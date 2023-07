LIVE Musetti-Hurkacz 6-7, 4-6, 4-6, Wimbledon 2023 in DIRETTA: un buonissimo polacco accede agli ottavi di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.55 Sarà dunque Hurkacz vs Djokovic/Wawrinka nella giornata di domenica. Se dovesse arrivare il serbo come sembra scontato, sarà un match tutto da vedere. Il polacco sta servendo come un treno e, se dovesse replicare questo rendimento, neanche un mostro in risposta come Djokovic potrebbe fare nulla, se non far valere la pressione dovuta al suo status.

15.50 I numeri ci dicono che quando Hurkacz ha messo la prima (67%) ha quasi sempre fatto punto (79%), mentre sulla seconda ha un buon 61%. Musetti ha lo stesso 67% di prime in campo ma 72% e 50% di punti vinti su prima e seconda. Pesano e tanto i 7 doppi falli commessi dal carrarino contro i 3 di Hurkacz, mentre il polacco ha messo a segno addirittura 16 ace! Alla fine 10 vincenti in più per il polacco (36 a 26) mentre Musetti ha commesso 20 gratuiti contro i 24 del polacco.

15.45 Hurkacz-Musetti 7-6(4) 6-4 6-4! Con il 16esimo ace fa sua la partita Hubert Hurkacz. Un match in cui ha servito come un treno, togliendosi spesso e volentieri dalle difficoltà con il colpo di inizio gioco. Lorenzo ha pagato due inizi, di secondo e terzo, molto titubanti in cui ha commesso qualche errore di troppo sicuramente dettato dalla pressione che un giocatore come Hurkacz mette, soprattutto sull’erba.

A-40 Non perdona con la prima Hurkacz.

40-40 Challenge vinto sulla seconda chiamata out da Hurkacz.

Nastro e seconda che resta dentro.

40-40 Prima devastante.

40-A Altra risposta e discesa a rete, altro errore di dritto di Hurkacz.

40-40 Ace (15).

30-40 Ace (14).

15-40 Gratuito di dritto del polacco!! Eccola la chance.

15-30 Splendido passante di rovescio lungolinea!!!! Attacco in back bassissimo di Hurkacz, non era facile, magia.

15-15 Servizio e dritto, non trema Hurkacz.

0-15 Viene avanti in risposta Musetti e forza l’errore di dritto!

5-4 Game interlocutorio, Hurkacz servirà per il match dopo il cambio campo. Una palla break concessa in tutto l’incontro dal polacco.

40-15 Largo il recupero della smorzata di Hurkacz.

30-15 Dritto vincente di Musetti.

15-15 Risposta aggressiva di Hurkacz. SI TOCCA IL FIANCO SINISTRO PER MUSETTI.

15-0 Ace (4).

5-3 Prima al corpo vincente.

40-30 Prima solida.

30-30 Doppio fallo (3).

30-15 Risposta fulminante di dritto. Primo punto sulla prima di servizio del polacco nel set.

30-0 Ace (13).

15-0 Ace (12).

4-3 Si salva da 15-30 con un’altra prima Lorenzo.

40-30 Altra prima ottima a uscire.

30-30 Ottima prima.

15-30 Risposta vincente di dritto del polacco, bene in spinta Hurkacz.

15-15 Seconda spinta al centro che dà il punto.

0-15 Gran risposta di Hurkacz.

4-2 Tutto facile al servizio per Hurkacz.

40-0 Dritto devastante di Hurkacz.

30-0 Ace (11).

15-0 Chiude con lo smash Hurkacz.

3-2 Prima vincente.

A-40 Passantino di Musetti nei piedi, errore con la volèe di dritto del polacco.

40-40 Fermo dopo il servizio Musetti, sorpreso dalla riposta di Hurkacz.

A-40 Prima vincente.

40-40 Altro rovescio in rete di Lorenzo dopo la risposta di dritto aggressiva.

40-30 Rovescio fuori di Musetti.

40-15 Sparacchia via la risposta di dritto Hurkacz.

30-15 Smorzata vincente di Hurkacz.

30-0 Servizio e dritto dall’altra parte.

15-0 Servizio vincente.

3-1 Ace (10).

