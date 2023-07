Clasica San Sebastian 2023: chi parteciperà? Torna Evenepoel, spazio a Ciccone e Yates

Come di consueto startlist di gran qualità per la Clasica San Sebastian, la prima corsa di un giorno World Tour che si svolge come da tradizione la settimana successiva alla conclusione del Tour de France.

In terra spagnola, su un percorso come di consueto molto duro, sono tante le stelle presenti: a partire dal campione del mondo e trionfatore uscente Remco Evenepoel. Per il belga della Soudal-QuickStep questa sarà l’ultima uscita in maglia iridata prima di rimetterla in palio ai Mondiali di Glasgow.

Ovviamente è lui il grande favorito, ma non mancano gli outsiders. Tanti i corridori che escono dal Tour con una condizione ancora più che discreta: da Simon Yates (Jayco AlUla) a Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), rispettivamente quarto e quinto in classifica generale, passando per Giulio Ciccone (Lidl-Trek) che ha chiuso in Maglia a Pois, fino ad arrivare al padrone di casa Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), vincitore di tappa alla Grande Boucle.

Tra coloro che invece si sono allenati lontano dalla Francia occhio a Juan Ayuso (UAE Emirates), nonostante l’ennesimo problema fisico a complicare i piani, Ben Healy (EF Education-EasyPost) e Michael Matthews (Team Jayco AlUla).

Foto: Lapresse