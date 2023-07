Scherma, Mondiali 2023: Riccardo Nuccio conquista un posto nel tabellone principale

Non solo le qualificazioni della spada femminile, ma in questa prima giornata dei Mondiali di scherma a Milano si sono tenute anche quella della sciabola maschile. Riccardo Nuccio era l’unico azzurro costretto a giocarsi un posto per il tabellone principale.

Il nativo di Torino si è qualificato direttamente dopo la fase a gironi con cinque vittorie ed una sola sconfitta. Nuccio è riuscito a vincere gli assalti contro il kazako Rakhmanali, il ceco Cacek, l’iraniano Fotouhi, il nepalese Gajurel e il britannico Webb. Unico ko con il messicano Zea per 5-3.

Erano già qualificati per il tabellone principale gli altri tre azzurri: Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo.

Questi gli assalti del primo turno degli italiani

Nuccio – Ferjani (Tun)

Gallo – Moataz (Egy)

Samele – Bravo (Esp)

Curatoli – Kindler (Hun)

FOTO: Bizzi/Federscherma