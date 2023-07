Tour de France femminile 2023, la polemica di Demi Vollering: “Non ho fatto nulla. C’è qualcosa di strano…”

Polemiche al termine della quinta tappa del Tour de France al femminile. A trionfare sul traguardo di Albi è stata a sorpresa la tedesca Ricarda Bauernfeind, ma la notizia più importante è quella dei 20” di penalità per Demi Vollering.

La neerlandese del Team SD Worx – Protime è stata sanzionata per essere rimasta in un frangente di gara per troppo tempo in scia alla propria ammiraglia per rientrare in gruppo. Un gesto visto e rivisto nel mondo del ciclismo.

Le sue parole riportate da Sporza: “Non credo di aver fatto nulla di sbagliato. Lo trovo molto strano. Penso che sia comico. È tutto l’anno che ho una sensazione… C’è qualcosa di strano. Ma se vogliono fare così…”.

Fondamentale andare avanti: “Non posso fare nulla ora. È un peccato, ma non so cosa farci. È molto deludente. Lavoro sodo per realizzare i miei sogni. Poi, quando succedono cose del genere, non è così divertente“.

Foto: Lapresse