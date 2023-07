F1 su TV8, GP Ungheria 2023: orari, programma in chiaro, diretta e differita qualifiche

Sabato 22 luglio rappresenta una giornata intrigante per la Formula Uno. Non tanto perché sarà stabilita la griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria, undicesimo atto del Mondiale 2023, bensì perché in qualifica verrà sperimentata una novità assoluta. Si proverà, per la prima volta, il format denominato “Alternative Tyre Allocation”.

L’accattivante denominazione altro non è che un involucro. Una “confezione” all’interno della quale è stato inserito l’obbligo di mescola. Banalmente, quest’oggi, nel Q1 i piloti dovranno utilizzare gomme dure. Dopodiché, nel Q2 si passerà a compound medio. Infine, solo nel Q3 si useranno le morbide.

Il format avrebbe dovuto esordire a Imola, ma la cancellazione del Gran Premio di Emilia Romagna ha fatto slittare di un paio di mesi il primo test. La Fia ha inoltre confermato come l’ATA sarà usato anche a Monza. Dopodiché si deciderà se archiviare questi esperimenti, oppure se considerarli riusciti e cambiare in pianta stabile le regole a partire dal prossimo anno. Ecco, dunque, una ragione in più seguire le qualifiche in TV. Come?

F1 – GP UNGHERIA 2023 IN TV

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 Sky e 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche. L’appuntamento magiaro è infatti il terzo dei cinque per i quali, in questo 2023, è prevista copertura live gratuita. Non sarà però in alcun modo proposta la terza sessione di prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà la diretta integrale delle qualifiche e del terzo turno di prove libere del Gran Premio di Ungheria. I possessori di Sky Q potranno godersi la medesima programmazione anche su Sky Sport 4K (213), salvo differenti scelte editoriali ed esigenze di palinsesto. Le qualifiche saranno trasmesse anche da Sky Sport Summer (201).

STREAMING – L’evento dell’Hungaroring potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vederlo anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come sul sito internet TV8.it sarà disponibile la diretta delle qualifiche.

PROGRAMMA TV8 GP UNGHERIA F1 OGGI

SABATO 22 LUGLIO

16.00-17.00, Diretta Qualifiche

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP UNGHERIA 2023

SABATO 22 LUGLIO

12.30-13.30, FP3 su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

16.00-17.00, QUALIFICHE su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Summer (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 – GP UNGHERIA 2023

Le qualifiche saranno ritrasmesse più volte in replica su Sky Sport F1 (207).

Gli orari programmati sono: 18.15; 20.00; 21:45 di sabato; 2.15; 4.15; 6.15 di domenica

Foto: La Presse