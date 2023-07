LIVE Berrettini-De Minaur 6-3 6-4 6-4, Wimbledon 2023 in DIRETTA: Matteo firma la prestazione d’autore e vola al terzo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Vi rimandiamo inoltre ai match di Sinner e Musetti, che sono tuttora in corso sugli altri campi.

Prossimo avversario uno tra Alexander Zverev e Yosuke Watanuki, con il tedesco avanti 6-4 3-3 con il qualificato giapponese al momento in cui scriviamo.

Numeri di un campione che stiamo ritrovando: 65% con la prima in campo, 88% di punti vinti con essa, 52% con la seconda, 38-29 il rapporto vincenti-gratuiti.

L’URLO DI MATTEO BERRETTINI! Ancora a rete, ed è 6-3 6-4 6-4, veramente una bella partita da parte del romano! Una delle vittorie sue, d’autore, di bellezza!

40-0 TRE MATCH POINT BERRETTINI: ed è un bellissimo punto quello che lo porta a un passo dal terzo turno, chiuso con il duello a rete vinto!

30-0 Berrettini scrive 13.

15-0 Ancora Berrettini con l’ace, il dodicesimo.

5-4 Berrettini, de Minaur tiene, ma ora è il momento per Matteo di provare a chiudere.

40-15 Lungo il dritto di de Minaur dopo il servizio.

40-0 Rovescio vincente dal centro di de Minaur a seguire il servizio.

30-0 Bella prima e poi dritto in avanzamento verso la rete di de Minaur.

15-0 Risposta di rovescio in rete di de Minaur.

5-3 Berrettini, comodissimo questo turno di servizio.

40-0 Undicesimo ace di Berrettini.

30-0 Prende la rete Berrettini e trova lo smash comodo.

15-0 Decimo ace di Berrettini.

4-3 Berrettini, in rete la risposta di rovescio, ma è per adesso un problema molto relativo.

Vantaggio de Minaur, sotto il nastro la risposta di Berrettini.

40-40 ANCORA BERRETTINI! Con il recupero e il passente incrociato di dritto!

40-30 Prima non controllabile di de Minaur.

30-30 Risposta lunga di Berrettini.

15-30 Ancora Berrettini che prende in mano il gioco.

15-15 Dritto che finisce lunghissimo di de Minaur.

15-0 Servizio e dritto di de Minaur.

4-2 Berrettini, agile la conferma del break del romano.

40-15 Prima profonda di Berrettini che de Minaur non controlla.

30-15 Arriva l’ace di Berrettini, siamo a nove.

15-15 Entra de Minaur con il dritto in risposta e poi, sul controbalzo di rovescio di Berrettini, gioca il vincente lungolinea.

15-0 Risposta lunga di de Minaur.

3-2 BREAK BERRETTINI CON UN ALTRO NUMERO DA URLO! Volée rovesciata che rimane bassissima e cortissima sul passante di de Minaur!

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: MA CHE DRITTO IN RECUPERO CHE HA TIRATO! Una sassata mostruosa!

40-40 Pronto Berrettini a prendere il rovescio di de Minaur per trasformarlo in un dritto che non fa sconti all’aussie!

40-30 Gira attorno alla palla Berrettini per giocare il dritto lungolinea, ma ne perde il controllo.

30-30 Buona prima di de Minaur.

15-30 Gran recupero profondo di dritto di de Minaur che sorprende Berrettini, il quale non ha il tempo per organizzarsi.

0-30 Si accovaccia de Minaur per colpire il rovescio dopo il servizio, ma la palla gli rimane appena larga.

0-15 LOB E SMASH! Berrettini sorprende de Minaur a rete e poi non gli lascia scampo!

2-2 Piazza l’ottavo ace Berrettini per chiudere il game.

40-15 Serve esterno Berrettini, dando una traiettoria che allontana troppo de Minaur per dargli possibilità di risposta.

30-15 Ancora con il servizio Berrettini.

15-15 Prima e dritto incrociato di Berrettini.

0-15 Dritto in rete a seguire il servizio di Berrettini.

1-2 de Minaur, prima esterna vincente.

40-15 Errore di dritto di de Minaur.

