ATP Gstaad 2023, Alber Ramos e Pedro Cachin si contenderanno il titolo

Signore e signori, abbiamo i nomi dei due finalisti nell’ATP di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera, lo spagnolo Albert Ramos e l’argentino Pedro Cachin, domani, si contenderanno il titolo. Due ottimi interpreti del lento che hanno dato conferma di trovarsi molto bene su tale superficie.

Il mancino iberico (n.79 del mondo) ha sconfitto in maniera netta il serbo Miomir Kecmanovic (n.44 del modo). Con lo score di 6-2 6-3, Ramos ha avuto vito facile al cospetto di una versione di Kecmanovic non così convincente e con tanti errori. Le traiettorie mancine dell’iberico si sono rivelate un enigma per il balcanico.

Netto anche il successo dell’argentino (n.90 del ranking) contro un tennista interessante, ovvero l’altro serbo Hamad Medjedovic (n.183 ATP). Il sudamericano ha fatto valere la sua esperienza sullo score di 6-3 6-1 e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo.

