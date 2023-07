Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari 23 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Nuova giornata di gare in questi Mondiali 2023 degli sport acquatici di scena a Fukuoka (Giappone), oggi, domenica 23 luglio. Un programma in cui saranno il nuoto in corsia e la pallanuoto a prendersi la scena.

La specialità principale della vasca prenderà il via dalle 03.30 italiane con le batterie, mentre le semifinali e le finali inizieranno alle 13.00 nostrane. Grandi attese per la squadra italiana, che va a caccia di conferme dopo le ultime uscite iridate assai fruttuose. In primo piano anche gli ottavi di finale della pallanuoto maschile, con il Settebello che attende la sua avversaria nei quarti.

La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, SkyGo, Now, Recast TV, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale delle gare di nuoto odierne.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO OGGI

Domenica 23 luglio

02:00 Pallanuoto maschile, Kazakistan-Cina – Diretta streaming su Recast Tv.

03;30 Pallanuoto maschile, Argentina-Sudafrica – Diretta streaming su Recast Tv.

03:30 Nuoto – Batterie – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

03:32 200 misti donne (FRANCESCHI Sara)

03:47 400 stile libero uomini (de TULLIO Marco, CIAMPI Matteo)

04:21 100 farfalla donne (BIANCHI Ilaria)

04:35 50 farfalla uomini (CECCON Thomas, CODIA Piero)

04:56 400 stile libero donne

05:26 100 rana uomini (MARTINENGHI Nicolo, POGGIO Federico)

05:45 400 misti uomini (RAZZETTI Alberto)

06:03 staffetta 4×100 stile libero donne (ITALIA)

06:14 staffetta 4×100 stile libero uomini (ITALIA)

7.00 Pallanuoto maschile Stati Uniti-Canada – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e su Recast Tv.

8.30 Pallanuoto maschile Australia-Francia – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e su Recast Tv.

10.00 Pallanuoto maschile Croazia-Montenegro – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e su Recast Tv.

11.30 Pallanuoto maschile Serbia-Giappone – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e su Recast Tv.

13.00 Nuoto – Finali e semifinali – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

13:02 400 stile libero uomini – finale

13:12 100 farfalla donne – semifinali

13:23 50 farfalla uomini – semifinali

13:32 400 stile libero donne – finale

13:50 100 rana uomini – semifinali

14:01 200 misti donne – semifinali

14:21 400 misti uomini – finale

14:32 staffetta 4×100 stile libero donne – finale

14:43 staffetta 4×100 stile libero uomini – finale

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV.

Diretta live testuale: OA Sport (nuoto in corsia).

Foto: LaPresse