40-0 Ace di de Minaur.

30-0 Prima e dritto di de Minaur.

15-0 Pallonetto lungo di Berrettini con il rovescio.

1-1 Tiene la battuta Berrettini, che quando comanda con il dritto non può temere alcun rivale.

40-15 E arriva anche la cannonata di dritto di Berrettini.

30-15 Seconda carica e profonda di Berrettini che de Minaur non controlla.

15-15 Il nastro porta via la seconda a Berrettini.

15-0 Berrettini ricomincia con l’ace.

0-1 de Minaur, dritto in rete di Berrettini.

40-30 Stavolta non passa il rovescio in corsa di Berrettini, de Minaur stava comunque prendendo la rete.

30-30 E arriva il passante di rovescio di Berrettini! Molto molto bello sulla discesa a rete di de Minaur, il lungolinea non lascia scampo.

30-15 Appena lungo il rovescio centrale di de Minaur.

30-0 Abbastanza raro questo scambio di media lunghezza vinto da de Minaur.

15-0 In rete la prima risposta del terzo set di Berrettini.

6-4 SET BERRETTINI! Ancora solidissimo il romano per chiudere il parziale!

Vantaggio Berrettini, SET POINT: prima solida e dritto vincente sopra la rete.

40-40, 2a parità: Berrettini stecca di dritto, trasformandolo in un fuoricampo di baseball nella zona dove ci sono alcuni tifosi italiani.

Vantaggio Berrettini, SET POINT: arriva l’ace!

40-40 Il nastro rallenta la volée di Berrettini aggiustando la palla per de Minaur, sul dritto dell’australiano il romano non trova la volée che rimane in rete.

40-30 SET POINT BERRETTINI: arriva il dritto vincente dopo il servizio.

30-30 Dritto in rete di Berrettini dopo il servizio.

30-15 Sbaglia la risposta de Minaur, mettendola in rete e minacciando di dissodare l’erba (limitandosi al gesto).

15-15 Va lungo il dritto di Berrettini in uscita dal servizio.

15-0 Prende campo Berrettini e chiude con la volée di dritto.

5-4 Berrettini, non rientra il back di rovescio del romano che però può ora servire per allungare ancora.

Vantaggio de Minaur, prima profonda.

40-40, 3a parità: cerca direttamente il lob sulla risposta Berrettini con de Minaur lanciato a rete, esce di poco.

Vantaggio Berrettini, SET POINT: terzo doppio fallo nel game di de Minaur.

40-40, 2a parità: Berrettini ha tutto il tempo di colpire il dritto vincente dopo quello brutto di de Minaur.

Vantaggio de Minaur, buona prima e poi discesa a rete, ma non serve perché il rovescio di Berrettini rimane sotto il nastro.

40-40 Quarto doppio fallo di de Minaur, gli stessi di Berrettini finora.

40-30 Prima vincente al corpo di de Minaur.

30-30 In rete il rovescio di Berrettini.

15-30 Terzo doppio fallo di de Minaur.

15-15 Ace di de Minaur non convalidato dal falco, l’australiano poi sbaglia il dritto.

15-0 Prima profonda di de Minaur che Berrettini non riesce a bloccare di rovescio.

5-3 Berrettini, arriva la chiusura d’autore con l’ace.

40-15 Viene a rete Berrettini, ma viene passato col dritto da de Minaur.

40-0 Ottima seconda di Berrettini.

30-0 Ancora quasi ace di Berrettini.

15-0 Subito serve bene Berrettini.

4-3 Berrettini, dritto vincente in uscita dal servizio di de Minaur.

40-15 Palla piuttosto corta di rovescio di Berrettini, de Minaur è veramente fortunato con la controsmorzata perché trova il nastro e la palla muore appena di là dalla rete.

30-15 Se ne va la risposta di Berrettini.

15-15 Oltre due metri fuori il rovescio di de Minaur.

15-0 Rovescio in rete di Berrettini.

4-2 Berrettini, prima esterna, back di rovescio per uscire da una zona complessa e smash agganciato di dritto per chiudere il game.

40-30 Doppio fallo di Berrettini.

40-15 Prima vincente di Berrettini, esterna.

