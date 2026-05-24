Lewis Hamilton: “Fantastico ritrovare la mia condizione ideale, bella battaglia con Verstappen”

Il weekend migliore in Ferrari di Lewis Hamilton. L’ex Campione del Mondo ha conquistato una bellissima seconda posizione in occasione del GP del Canada, quinto atto del Mondiale 2026 di Formula 1 appena andato in archivio sul circuito di Montrèal intitolato a Gilles Villeneuve.

Il britannico ha confermato il suo significativo feeling già visto nel corso di tutto il weekend, cedendo il passo solo ad un semplicemente imprendibile Andrea Kimi Antonelli e precedendo Max Verstappen in in una gara contrassegnata dall’uscita di scena di George Russell al trentesimo giro e di una giornata oltremodo negativa della McLaren. Una volta arrivato al parco chiuso, il pilota ha commentato quanto fatto:

“Devo ringraziare il mio team, questi ragazzi mi hanno accolto a braccia aperte – ha detto Hamilton – la mia prima annata è stata dura , ritrovare la condizione ideale è una sensazione fantastica. Bellissimo tornare sul podio con questi due piloti velocissimi, ho fatto una bella battaglia con Max; non vedo l’ora di tornare in questa pista”.

Hamilton ha poi chiosato: “E’ stato un fine settimana incoraggiante. La Mercedes qui ha portato un grosso aggiornamento, il team sta lavorando in fabbrica, speriamo che arrivino anche altri pezzi lungo il cammino. Considerando che questo è un circuito in cui la velocità di linea conta tanto ottenere un risultato come questo mi dà tante speranze in chiave futura. Ma bisogna continuare a spingere ed estrarre di più dal nostro potenziale“.