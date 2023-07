Perché Berrettini-Sonego è stata ancora interrotta a Wimbledon: il punteggio e cosa è successo

Un campo che risente della forte umidità porta alla nuova interruzione del derby azzurro del primo turno di Wimbledon 2023 tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, che si fermano dopo 2 ore e 49 minuti complessivi di gioco, con un po’ d’anticipo rispetto al preventivato stop per scarsa visibilità.

Berrettini e Sonego, inoltre, scivolano in un paio di occasioni sull’erba, e così i due non ci mettono molto ad accordarsi per fermarsi, col placet del supervisor, sul punteggio, in favore del romano, di 6-7 (5) 6-3 7-6 (7) 1-1 15-15, con Berrettini al servizio.

Ieri Lorenzo Sonego aveva incamerato il primo set al tie break per 7-5 dopo 55 minuti di gioco, poi dopo il primo quindici della seconda frazione era giunto lo stop per pioggia. Oggi, alla ripresa, i servizi dominano a lungo, poi dal 3-3 30-30, Berrettini infila 10 punti consecutivi e conquista il parziale per 6-3 dopo 37′.

Il terzo set ricalca il canovaccio dei primi due, con i servizi a dominare, tanto che l’unico game ai vantaggi è proprio il dodicesimo, che fa da preludio al tie break, in cui Berrettini comunque non concede set point a Sonego. Anche il tie break è equilibrato: Berrettini è il primo ad allungare sul 5-3, ma subito Sonego rientra sul 5-5.

Dopo un set point mancato per parte, però, lo spunto vincente è di Berrettini, che chiude sul 9-7 in 59 minuti. Inizia il quarto set, ma poi sull’1-1 15-15, con Berrettini al servizio, i due si fermano di comune accordo e rinviano il prosieguo della contesa a domani.

Le statistiche al momento dello stop sottolineavano l’equilibrio visto in campo: 105 punti vinti da Berrettini contro i 101 conquistati da Sonego, con un saldo leggermente positivo per entrambi tra vincenti ed errori non forzali, con 40-34 per il romano e 27-20 per Sonego.

