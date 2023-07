F1, anche con la pioggia vince sempre Max Verstappen. Ferrari fuori dal podio nella Sprint Race a Spa

Max Verstappen si conferma un vero schiacciasassi e si impone nella Sprint Race del Gran Premio del Belgio 2023, valevole come dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’olandese della Red Bull ha gestito bene le tante variabili della manche odierna a Spa-Francorchamps, condizionata da una pista bagnata e soprattutto dall’obbligo di montare in partenza le gomme full wet.

Una situazione che ha scatenato inevitabilmente il caos nella pit-lane, con tanti piloti contemporaneamente nella corsia box per passare alle intermedie (mescola nettamente più performante rispetto alle rain). Alle spalle del due volte iridato e leader della generale, il podio di giornata è stato completato dalla McLaren del rookie australiano Oscar Piastri e dalla sorprendente Alpine di Pierre Gasly. Quarta e quinta piazza per le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, davanti alla McLaren di Lando Norris e alle Mercedes di Lewis Hamilton (declassato dal 4° al 7° posto per un contatto con Sergio Perez) e George Russell.

LA GARA

Procedura di partenza rimandata di mezz’ora a causa di un vero e proprio acquazzone: alle 17.35 comincia il primo giro di formazione dietro la Safety Car con l’obbligo di montare le gomme da bagnato estremo. La vettura di sicurezza rientra ai box dopo cinque tornate, dando il via ufficiale alla Sprint (ridotta da 15 a 11 giri), con dieci piloti che non perdono tempo effettuando subito il pit-stop per passare alle intermedie.

Tra questi anche i big Piastri, Sainz (che perde 3 posizioni nel caos della pit-lane), Gasly ed Hamilton, mentre tutti gli altri attendono il giro successivo per il cambio gomme. La nuova classifica a parità di soste vede la McLaren di Piastri in testa davanti a Verstappen, Gasly, Perez, Hamilton, Sainz, Leclerc e Norris. Al terzo giro Alonso va in testacoda nelle retrovie a Pouhon provocando l’ingresso della Safety Car.

Si riparte a 6 giri dalla fine, con Verstappen che sfrutta la prima occasione utile e svernicia la McLaren sul Kemmel riprendendosi la leadership della corsa. Si infiamma la lotta per il podio: Hamilton attacca Perez in curva 16 e danneggia la pancia destra della Red Bull, con il messicano che sprofonda poi in fondo al gruppo nel giro successivo dovendo tornare ai box per il ritiro.

A Hamilton viene comminata una sanzione di 5″ per aver provocato la collisione con Perez, mentre Leclerc fatica con le gomme e deve guardarsi le spalle dalla McLaren di Norris. Non cambia nulla nel finale: Verstappen trionfa anche nella Sprint Race di Spa davanti a Piastri e Gasly. Hamilton taglia il traguardo in quarta piazza, ma scende in settima per la penalità dietro a Sainz, Leclerc e Norris. Russell, 8°, chiude la zona punti.

CLASSIFICA SPRINT RACE GP BELGIO F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing LEADER 1

2 Oscar PIASTRI McLaren+6.677 1

3 Pierre GASLY Alpine+10.733 1

4 Carlos SAINZ Ferrari+12.648 1

5 Charles LECLERC Ferrari+15.016 1

6 Lando NORRIS McLaren+16.052 1

7 Lewis HAMILTON Mercedes+16.757 1 * dopo la penalità di 5 secondi

8 George RUSSELL Mercedes+16.822 1

9 Esteban OCON Alpine+22.410 1

10 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+22.806 1

11 Lance STROLL Aston Martin+25.007 1

12 Alexander ALBON Williams+26.303 1

13 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+27.006 1

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+32.986 1

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+36.342 1

16 Logan SARGEANT Williams+37.571 1

17 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+37.827 1

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+39.267 1

19 Sergio PEREZ Red Bull Racing– 2

20 Fernando ALONSO Aston Martin– 1