30-15 Avanza de Minaur verso la rete, Berrettini prima cerca il lob e poi il passante, ma questo è in rete.

30-0 Devasta con il dritto Berrettini, e quando può comandare dal centro chiunque sa quello che vale.

15-0 Apre con l’ace Berrettini.

3-2 Berrettini, larga la risposta di dritto, ma può permettersi di concentrarsi sui game di servizio.

40-15 Due rovesci profondi di de Minaur che tengono lontano Berrettini, il quale mette in rete il dritto.

30-15 Risposta di dritto in rete di Berrettini, appena sotto il nastro.

15-15 Pizzica la riga de Minaur con il dritto, non recupera Berrettini.

0-15 Finisce largo il rovescio dopo il servizio di de Minaur.

3-1 Berrettini, con un’altra ottima prima il romano conferma il break di vantaggio.

Vantaggio Berrettini, arriva l’ace!

40-40 Serve profondo Berrettini, de Minaur butta fuori di metri la risposta.

30-40 Palla break de Minaur, secondo doppio fallo del game di Berrettini.

30-30 Prima vincente di Berrettini.

15-30 Che recupero in corsa di de Minaur, trova il dritto vincente lungolinea.

15-15 Rovescio in rete di de Minaur.

0-15 Doppio fallo di Berrettini.

2-1 BREAK BERRETTINI! Nessuno dei due vuole far comandare l’altro, de Minaur ci prova di rovescio, ma la rete lo ferma e l’aussie perde la battuta.

Vantaggio Berrettini, PALLA BREAK: viene a rete Matteo, si abbassa per evitare intenzioni moleste della palla di de Minaur che finisce molto lunga.

40-40 Molto bella questa volée di dritto in allungo di Berrettini! E de Minaur pensa che arrivi dal lato lungo, invece se la ritrova in contropiede, lungolinea sul proprio lato.

40-30 Risposta profonda di dritto di Berrettini che de Minaur non controlla.

40-15 de Minaur si attacca alla rete, lungo il lob di rovescio di Berrettini, per la verità anche complicato dall’essere in corsa.

30-15 de Minaur si apre il campo con il dritto lungolinea per poi chiudere con la volée di rovescio.

15-15 Stavolta trova un buon angolo Berrettini, il recupero di de Minaur è lunghissimo.

15-0 Prova a girare lo scambio Berrettini con il dritto, ma de Minaur riesce a giocargli addosso sul rovescio, l’italiano non riesce a toglierselo da dosso.

1-1 E si salva così Berrettini, due le palle break che ha annullato Matteo.

Vantaggio Berrettini: sbraccia de Minaur con il dritto.

40-40, 4a parità: bravo davvero col dritto Berrettini subito dopo il servizio, non controlla il rovescio de Minaur.

Vantaggio de Minaur, palla break: approccio a rete di rovescio di Berrettini, lob dell’aussie, recupero di Matteo, riparte lo scambio, ma il rovescio tradisce il romano.

40-40, 3a parità: che dritto che ha giocato Berrettini! Davvero difficile in uscita dal servizio, in lungolinea e dopo una bella risposta di de Minaur.

Vantaggio de Minaur, palla break: è la prima del match per l’aussie sulla volée di rovescio sbagliata da Berrettini che aveva comandato il gioco.

40-40, 2a parità: brutto errore di Berrettini, ottima prima, ma il dritto a campo aperto e in avanzamento lo mette malamente in rete.

Vantaggio Berrettini, risposta appena lunga di de Minaur.

40-40 Dritto in rete di Berrettini a seguire la seconda, si va ai vantaggi.

40-30 Bella risposta di de Minaur che manda fuori tempo Berrettini.

40-15 Subito reazione con un’ottima prima per Berrettini.

30-15 Doppio fallo di Berrettini.

30-0 Prima vincente di Berrettini.

15-0 Servizio, palla corta e appoggio vincente di Berrettini sulla corsa di de Minaur (che scivola per arrivare sulla palla, per fortuna senza conseguenze).

0-1 de Minaur, appena lungo il rovescio di Berrettini.

Vantaggio de Minaur, prima verso l’incrocio dell’australiano.