40-0 Prima vincente.

30-0 Back in risposta fuori, gratuito.

15-0 Prima vincente.

2-1 Dritto fuori. Resta nel set Musetti.

40-30 Prima vincente.

30-30 Splendido punto, Hurkacz bene anche in difesa consapevole che può chiuderla qui, Musetti non ci sta e tira un vincente in diagonale col dritto.

15-30 Risposta nei piedi di Hurkacz.

15-15 Ace (4).

0-15 Risposta lunga e dritto vincente di Hurkacz.

2-0 Ace (9).

40-15 Smash al salto di Musetti che lascia un buco per terra.

40-0 Prima vincente.

30-0 Prima vincente.

15-0 Ace (8).

1-0 Rovescio in corridoio, c’è il break anche in apertura di terzo set.

30-40 Schiaffo al volo di dritto in corridoio di Musetti.

30-30 Gran risposta di rovescio di Hurkacz.

30-15 Servizio e facile chiusura a rete di Musetti.

15-15 Prima vincente di Lorenzo.

0-15 Gran punto di Hurkacz che chiude con la stop volley di rovescio.

Hurkacz-Musetti 7-6(4) 6-4! Chiude anche il secondo set, con qualche patema Hubert Hurkacz che ha dovuto annullare una palla break. Le statistiche fin qui ci dicono di un Hurkacz che ha perso solo 9 punti sulla prima, ma che sembra poter concedere qualcosa, soprattutto Musetti sembra aver trovato la risposta in back come possibile arma.

A-40 Servizio e dritto.

40-40 Servizio e dritto però a salvarla.

30-40 Rimane sulla racchetta la smorzata di rovescio a Hurkacz. Prima palla break del match offerta da Hurkacz.

30-30 Prima devastante, risponde non si sa come Musetti ma nulla poteva sul colpo successivo.

15-30 SUPER PASSANTE correndo indietro col dritto di Musetti!

15-15 Non trema su questo dritto dopo la prima all’incrocio delle righe Hurkacz.

0-15 Gratuito di dritto per il polacco.

5-4 Game interlocutorio, servirà Hurkacz per il secondo set dopo il cambio campo.

40-30 Viene avanti e chiude con la volèe di dritto molto bene Hurkacz.

40-15 Attacco di rovescio del polacco.

40-0 Prima vincente.

30-0 Risposta lunga di dritto.

15-0 Largo il dritto di Hurkacz.

5-3 Servizio e schiaffo al volo. Ingiocabile il polacco.

40-30 Altra prima, terzo punto di fila.

30-30 Prima vincente! Poco da fare qui.

15-30 Gran seconda di Hurkacz.

0-30 Altra risposta in back, profondissima, altro punto!!!!

0-15 Avanti Hurkacz passa Musetti. Ottima risposta in back.

4-3 Altra prima, altro punto.

40-0 Ace (3).

30-0 Chiude dopo due smash Musetti.

15-0 Prima vincente.

4-2 Prima devastante!

40-30 Erroraccio di Hurkacz col dritto a campo aperto, chance.

40-15 Risposta che esce di poco.

30-15 Gran seconda del polacco.

15-15 Ace (7).

0-15 Doppio fallo.

3-2 Ace sporco.

40-0 PUNTO DA HIGHLIGHTS. DOPPIO TWEENER.

30-0 Risposta scarica di dritto per Hurkacz.

15-0 Prima a uscire che da il punto.

3-1 Prima vincente.

40-0 Serve&volley, errore di rovescio in risposta di Musetti.

30-0 Risposta di dritto fuori dell’azzurro.

15-0 Prima a uscire di Hurkacz.

2-1 Momentaccio per l’azzurro, errore a rete con la volèe di rovescio per lui elementare, sopra la rete.

15-40 Doppio fallo (7).

15-30 Recupero di Musetti sulla volèe corta di Hurkacz che vola via.

15-15 Doppio fallo (6).

15-0 Ace.

1-1 Altro servizio indomabile.

40-30 Servizio vincente.

30-30 Prima a uscire.

15-30 Volèe in rete di Hurkacz.

15-15 Doppio fallo.

15-0 Prima vincente.

1-0 E’ buono il dritto all’incrocio di Musetti che tiene il servizio.

