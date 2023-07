Wimbledon 2023, Lorenzo Sonego strappa il primo set a Matteo Berrettini, poi il rinvio a domani per pioggia

Appuntamento a domani. Non è stata una giornata da incorniciare per Wimbledon quella di oggi. La pioggia, infatti, è stata la protagonista del day-2 dei Championships e i rinvii sono stati, sempre rimanere in tema, a pioggia.

Non ha fatto eccezione, purtroppo, il derby tanto atteso del primo turno tra Matteo Berrettini (n.38 del mondo) e Lorenzo Sonego (n.42 ATP). Nel remake della recente sfida del primo round dell’ATP250 di Stoccarda, il romano è parso in una condizione fisica migliore e nei fatti, nei primi otto giochi del primo si è visto una sorta di “tiro al piattello”. I due italiani, infatti, hanno servito con grande efficacia, disinnescando completamente la risposta dell’altro.

Sul finire della prima frazione, il romano ha avuto le sue chance per andare avanti di un break nell’undicesimo game, ma sanguinoso è stato un errore con il dritto da posizione non certo impossibile. L’epilogo non poteva che essere al tie-break e anche in questo caso Berrettini ha di che rammaricarsi.

Avanti di un mini-break 3-1, il romano ha subìto una serie di quattro punti a zero, commettendo alcuni brutti errori. Sonego, però, non è stato preciso, non trovando il campo su un dritto e dando l’opportunità all’avversario di pareggiare sul 5-5. Nel rush finale, la maggior lucidità del piemontese è stata la sua carta vincente e sullo score di 7-5 il parziale gli ha sorriso. La pioggia poi ha costretto tutti a tornare a casa e a darsi appuntamento a domani, come detto.

AGGIORNAMENTO ORE 21.10 Il match tra Berrettini e Sonego sarà il 3° domani (mercoledì 5 luglio) sul campo 12 dalle ore 12.00. In precedenza giocheranno Haddad Maia-Putintseva e Albot-Shapovalov.

Foto: LaPresse