DIRETTA F1, GP Gran Bretagna 2023 LIVE: risultati FP2 in tempo reale

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valevole come decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Grande attesa come ogni anno per uno degli appuntamenti più affascinanti e spettacolari dell’intero calendario, sullo storico circuito inglese di Silverstone.

Red Bull ha dominato la prima parte del campionato ed è la macchina da battere anche in Northamptonshire, con il leader della generale Max Verstappen che ha impressionato anche nella prima sessione di prove libere odierna sia con gomme hard che nella simulazione di qualifica con le soft. Il compagno di squadra Sergio Perez si è inserito al secondo posto, pagando però oltre quattro decimi dall’olandese.

Si preannuncia grande bagarre invece per il ruolo di seconda forza in campo, con Ferrari a caccia di conferme dopo i progressi delle ultime settimane che dovrà però vedersela come di consueto con Aston Martin (in primis con Fernando Alonso) e con le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Attenzione anche alla McLaren, all’Alpine e alla Williams in ottica top10.

Appuntamento fissato dunque alle ore 17.00 italiane per il semaforo verde della seconda sessione di prove libere della Formula Uno a Silverstone. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’avvicinamento al Gran Premio: buon divertimento!

Foto: Lapresse