith, Razzetti quinto

6.01: Ai 100 Foster, Seto, Razzetti

5.57: Il guatemalteco Gordillo Guzman vince la prima batteria in 4’20″17. Ora Razzetti nella seconda di tre batterie. i primi otto vanno in finale

5.53: Ora la prima di tre batterie dei 400 misti uomini, nella seconda Razzetti

5.52: Questi i semifinalisti dei 100 rana: Qin, Kamminga, Matzerath, Martinenghi, Fink, Matheny, Poggio, Wilby, Yan, Sidlauskas, Petrashov, Choi, Ogretir, Gomez Junior, Reitshammer, Stubblety-Cook

5.50: Impressione il cinese Qin con 58″26, secondo posto per l’olandese Kamminga con 58″71, terzo posto per Matheny con 59″70

5.47: Il tedesco Matzerath si aggiudica la seconda batteria con un ottimo 58″74, secondo un buon Martineghi in 59″04, terzo Poggio in 59″43. Entrambi gli azzurri in semifinale

5.45: Lo statunitense Fink vince in 59″35, precedendo il cinese Zinei Yan con 59″73, terzo il turco Ogretir con 59″99. Ora Martinenghi e Poggio

5.41: Lo svizzero Desplanches vince la quarta batteria con 1’00″95

5.37: Il cileno Lazzerini vince in rimonta la terza batteria con il tempo di 1’01″97, che è il migliore finora

5.34: L’ecuadoriano Peribonio Avila si aggiudica la seconda batteria dei 100 rana con 1’02″90 e non va al comando della graduatoria

5.32: Grand’Pierre di Haiti vince la prima batteria dei 100 rana uomini con 1’02″65

5.28. Queste le finaliste dei 400 stile libero donne: Ledecky, Titmus, McIntosh, Gose, Fairweather, Pallister, Sims, Li

5.27: Ledecky si impone nell’ultima batteria dei 400 stile libero in 4’00″80, davanti a McIntosh che chiude in 4’01″72, terza la statunitense Sims che era partita molto forte ed ha comunque tenuto nel finale, in 4’04″25

5.24: A metà gara Ledecky, Sims, McIntosh

5.21: La australiana Titmus vince la penultima batteria dei 400 stile con il tempo di 4’01″39, seconda la tedesca Gose in 4’03″02, terza la neozelandese Fairweather in 4’03″07, quarta Pallister in 4’03″49. Ora Ledecky, McIntosh, Li e Sims

5.19: A metà gara Titmus, Gose, Fairweather

5.15: La belga Dumont vince la terza batteria dei 400 stile con il tempo di 4’10″09 davanti alla coreana Han e alla turca Erta. Ora Titmus, Pallister e Fairweather nella penultima batteria

5.10: Dominio della venezuelana Yegres Cottin nella seconda batteria dei 400 stile, con il tempo di 4’15″79

5.04: Nikishkina del Kirghizstan vince la prima batteria dei 400 stile donne con il crono di 4’36″12. Non ci sono azzurre al via di questa gara

4.57: I qualificati alla semifinale: Grousset, Peters, Carter, Saneh, Ponti, Ribeiro, Ceccon, Korstanje, Kharun, Rose, Szabo, Proud, Bucher, Molla Yanes, Liendo Edward, Miladinov. Eliminati McEvoy e Govorov

4.56: Vince Noè Ponti con 23″13 la decima batteria, davanti a Korstanje con 23″19, terzo Szabo con 23″27

4.54: Qualche problema a mettersi in moto per Ceccon che chiude comunque in seconda posizione con 23″14, alle spalle di Peters con 22″83, eliminato Codia con 24″13

4.52: Vittoria in rimonta del francese Grousset che palesa un’ottima condizione con 22″74, secondo Carter con 22″89, terzo Sameh con 23″10. Ora Ceccon e Codia nella nona batteria

4.51: Lo spagnolo Molla Yanes vince la settima batteria con il tempo di 23″34 davanti al greco Bilas con 23″39

4.50: Il giapponese Baek con 23″50 si aggiudica la sesta batteria, solo quinto il sudafricano Schoeman che non sarà in semifinale con 24″02

4.47: Taylor delle Bahamas si impone nella quinta batteria con il tempo di 23″91, di gran lunga miglior tempo finora

4.45: Sanes delle Isole Vergini si aggiudica la quarta batteria in 25″28 e va al comando della graduatoria provvisoria

4.43: L’ugandese Kabuye con 26″54 vince la terza batteria dei 50 farfalla. Nella nona di 10 Codia e Ceccon

4.40: La seconda batteria dei 50 farfalla va a Joachim di Saint Vincent e Grenadine con 25″58