40-40 Seconda carica di de Minaur, non trova il campo con la risposta Berrettini.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI: si difende bene il romano e il rovescio di de Minaur finisce parecchio largo.

30-30 Gran risposta di Berrettini, che però sbaglia il dritto successivo in larghezza.

15-30 Doppio fallo di de Minaur.

15-15 Servizio e dritto di de Minaur.

0-15 Gioca profondo Berrettini, costringe all’errore in lunghezza de Minaur.

6-3 SET BERRETTINI: e con questo Matteo, via servizio-dritto, si porta a casa il parziale d’apertura!

40-15 DUE SET POINT BERRETTINI: se ne va il dritto dopo il servizio di Matteo.

40-0 TRE SET POINT BERRETTINI: prima pesante e dritto per chiudere.

30-0 Punto in fotocopia, solo che stavolta de Minaur tocca appena.

15-0 Prima profonda e pesante di Berrettini, risponde lungo de Minaur.

5-3 Berrettini, de Minaur risolve il game di servizio in un minuto. Matteo però serve per il primo set.

40-0 Schema prima-rovescio lungolinea per de Minaur.

30-0 Ace esterno dell’australiano.

15-0 Prima vincente per de Minaur.

5-2 Ennesima battuta vincente. L’azzurro conserva il break di vantaggio.

40-15 Servizio e diritto di Berrettini.

30-15 Si difende come può De Minaur, poi Berrettini mette sul nastro il back di rovescio.

30-0 Servizio vincente di Berrettini.

15-0 Pesante diritto lungolinea di Berrettini, esce il rovescio di De Minaur.

4-2 Lungo di un soffio il diritto dell’italiano, si salva dunque l’australiano.

A-40 Stavolta ottimo rovescio lungolinea dell’australiano, in rete il recupero di Berrettini.

40-40 Servizio vincente di De Minaur con la seconda. Terza palla break annullata.

40-A E’ Berrettini a fare malissimo di diritto da fondocampo, sbaglia l’australiano.

40-40 Lunga la risposta dell’azzurro sulla seconda di De Minaur, qui si poteva fare di più.

40-A Berrettini sfonda di diritto, poi va a rete e chiude con una delicata volée di diritto.

40-40 Peccato, in rete il diritto lungolinea di Berrettini.

30-40 De Minaur viene a rete, ma Berrettini lo trafigge con uno splendido passante in back di rovescio.

30-30 Berrettini tiene bene lo scambio da fondo, poi in rete il rovescio di De Minaur.

30-15 Scambio spettacolare, con De Minaur venuto a rete. Berrettini sbaglia la volée di diritto che sarebbe stata risolutiva.

15-15 Diritto vincente incrociato di Berrettini, lasciato fermo l’australiano.

15-0 Aggressivo De Minaur, che prova a scuotersi.

Berrettini ha ottenuto il 100% dei punti con la prima di servizio: 10/10. 67% invece con la seconda: 2/3. In pratica sinora ha perso un solo punto con la battuta.

4-1 Servizio vincente. Non si sta giocando sulla battuta di Berrettini.

Lunga di poco la risposta di De Minaur. Chiede il challenge, la palla era sulla riga. Si rigioca il punto.

40-0 Ace al centro.

30-0 Servizio e diritto dell’italiano. Questo è il piano della partita.

15-0 Ace al centro di Berrettini.

3-1 Rovescio in contropiede dell’australiano, Berrettini scivola con una spaccata, ma niente di grave.

40-30 Servizio vincente di De Minaur.

30-30 Risposta profonda e diritto lungolinea vincente di Berrettini. Deve fare così, tutto in 2-3 scambi.

30-15 De Minaur viene a rete e sbaglia una comodissima volée alta di rovescio.

30-0 Comanda De Minaur, in rete il back di rovescio del romano.

15-0 Lunga la risposta di Berrettini, che era stato aggressivo.

3-0 Veramente perfetto Berrettini in questo avvio con il servizio, non ha dato modo all’australiano di giocare.

40-15 Esce di un soffio la risposta in contenimento di De Minaur.

30-15 Altra sassata vincente con la battuta.

15-15 Servizio esterno devastante di Berrettini.

