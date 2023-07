Atletica, Weir sottotono in Ungheria. Folorunso quinta, Richardson e Knighton sconfitti, world lead di Gardiner

A Szekesfehervar (Ungheria) è andata in scena una tappa del World Continental Tour (livello gold), il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Diamond League. L’attesa in casa Italia era soprattutto per Zane Weir, ma il Campione d’Europa Indoor di getto del peso non è riuscito a esprimersi al meglio: 20.02 al primo tentativo, poi 20.01 e 19.82, chiudendo al decimo posto nella gara vinta dal primatista mondiale Ryan Crouser (22.51 metri) davanti all’altro statunitense Joe Kovacs (22.06). Il nostro portacolori è atteso dalla sfida con Leonardo Fabbri al Meeting di Trieste, previsto sabato 22 luglio

Ayomide Folorunso ha chiuso i 400 ostacoli al quinto posto con il tempo di 55.63, sfavorita dalla prima corsia. L’azzurra, che tornerà in gara giovedì a Banska Bystrica, ha assistito da vicino al successo della giamaicana Andrenette Knight (53.26). Federica Del Buono ha tagliato il traguardo in settima posizione sui 1500 metri (4:05.95) nella prova vinta dalla keniana Nelly Chepchirchir (4:00.18).

Da segnalare la migliore prestazione mondiale stagionale sui 400 metri per mano del bahamense Steven Gardiner (43:74 per il Campione Olimpico). Sui 100 ostacoli sigillo della nigeriana Tobi Amusan (12.35), mentre il giamaicano Yohan Blake ha fatto suoi i 100 metri in 10.04 (0,1 m/s di vento contrario). Da annotare la sconfitta della statunitense Sha’Carri Richardon sui 100 metri (10.97 contro il 10.89 di Julien Alfred da Saint Lucia). Nei 200 metri il dominicano Alexander Ogando beffa il 19enne bronzo mondiale Erriyon Knighton, 19.99 contro 20.05, e nel lungo il greco Miltiadis Tentoglou salta 8.29.

Foto: FIDAL/Colombo