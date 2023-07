LIVE F1, GP Ungheria 2023 in DIRETTA: Ferrari per la rimonta, Lewis Hamilton in pole!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Ungheria, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista dell’Hungaroring, apprestiamo a vivere a una gara intensa, in cui i piloti saranno messi a dura prova dal punto di vista della resistenza fisica e mentale, tenuto conto dei 70 giri previsti su uno dei tracciati più angusti dell’intero calendario iridato.

La Ferrari dovrà rimontare. La Rossa non ha assolutamente sfruttato le proprie qualità sul giro secco nelle qualifiche di ieri, tenuto conto del sesto posto del monegasco Charles Leclerc e dell’undicesimo dello spagnolo Carlos Sainz. Vedremo se il rendimento in gara sarà migliore, anche se si prevede una corsa molto dura sulle gomme, tra gli aspetti critici della SF-23.

Interessante sarà anche quello che accadrà davanti. Dopo 33 gare, Lewis Hamilton è tornato in pole-position con la Mercedes. Un colpo di reni per il britannico che, dopo aver faticato non poco nel corso delle prove libere del venerdì, ha saputo trovare il guizzo per lasciare il segno e precedere di 0.003 Max Verstappen. Il via sarà uno dei momenti più intensi e sicuramente Lewis farà di tutto per non farsi passare dall’olandese della Red Bull.