0-15 Primo scambio lungo, esce il diritto lungolinea dell’azzurro.

DOPPIO FALLO! 2-0, c’è subito il break per Berrettini!

Seconda di servizio.

30-40 Stecca di diritto De Minaur, ancora incisivo in risposta Berrettini.

30-30 Risposta profonda di Berrettini che porta l’avversario a sbagliare di rovescio.

30-15 Forza il diritto De Minaur e lo affossa in rete.

30-0 In rete la risposta di rovescio di Berrettini.

15-0 Diritto in contropiede dell’australiano.

1-0 Non si è giocato, altra battuta consistente di Berrettini, partito bene.

40-0 Ace al centro.

30-0 Altro servizio vincente.

15-0 Seconda decisamente pesante di Berrettini, in rete la risposta di De Minaur.

13.15 Si comincia con Matteo Berrettini in battuta.

13.14 I giocatori stanno effettuando il riscaldamento

13.13 Chi vince questa sfida potrebbe ritrovarsi al 3° turno il tedesco Alexander Zverev. Non certo un avversario semplice sull’erba…

13.10 Per Berrettini sarà cruciale abbreviare il più possibile gli scambi. Questo significa servire bene e, quando possibile cercare la staffilata con il diritto. Più lo scambio si allungherà, più si entrerà nel territorio di caccia prediletto di De Minaur.

13:09 Matteo ha bisogno di ritrovare il suo miglior tennis al cospetto di un coriaceo avversario. Servirà dunque un Berrettini versione 2021 per approdare al terzo turno. Il vincente del match troverà uno tra il tedesco Zverev ed il giapponese Watanuki.

13:04 Ancora qualche minuto di attesa sul Campo 14. Gli spettatori attendono l’ingresso in campo dei protagonisti.

13:00 Quarto confronto diretto tra i due, con l’australiano che guida per 2-1. Berrettini si è però aggiudicato l’unica sfida disputata su erba, al Queen’s 2021.

12.52 ATTENZIONE. Badosa si è ritirata. La spagnola ha alzato bandiera bianca contro l’ucraina Kostyuk sul punteggio di 2-6, 0-1. Era il match che precedeva la sfida di Matteo Berrettini. Tra poco il romano scenderà in campo per affrontare Alex de Minaur al secondo turno.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del torneo di Wimbledon che mette di fronte Matteo Berrettini e l’australiano Alex de Minaur. Si gioca sull’iconico Court 18 (sì, quello di Isner-Mahut, ma sarebbe riduttivo ricordarlo solo per quello).

Per il romano continua la ricerca di quelle sensazioni cui ci aveva abituato prima dei tantissimi problemi fisici e, ancor più, prima di un 2023 disgraziato iniziato dal match point mancato contro Andy Murray a Melbourne e continuato con infortuni su infortuni. Dopo la vittoria su Lorenzo Sonego i segnali di ripresa sembrano esserci eccome, soprattutto se paragonati al Berrettini di Stoccarda.

Quanto a de Minaur, invece, è forse anche un minimo più critica la sua situazione, nel senso che non in molti si aspettavano che il belga Kimmer Coppejans fosse in grado di portargli via un parziale. Com’è come non è, rimane vero che l’australiano sull’erba in genere sa come esprimersi, e per questo non è un avversario facile. C’è di più: è arrivato in finale al Queen’s (persa contro Alcaraz), e l’anno scorso qui si è spinto fino agli ottavi.

1-1 nei precedenti a livello ATP tra i due (ce n’è un terzo anche troppo lontano a Segovia, a livello Challenger nel 2017). Berrettini portò a casa la semifinale del Queen’s nel 2021, ed è il precedente che per certa misura conta di più. Anche perché l’altro, in ATP Cup nel 2022, corrispondeva al primo match del romano dopo i guai alle ATP Finals di Torino; ambiente di casa per de Minaur e necessità di fare attenzione per l’allora numero 1 d’Italia furono le chiavi della vittoria dell’aussie.

Il match tra Matteo Berrettini e Alex de Minaur inizierà come secondo sul Court 18 (programma che inizia alle ore 12:00), dopo Kostyuk-Badosa. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

