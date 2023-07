Arriva la prima medaglia dell’Italia ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. La 4×100 di Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon chiude al secondo posto nella staffetta, alle spalle di una fenomenale Australia, trascinata nel finale da Kyle Chalmers che chiude i conti in 3.10.16, 33 centesimi meglio degli azzurri. Una vittoria sfumata nel finale, ma per la prima volta una staffetta azzurra si conferma sul podio iridato: fu bronzo a Budapest, si fa meglio in Giappone con l’argento.

La partenza è appannaggio degli Stati Uniti con Ryan Held, ma nelle ultime bracciate esce fuori tutta la rapidità di Miressi, che è il primo a toccare il bordo in 47.54 compiendo il sorpasso attorno ai 90 metri. Tocca a Frigo, che rimane sempre lì, mentre vicino a lui Jack Alexy e il cinese Chen Juner che rimangono lì, vicinissimi, ma senza compiere il sorpasso.

Nella terza frazione, quella di Zazzeri, inizia a venire su l’Australia con Kai James Taylor, che con lanciato da 47.91 risale posizioni. Lorenzo però resiste, mettendo tutto nelle mani di Ceccon. Che fa il suo, rimane sempre in testa fino ai 30 metri dal termine in 47.03. Ma non può resistere al ritorno di Chalmers, che in 46.56 compie il sorpasso a metà vasca e mette agli oceanici la medaglia d’oro al collo.

Terzo posto per gli Stati Uniti, che con Matt King non riescono a compiere il sorpasso sugli azzurri nel finale (3.10.81). Cina solo quarta, dopo aver perso ritmo nelle ultime due frazioni (3.11.38) avanti a Canada in 3.12.05, Brasile in 3.12.71, Israele in 3.14.53 e Spagna ultima in 3.14.64.

