F1 su TV8, GP Ungheria 2023: orario, programma in chiaro, diretta e differita gara

Nell’odierno pomeriggio di domenica 23 luglio andrà in scena la 38ma edizione del Gran Premio di Ungheria, undicesimo atto del Mondiale 2023 di F1. Negli anni ’80 la gara era un appuntamento epocale, essendo l’unica a disputarsi oltrecortina. Non a caso, Budapest veniva letteralmente invasa da appassionati provenienti non solo dal Paese magiaro, bensì anche da Germania Est, Cecoslovacchia e Polonia. D’altronde era l’unica opportunità per assistere dal vivo a una gara di F1.

Il mondo è cambiato e la corsa dell’Hungaroring ha perso questo fascino unico che ha contraddistinto i suoi albori. Cionondimeno, ha saputo sopportare la crisi di pubblico patita negli anni ’90, trovando spazio in calendario in pianta stabile. Il fatto di non aver mai mancato l’appuntamento con il campionato iridato dal 1986 a oggi è un traguardo lodevole, soprattutto considerando come nazioni più ricche e di ben più ampia tradizione abbiano perso il loro GP (Germania e Francia, ad esempio).

Vale la pena di ricordare come questo autodromo sia uno di quelli più apprezzati da Lewis Hamilton, che vi ha vinto ben 8 volte (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020). Di tanto in tanto il britannico ha peraltro saputo primeggiare contro ogni pronostico. L’ultimo successo della Ferrari è datato 2017, quando Sebastian Vettel si impose nonostante un marcato problema allo sterzo. Cosa succederà in questo 2023? Per scoprirlo bisognerà seguire il GP di Ungheria in TV. Come?

PROGRAMMA GP UNGHERIA F1 SU TV8

DOMENICA 23 LUGLIO

Ore 15.00, il GP di Ungheria sarà trasmesso gratis in chiaro in DIRETTA

PROGRAMMA GP UNGHERIA F1 OGGI

(23 LUGLIO)

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta il GP di Ungheria. L’appuntamento è infatti il terzo dei cinque per i quali è prevista copertura gratuita live nell’arco del 2023.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio di Ungheria, oltre a svariati programmi di approfondimento. Inoltre i possessori di Sky Q potranno godersi la competizione su Sky Sport 4K (213). La gara sarà proposta in diretta anche su Sky Sport Summer (201).

STREAMING – L’evento dell’Hungaroring potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà inoltre possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta della gara sarà disponibile sul sito internet TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi del Gran Premio di Ungheria.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP UNGHERIA 2023

DOMENICA 23 LUGLIO

La GARA sarà trasmessa a partire dalle ore 15.00 su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Summer (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE GARA SKY SPORT F1 – GP UNGHERIA 2023

La GARA sarà ritrasmessa in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari programmati sono 18.00, 20.00 e 22.00 di domenica.

L’appuntamento sarà inoltre proposto a ripetizione anche nei giorni successivi, cominciando dall’1.00 della notte fra domenica 23 e lunedì 24.

Foto: La Presse