A-40 Bene Musetti che mette pressione da fondo.

40-40 Bene Hurkacz che scende a rete dopo il dritto e chiude.

40-30 Prima vincente.

30-30 Splendido ‘strettino’ col dritto di Hurkacz.

30-15 Errore di dritto di Musetti.

30-0 Risposta in rete.

15-0 Prima vincente.

Hurkacz-Musetti 7-6(4)! Scivola Lorenzo ed è costretto a cedere il primo parziale. Un set in cui i servizi hanno dominato fino al 4 pari e che, sul 5-4 per il polacco, ha visto una sbandata di Musetti che con due doppi falli consecutivi ha concesso due set point, brillantemente annullati. Il tiebreak ha visto qualche errore di troppo, oltre che un gran guizzo di Hurkacz sul 2-1 e servizio Musetti che lo ha portato 3-1.

6-4 Hurkacz. Lungo il rovescio del polacco.

6-3 Hurkacz.

6-2 Hurkacz.

6-1 Hurkacz.

5-1 Hurkacz.

4-1 Hurkacz. Ace (5).

3-1 Hurkacz. Prima vincente.

2-1 Hurkacz. Gran tocco del polacco sottorete.

1-1 Dritto incisivo di Lorenzo

1-0 Seconda e discesa a rete, punto per Hurkacz.

6-6 Prima vincente!

40-30 Dritto molto incisivo del carrarino!

30-30 Doppio fallo (4).

30-15 Sbaglia di rovescio Hurkacz.

15-15 Rovescio in rete per fortuna del polacco, altra seconda di Lorenzo.

0-15 Avanti Hurkacz dopo la palla corta fa il punto.

6-5 Gran risposta e discesa a rete, errore con la volèe di dritto però per Musetti.

40-30 Grande profondità e rovescio lungolinea da cineteca.

40-15 Serve&volley sulla seconda, gran kick su cui Musetti non trova il campo.

30-15 Grave errore in risposta sulla seconda di rovescio.

15-15 Smorzata lunga di Hurkacz, arriva bene Lorenzo e chiude a rete.

15-0 Prima a uscire.

5-5 La prima!

A-40 GRAN SECONDA a uscire e punto!

40-40 RIMEDIA con una splendida smorzata. Quasi come a vendicare il colpo precedente.

40-A Grave gratuito di Musetti, back in mezzo alla rete.

40-40 ACE!!!!! Il primo.

40-A Magia di Hurkacz che con una demi-volèe di rovescio si procura un set point.

40-40 Doppio fallo (3). ATTENZIONE.

40-30 Doppio fallo (2).

40-15 Dritto lungo di Hurkacz, regalo!

30-15 Gran punto di Musetti che muove Hurkacz e col contropiede si costruisce la chance di chiudere con lo smash!!

15-15 Prima vincente.

0-15 Brutto errore in rete col dritto di Musetti.

5-4 Servizio e dritto.

40-15 Servizio vincente.

30-15 Risposta di rovescio da tenere in campo sulla seconda, esce invece.

15-15 pasticcia Hurkacz con un colpo solo da spingere, delizioso lob di sensibilità di Musetti!

15-0 Ace (4).

4-4 Ancora un gioco a zero.

40-0 Seconda incisiva, dritto del polacco out.

30-0 Dritto largo di Hurkacz.

15-0 Prima vincente.

4-3 Prima vincente.

40-15 Scambio di fino a rete vinto da Hurkacz.

30-15 Regalo di Hurkacz. Smorzata in rete.

30-0 Seconda che saltava altissima sul rovescio di Lorenzo.

15-0 CHE PUNTO! Smorzata di Hurkacz, gran recupero di Musetti e facile chiusura.

3-3 Tutto facile.

40-0 Risposta aggressiva in corridoio di Hurkacz.

30-0 Splendido Lorenzo! A rete dietro al dritto gioca una bellissima volèe di rovescio, da erba!

15-0 Lungo il dritto di Hurkacz.

3-2 Altra gran prima, dritto dall’altra parte e gioco per Hurkacz.

40-30 Prima vincente.

30-30 Servizio e dritto.

15-30 Passante splendido di dritto!!!

