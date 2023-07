F1 oggi, GP Gran Bretagna 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 7 luglio, andrà in scena la prima giornata del weekend del GP di Gran Bretagna, undicesimo round del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito di Silverstone, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

La Ferrari va a caccia di conferme dopo i buoni riscontri in Stiria. A Spielberg la Rossa ha ottenuto due podi: il terzo posto dello spagnolo Carlos Sainz nella Sprint Race e il secondo del monegasco Charles Leclerc nel GP. Non sarà semplice replicare perché la pista potrebbe mettere a dura prova la SF-23. Parliamo di un tracciato da medio-alto carico in cui sarà fondamentale mixare efficienza aerodinamica e capace di generare carico.

Un fine-settimana importante perché faranno il loro debutto le nuove gomme scelte da Pirelli, con costruzione diversa. L’intervento si è reso necessario al fine di garantire maggior sicurezza, tenuto conto di monoposto che si sono evolute molto velocemente in termini di downforce. Favorito numero uno per pole e vittoria, neanche a dirlo, Max Verstappen (Red Bull).

La prima giornata del weekend del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA F1 2023 OGGI

Venerdì 7 luglio

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Summer (201), Sky Sport 4K (213).

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Summer (201), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA F1 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8 OGGI

Venerdì 7 luglio

Le due sessioni di prove libere non saranno trasmesse in chiaro.