4.38: David Young delle Fiji vince la prima batteria dei 50 farfalla con 24″63

4.35: Queste le semifinaliste dei 100 farfalla: Zhang, McKeon, Kohler, Hansson, MacNeil,. Huske, Wang, Walsh, Throssel, Pudar, Wattel, Ntountounaki, Soma, Kajtaz, Bach, Savard

4.34: La tedesca Kohler vince a sorpesa l’ultima batteria con 57″23, davanti ad Hansson con 57″49

4.33: Niente da fare per Ilaria Bianchi che chiude con 58″62 in ottava posizione, non sarà in semifinale. Vince l’australiana McKeown con 57″05, seconda la connazionale Throssel in 57″94

4.31: La cinese Yufei Zhang vince la terza batteria con 56″89, seconda l’altra cinese Wang con 57″72, terza la statunitense Walsh con 57″74. Ora Ilaria Bianchi

4.29: Va alla sudafricana Hearne la seconda batteria dei 100 farfalla donne con il crono di 1’00″27, davanti alla finlandese Lahtinen

4.26: L’armena Manucharyan vince la prima batteria dei 100 farfalla con 1’02″41

4.24: Questi i qualificati per la finale dei 400 stile: Short, Aubock, Costa, Hafnaoui, Martens, Kim, Winnington, Djakovic

4.22: Arriva la prima forte delusione azzurra al Mondiale. Fuori dalla finale sia De Tullio, sesto, che Ciampi, settimo. Vince Short con un ottimo 3’42″44, davanti a Auboeck e Kim

4.21: Ai 300 Short, Winnington, Kim

4.20: Ai 200 Short, Winnington, Kim. Indietro gli azzurri

4.19: Ai 100 Kim, Winnington, Ciampi

4.16: Il brasiliano Costa vince la penultima batteria con 3’44″17, secondo Hafnaoui in 3’44″34, terzo Martens con 3’44″42, quarto Djakovic con 3’45″43. Ora Ciampi e De Tullio al via dell’ultima batteria

4.15: Ai 300 Martens, Djakovic, Hafnaoui

4.14: A metà gara Martens, Djakovic, Costa

4.13: Ai 100 Martens, Costa, Djakovic

4.11: L’estone Zirk domina la quarta batteria con 3’48″43 davanti a Soloveychik e Marcos. Ora Martens, Smith e Hafnaoui al via nella penultima batteria

4.06: Il peruviano Vargas con 3’53″54 vince la terza batteria precedendo Cisternas e il campione europeo di Berlino 2014 Stjepanovic

4.00: L’iraniano Alshamroukh va al comando della classifica provvisoria vincendo la seconda batteria con il tempo di 4’04″95

3.54: Noel della Guyana vince la prima batteria dei 400 stile con il tempo di 4’05″70

3.50: Al via la prima di sei batterie dei 400 stile uomini. Nell’ultima i due azzurri Marco De Tullio e Ciampi

3.48: Queste le semifinaliste dei 200 misti: Douglass, McKeown, Harvey, Walsh, Yu, Forrester, Ye, Franceschi, Ohashi, Gorbenko, Meder, Shanahan, Steenbergen, Kim, Narita, Walshe

3.47: Sara Franceschi è in semifinale! L’azzurra chiude quarta l’ultima batteria in 2’10″68. Vince Douglass in 2’08″17, davanti a Yu in 2’09″66

3.46: Yu, Forrest, Douglas ai 100, Franceschi sesta

3.43: La statunitense Walsh si aggiudica la terza batteria con 2’09″65, davanti alla britannica Shanahan con 2’11″26, terza Steenbergen con 2’11″31. Ora Sara Franceschi

3.39: La australiana McKeown vince la seconda batteria dei 200 misti con 2’29″50, davanti alla canadese Harvey con 2’09″65 e alla cinese Ye con 2’09″81

3.35: La lettone Maluka si impone nettamente nella prima batteria con il crono di 2’15″33

3.32: Si parte con la prima di 4 batterie dei 200 misti. Franceschi nella quarta

3.29: Italia che vuole essere protagonista nella 4×100 stile libero uomini. In stagione i velocisti azzurri, per diversi motivi, non sono riusciti a ripetere gli exploit delle passate stagioni e dunque proveranno a cambiare passo proprio nell’occasione più importante. Serve un deciso miglioramento da parte di tutti per riuscire a puntare nuovamente al podio, dopo il bronzo di un anno da a Budapest. Australia e Stati Uniti sono le grandi favorite ma attenzione alla Gran Bretagna che ha una squadra in forte crescita e potrebbe contrastare proprio gli azzurri.

