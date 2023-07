ATP Gstaad 2023: Fognini sconfitto all’esordio dallo spagnolo Ramos-Vinolas

Al rientro nel circuito dopo l’infortunio avuto al Roland Garros, Fabio Fognini esce subito di scena nel torneo ATP di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera il tennista ligure è stato sconfitto in tre set dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas con il punteggio di 6-1 2-6 6-2 dopo due ore e diciassette minuti di gioco.

Una partita sicuramente dall’andamento stranissimo con Fognini che ha avuto davvero moltissimi problemi al servizio, in particolare con la seconda, con cui ha vinto appena il 25% dei punti giocati. Entrambi i tennisti hanno avuto ben 17 palle break a loro favore, ma lo spagnolo è riuscito a sfruttarne otto contro le cinque dell’italiano.

Fognini perde subito la battuta in apertura di match, ma riesce poi ad ottenere il controbreak a zero. Purtroppo il ligure subisce un altro break nel terzo gioco, con Ramos-Vinolas che scappa via. Lo spagnolo ottiene il break anche nel quinto e poi nel settimo gioco, andando a chiudere la prima frazione sul 6-1.

Subito break di Fognini e controbreak di Ramos in avvio di secondo set. Il ligure vince un pazzesco quinto game, strappando il servizio allo spagnolo alla settima palla break. Fognini annulla poi nel gioco successivo tre palle del controbreak e poi toglie ancora la battuta all’avversario nel settimo gioco, andando a chiudere sul 6-2 al sesto set point.

Purtroppo Fognini parte malissimo nel terzo set. Ramos-Vinolas, infatti, si porta sul 5-0 con doppio break di vantaggio e praticamente fa calare il sipario sul match. Il ligure ha una reazione d’orgoglio accorciando sul 5-2, ma perde ancora una volta il servizio a zero e di conseguenza il set per 6-2, venendo eliminato.

FOTO: LaPresse