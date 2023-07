F1, GP Gran Bretagna 2023: risultati e classifica FP2. Max Verstappen svetta, 2° Sainz e Leclerc fermo per problemi tecnici

Andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Silverstone i piloti e le squadra hanno lavorato alacremente per trovare la messa a punto ideale su uno dei circuiti più tecnici del calendario iridato.

5,8 chilometri e un layout composto da 18 curve. Parliamo di una pista molto tecnica, dove i racing drivers sanno esaltarsi nelle curve veloci e in successione, come le Maggots, Becketts e Chapel, e i tecnici saranno chiamati a trovare il giusto compromesso tra l’efficienza nelle zone di grande accelerazione e avere un buon carico per sfruttare la velocità di percorrenza.

Un limite molto sottile su un tracciato molto probante per gli pneumatici. Non a caso, la Pirelli, da questo appuntamento, ha fatto debuttare le nuove gomme. Il costruttore italiano ha varato una costruzione sullo pneumatico più rigida al fine di massimizzare il grado di sicurezza, tenuto conto della downforce che queste vetture sono in grado di generare.

Max Verstappen è il favorito numero uno per il successo in questo weekend. L’olandese della Red Bull andrà a caccia dell’ottavo successo in dieci gare disputate, avvicinandosi sempre di più alla conquista del terzo iride personale. La Ferrari si è presentata al via del weekend, forte dei buoni riscontri in Austria, ma nella consapevolezza che la pista britannica possa far emergere i difetti della SF-23, ricordando per caratteristiche il circuito di Barcellona (Spagna).

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP GRAN BRETAGNA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.078 3

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.022 4

3 Alexander ALBON Williams+0.218 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.264 3

5 Logan SARGEANT Williams+0.688 4

6 Lance STROLL Aston Martin+0.788 3

7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.802 3

8 Pierre GASLY Alpine+0.811 4

9 Oscar PIASTRI McLaren+0.848 3

10 Fernando ALONSO Aston Martin+1.056 3

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.147 4

12 George RUSSELL Mercedes+1.160 3

13 Esteban OCON Alpine+1.164 3

14 Lando NORRIS McLaren+1.182 2

15 Lewis HAMILTON Mercedes+1.205 2

16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.300 2

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.361 2

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.405 4

19 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.493 3

20 Charles LECLERC Ferrari- – – –

Foto: LaPresse