3.28: Nella staffetta 4×100 stile libero femminile la novità si chiama proprio Italia. Con una squadra giovane l’Italia cerca di aprirsi la strada verso un futuro che, guardando i risultati delle giovanili, potrebbero riservare buone soddisfazioni. Difficile pensare ad una finale per le azzurre che punteranno a migliorarsi. La grande favorita resta l’Australia ma gli Stati Uniti non partono battuti. Occhio anche a Cina, Gran Bretagna ma soprattutto Canada con una squadra solida, senza punti deboli.

3.27: C’è Alberto Razzetti, finalista olimpico e oro europeo, a caccia di un grande risultato nei 400 misti che chiudono il programma individuale e che assegneranno il titolo nel pomeriggio. Il grande favorito è il campione del mondo in carica, il fenomeno francese Leon Marchand che darà l’assalto al record del mondo di Phelps, che fino a un anno fa pareva inattaccabile.

3.26: Inizia l’avventura mondiale anche di Nicolò Martinenghi, chiamato subito a difendere il titolo iridato dei 100 rana. Al suo fianco ci sarà Federico Poggio. I pericoli maggiori, sulla carta, arrivano dalla Cina che sembra aver trovato due grandi interpreti della rana, stando ai tempi fatti segare ai trials, Haiyang Qin e Yan Zibei che vantano i primi due tempi al mondo in stagione. Occhio come sempre a Nic Fink che vuole continuare a giocare brutti scherzi agli azzurri (l’anno scorso ci riuscì nei 50 iridati e al Mondiale in vasca corta) e ad Arno Kamminga che sembra tornato su altissimi livelli dopo le difficoltà della passata stagione.

3.24: Non ci sono azzurre al via dei 400 stile ma si tratta di una delle gare più attese del Mondiale per qualità delle pretendenti al podio. In tanti si aspettano la battaglia a due tra la statunitense Katie Ledecky (ex primatista del mondo) e la canadese Summer McIntosh (nuova primatista mondiale) ma altre grandi specialiste possono inserirsi nella lotta per il podio, dalle australiane Ariarne Titmus e Lani Pallister, alle neozelandese Erika Fairweather, fino alle outsider Bingje Li e Bella Sims.

3.22: Inizia il cammino di uno degli azzurri più attesi a Fukuoka, Thomas Ceccon che affronta, assieme a Pietro Codia, le batterie dei 50 farfalla, gara che gradisce non poco e che a Budapest gli lasciò un pizzico di amaro in bocca con il podio prima assegnato e poi tolto per via di una squalifica ballerina di uno dei suoi rivali. Ceccon si presenta con il miglior crono al mondo fra i presenti ma sono tutti vicinissimi. I pretendenti al podio sono tanti, dal britannico Ben Proud, che ama questa gara, al connazionale Jacob Peters, dai due statunitensi Shaine Casas e Dare Rose, all’australiano Cameron McEvoy, fino all’ungherese Szebasztian Szabo che ha la possibilità di scrollarsi di dosso l’etichetta di specialista della vasca corta.

3.20: Si preannuncia la solita sfida stellare ad altissimi livelli nei 100 farfalla che vedono al via la veterana della squadra azzurra, Ilaria Bianchi alla sua settima presenza ai Mondiali e a caccia della quinta partecipazione olimpica. La partita per le medaglie è incertissima: la campionessa olimpica in carica Maggie MacNeil è al rientro e punta a tornare regina della specialità ma se la dovrà vedere con la campionessa in carica Torri Huske, la solidissima cinese Zhang Yufei, l’australiana Emma McKeon, l’astro nascente statunitense Gretchen Walsh e, perché no, la grande protagonista degli Europei juniores, la bosniaca Lana Pudar.

3.17: Due gli azzurri al via nei 400 stile libero. Entrambi hanno le carte in regola per puntare alla finale, in particolare Marco De Tullio che lo scorso anno fu protagonista della finale al Mondiale di Budapest e arriva battagliero a questo appuntamento in Giappone e Matteo Ciampi, se riuscirà a dosare bene le forze in batteria.

3.15: Si parte alle 3.30 italiane con Sara Franceschi che può puntare alla finale dei 200 misti che difficilmente sfuggirà ad una delle tre specialiste assolute della disciplina, l’australiana Kaylee McKeown e le statunitensi Alex Walsh e Kate Douglass.

3.13: Si apre la prima grande manifestazione di un anno, il 2023, di transizione “schiacciato” tra il 2022 ricchissimo di eventi e un 2024 addirittura intasato con un Mondiale, un Europeo e un’Olimpiade in arrivo. Ancora una volta la squadra italiana è preannunciata fra le grandi grande protagoniste anche se non è tempo di record e, vista proprio l’abbondanza di eventi, non è detto che questo Mondiale riservi alla spedizione azzurra le stesse soddisfazioni delle due manifestazioni iridate.

3.10: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2023 di nuoto in vasca lunga al Fukuoka Convention Center di Fukuoka in Giappone.

