Kickboxing, Giochi Europei 2023: dieci azzurri in semifinale! Bottino pieno nel point fighting

Giornata dedicata ai quarti di finale per quanto riguarda la kickboxing ai Giochi Europei 2023: quattordici gli azzurri impegnati sulle sedici categorie previste, dieci dei quali vittoriosi, con l’accesso alle semifinali che vale già la certezza di portarsi a casa almeno la medaglia di bronzo.

POINT FIGHTING

Bottino pieno per i sei azzurri impegnati: nei -63 kg maschili Gabriele Lanzilao supera per 13-3 l’elvetico Roy Cipriano, mentre nei -50 kg femminili Federica Trovalusci elimina per 15-5 la tedesca Angelina Victoria Broehan, infine nei -74 kg maschili Edoardo Bagarello batte per 18-10 il norvegese Johan Hjelmervik.

Nei -60 kg femminili Francesca Ceci liquida per 16-5 l’austriaca Nurhana Fazlic, così come nei -84 kg maschili Riccardo Albanese annichilisce per 11-2 l’austriaco Raphael Wassertheurer, infine nei -70 kg femminili Domenica Angelino supera per 13-5 la turca Fatmanur Karaoz.

FULL CONTACT

Due successi e tre sconfitte per gli italiani in gara: nei -63.5 kg maschili Damiano Salvatore Tramontana batte il georgiano Emil Khalilovi per 3-0, mentre nei -52 kg femminili Nicole Perona supera per 2-1 la ceca Klara Strnadova.

Nei -75 kg maschili Mario Andrea Nani perde per 0-3 contro il georgiano Luka Shoniya, così come nei -60 kg femminili Elena Tombini viene battuta per 0-3 dalla polacca Kinga Szlachcic, infine nei -86 kg maschili Elios Lulaj viene eliminato dallo spagnolo Mohammed Hamdi Hajji, con incontro interrotto per un colpo alla testa.

LIGHT CONTACT

Due affermazioni ed una battuta d’arresto per gli italiani: nei -60 kg femminili Luna Mendy regola per 3-0 la magiara Rita Katalin Nagy, mentre nei -63 kg maschili Ivan Penzo batte per 3-0 il turco Nurettin Diler, invece nei -79 kg maschili Luca Padoan viene sconfitto per 1-2 dal bulgaro Ivan Krastanov.

Foto: profilo Flickr World Games