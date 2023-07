F1, GP Belgio 2023: quando la prossima gara? Orari, programma e tv. Si corre a Spa-Francorchamps il 30 luglio

L’estenuante tour de force lugliengo della Formula 1 giungerà a compimento settimana prossima, a Spa-Francorchamps. Ebbene sì, nel 2023 il Gran Premio del Belgio cambia collocazione. L’appuntamento delle Ardenne aveva assunto in pianta stabile il ruolo di “ripresa” dopo le ferie agostane. Viceversa, quest’anno è stato anticipato di un mese e reciterà la parte di ultimo atto prima della lunga pausa estiva.

Tanto per non farsi mancare nulla, il Circus chiude la prima parte di stagione in grande stile. Difatti in Belgio è programmata anche una sprint. Il programma del prossimo weekend sarà pertanto oltremodo intenso. Una sola sessione di prove libere, qualifiche già venerdì 28, giornata di sabato 29 dedicata a shoot-out e mini gara, con il GP canonico a disputarsi nel pomeriggio di domenica 30. Bisogna guadagnarsele, le vacanze!

Spa-Francorchamps rappresenta il primo dei due appuntamenti di casa per Max Verstappen, il quale ha licenza e papà olandese, ma anche mamma e cittadinanza belga! Peraltro, nel 2022 Super Max si impose in maniera eclatante, trionfando a mani basse nonostante sia scattato dal 14° posto in griglia. La pista è comunque amica anche di Charles Leclerc che, proprio qui, nel 2019 conquistò la prima vittoria della carriera. Cosa succederà nel 2023? Per scoprirlo bisognerà seguire il GP del Belgio in TV. Come?

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del GP del Belgio, comprendendo quindi ogni singola sessione in programma da venerdì. Anche Sky Sport Summer (201) avrà la possibilità di seguire la medesima programmazione, così come Sky Sport 4K (213), riservato ai possessori di Sky Q.

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche del venerdì, lo shoot-out e la sprint del sabato, come pure il Gran Premio della domenica. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento di Spa-Francorchamps.

STREAMING – Il weekend belga potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la differita di qualifiche, sprint, shoot-out e gara.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio del Belgio.

F1 – PROGRAMMA GP BELGIO 2023

VENERDÌ 28 LUGLIO

Ore 13.30-14.30, Prove libere

Ore 17.00-18.00, Qualifiche

SABATO 29 LUGLIO

Ore 12.00, Shoot-out

Ore 16.30, Sprint

DOMENICA 30 LUGLIO

Ore 15.00, GARA

Foto: La Presse