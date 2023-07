Ordine d’arrivo F1, GP Ungheria 2023: risultati e classifica gara

Oggi pomeriggio è andato in scena il GP d’Ungheria 2023, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Silverstone. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto su una delle piste più complicate del calendario iridato. Un tracciato nel quale sorpassare era complicato, per via degli spazi decisamente angusti e dell’effetto DRS per tutte le monoposto.

Lewis Hamilton partiva dalla pole-position. Il britannico ieri si era reso protagonista di una qualifica super, tornando in p.1 dopo 33 gare di digiuno. L’asso di Stevenage è stato capace di precedere di appena 0.003 il campione del mondo in carica, attuale leader della classifica mondiale, Max Verstappen (Red Bull) e le due McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri.

Gara complicata per la Ferrari, che partiva dalla sesta casella con il monegasco Charles Leclerc e dall’undicesima con lo spagnolo Carlos Sainz, affossato dal cambiamento di format del time-attack che obbligava le squadre all’uso di gomme specifiche: nella Q1 le dure; nella Q2 le medie; nella Q3 le morbide. Sainz non si è espresso al meglio con le gomme a banda gialla.

RISULTATI E CLASSIFICA GP UNGHERIA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lando NORRIS McLaren+20.983 2

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+24.547 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+33.801 2

5 Oscar PIASTRI McLaren+40.902 2

6 Charles LECLERC Ferrari+45.858 2

7 Carlos SAINZ Ferrari+50.908 2

8 George RUSSELL Mercedes+52.671 2

9 Fernando ALONSO Aston Martin+58.983 2

10 Lance STROLL Aston Martin+72.409 2

11 Alexander ALBON Williams1 L 2

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo1 L 2

13 Daniel RICCIARDO AlphaTauri1 L 2

14 Nico HULKENBERG Haas F1 Team1 L 2

15 Logan SARGEANT Williams1 L 2

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 2

17 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 2

18 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

19 Esteban OCON Alpine– 1

20 Pierre GASLY Alpine– 1

Foto: LaPresse