15-15 Gran risposta e dritto in approccio di Musetti!

15-0 splendido dritto di Hurkacz.

2-2 Bello scambio vinto da Musetti.

40-15 Risposta aggressiva del polacco.

40-0 Prima a uscire vincente.

30-0 Servizio e dritto.

15-0 Servizio vincente.

2-1 Servizio vincente.

40-15 Seconda vincente.

30-15 Ace (3).

15-15 Ace (2).

0-15 Grande risposta di dritto di Musetti!

1-1 Risposta in rete.

40-30 Tre pallate di dritto di Hurkacz.

40-15 Bene Lorenzo da fondo trovando angolo e profondità col dritto.

30-15 Risposta di rovescio in rete di Hurkacz.

15-15 Servizio e smorzata di dritto.

0-15 Doppio fallo.

1-0 Risposta di rovescio lunga.

40-0 Prima vincente.

30-0 Ace (1).

15-0 Seconda con cattivo rimbalzo.

Hubert Hurkacz al servizio nel primo set.

13.40 I giocatori stanno provando i servizi, tra due minuti si comincia!

13.38 Le solite cuffie accompagnano Hubert Hurkacz sul campo 12 di Wimbledon. Polacco che in stagione non ha raccolto quanto si sarebbe aspettato. Ottavi agli Australian Open, il titolo di Marsiglia e la semifinale a Stoccarda i migliori risultati, sicuramente troppo poco per il suo status di campione 1000 e semifinalista Slam.

13.35 Il carrarino dovrà armarsi di pazienza ed elmetto nei turni di battuta del polacco, consapevole che per molto tempo potrebbe non toccare la palla, ma anche che a un certo punto per forza di cose Hurkacz concederà una chance ed è li che Lorenzo dovrà essere bravo a infilarsi.

13.35 Giocatori in campo! Match che si preannuncia lungo, spettacolare, pieno di colpi vincenti e di discese a rete. i due giocatori sono infatti tra i più istrionici del circuito, anche se il polacco è dotato di uno stile di gioco sicuramente più aggressivo.

13.30 Ci siamo allora, in appena un ora e venti munuti ha chiuso l’americana regalandoci un celere ingresso in campo dell’azzurro.

13.10 Aggiornamento, Keys-Golubic 7-5 3-2.

12.50 Porta a casa per 7-5 il primo set Madison Keys! Dopo questo match in campo Lorenzo Musetti!

12.20 E’ cominciata la quinta giornata di match a Wimbledon! Sul campo 12 sono in campo Keys e Golubic sul punteggio di 3-2 per l’americana. Questa partita precede l’attesissimo Musetti-Hurkacz!

Buongiorno amici di OA Sport e bentrovati alla Diretta Live del match di terzo turno di Wimbledon 2023 tra il polacco Hubert Hurkacz e il nostro portacolori Lorenzo Musetti.

Match di interesse colossale quello tra il numero 18 e il numero 16 del mondo, assolutamente una maledizione per entrambi essere capitati contro al terzo turno e soprattutto nell’ottavo di finale di Novak Djokovic, anche guardando ai tantissimi exploit a cui stiamo assistendo in questa rocambolesca a dir poco edizione dei Championships.

I precedenti strizzano l’occhio a Lorenzo, in vantaggio 2-1 negli scontri diretti disputati sino a oggi che però si sono giocati su terra e cemento, nei casi delle vittorie dell’azzurro e proprio sull’erba di Wimbledon nel caso della vittoria del polacco. Torniamo proprio a quel match giocato nel 2021 sul campo 16, Un 19enne Musetti veniva dall’aver appena concluso l’esame di maturità e fu comunque in grado di tenere il campo per due set contro un Hurkacz già formato, arrendendosi per 6-4 7-6 6-1.

Le premesse sono di un match spettacolare, avvincente, tiratissimo e pieno di colpi spettacolari. E’ veramente una disdetta che uno tra Lorenzo e Hubert debba abbandonarci dopo questo incontro. Non resta che scoprire chi avanzerà agli ottavi di finale, e lo faremo insieme con la Diretta Live dell’incontro che prenderà il via sul campo 12 dopo Keys-Golubic, che partirà alle ore 12.00.

