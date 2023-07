I Mondiali degli sport acquatici vedranno l’esordio del nuoto in corsia nella giornata di domani, domenica 23 luglio: in programma 9 specialità, che vedranno le batterie nella sessione mattutina, con 5 finali e 4 semifinali previste nella sessione pomeridiana.

Domenica 23 luglio i Mondiali 2023 di nuoto in corsia saranno trasmessi in diretta televisiva da Rai 2 HD e Sky Sport Summer per quanto riguarda le batterie, mentre semifinali e finali saranno fruibili dalle 13.00 alle 13.30 su Rai Sport HD e dalle 13.30 fino al termine su Rai 2 HD. Sky Sport Summer e Sky Sport Arena trasmetteranno la sessione pomeridiana. Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV.

CALENDARIO MONDIALI NUOTO 2023

Domenica 23 luglio

Batterie

03:32 200 misti donne (FRANCESCHI Sara)

03:47 400 stile libero uomini (DE TULLIO Marco, CIAMPI Matteo)

04:21 100 farfalla donne (BIANCHI Ilaria)

04:35 50 farfalla uomini (CECCON Thomas, CODIA Piero)

04:56 400 stile libero donne

05:26 100 rana uomini (MARTINENGHI Nicolò, POGGIO Federico)

05:45 400 misti uomini (RAZZETTI Alberto)

06:03 staffetta 4×100 stile libero donne (ITALIA)

06:14 staffetta 4×100 stile libero uomini (ITALIA)

Semifinali e finali

13:02 400 stile libero uomini – finale

13:12 100 farfalla donne – semifinali

13:23 50 farfalla uomini – semifinali

13:32 400 stile libero donne – finale

13:50 100 rana uomini – semifinali

14:01 200 misti donne – semifinali

14:21 400 misti uomini – finale

14:32 staffetta 4×100 stile libero donne – finale

14:43 staffetta 4×100 stile libero uomini – finale

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2023: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: battere su Rai 2 HD e su Sky Sport Summer, semifinali e finali dalle 13.00 su Rai Sport HD e dalle 13.30 su Rai 2 HD, dalle 13.00 su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Rai Play, Recast TV

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse