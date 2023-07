F1, prende il via il weekend del GP di Gran Bretagna, Max Verstappen ingranerà la “sesta”?

Prende il via il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, (prima sessione di prove libere ore 13.30, seconda ore 17.00), decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, e la domanda che ci rimane è solamente una: chi potrà fermare lo strapotere assoluto di Max Verstappen e della Red Bull? Il due volte campione del mondo prosegue in una stagione ai limiti della perfezione e non ha la minima intenzione di fermarsi.

Tra le altre cose, il tracciato di Silverstone sembra disegnato alla perfezione per la sua RB19, che unisce come nessuna altra vettura efficienza in rettilineo e ottima conduzione nei curvoni. La pista del Northamptonshire potrebbe davvero segnare un capitolo clamoroso a livello di dominio per il pilota olandese che, gara dopo gara, sta andando a riscrivere il libro dei record.

Nelle nove uscite stagionali, dopotutto, Max Verstappen ha vinto in 7 occasioni e nelle due nelle quali non è salito sul gradino più alto del podio, si è accomodato subito sulla destra, ovvero nella piazza d’onore. Più nel complesso il pilota classe 1997 ha vinto 16 delle ultime 20 gare, tornando alla scorsa annata. Un ruolino di marcia che ha dell’incredibile e che, a meno di clamorosi ribaltoni, sarà rimpolpato a Silverstone.

Mentre l’olandese vince, vince e stravince, gli altri sono costretti a sgomitare per il secondo e terzo posto. Per la conformazione del tracciato inglese, tutto sembra portare verso una inevitabile doppietta della Red Bull con Sergio Perez, per cui Ferrari, Aston Martin e Mercedes proveranno a farsi largo. Tutte e tre le scuderie porteranno novità sulle rispettive monoposto (il team di Maranello proporrà una nuova ala posteriore e un nuovo diffusore) ma con la consapevolezza che, ancora una volta, Max Verstappen farà una gara a parte. Il destino del Mondiale 2023 e, a quanto pare, di questa era della Formula Uno.

Foto: LaPresse