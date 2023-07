Boxe, Irma Testa sbatte contro Staneva ai Giochi Europei: eliminazione in semifinale, arriva il bronzo

Irma Testa è stata sconfitta a sorpresa dalla bulgara Svetlana Kameno Staneva nella semifinale della categoria fino a 57 kg ai Giochi Europei 2023, competizione multisportiva in corso di svolgimento a Cracovia (Polonia). La Campionessa del Mondo si è dovuta arrendere per split decision (4-1: tre 30-27, un 29-28, un 28-29) al cospetto di un’avversaria decisamente arcigna e che oggi è stata superiore alla reginetta assoluta dei pesi piuma.

La fuoriclasse campana, che due giorni fa aveva festeggiato la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 (terza apparizione ai Giochi, a Tokyo 2020 conquistò la medaglia di bronzo), si era presentata sul ring della Nowy Targ Arena con l’obiettivo di meritarsi l’atto conclusivo degli European Games e invece si è dovuta accontentare di una medaglia di bronzo. La ribattezzata Butterfly non è sembrata nella sua giornata migliore, forse anche le motivazioni non erano delle più elevate dopo aver portato a casa il sigillo iridato e il biglietto per la Francia negli ultimi due mesi.

Irma Testa ha offerto un pugilato poco fluido e incisivo, oggi le è mancata la sua proverbiale agilità di gambe e i colpi sono risultati lenti, a tratti imprecisi e poco continui. Staneva era invece più insistente e aggressiva, anche se combatteva di rimessa sulla falsariga della nostra portacolori, ha ben condotto l’incontro nell’arco dei tre round e ha meritato il successo. L’azzurra si è intravista ai suoi livelli soltanto in alcuni frangenti della seconda ripresa, ma è sembrato oggettivamente troppo poco per meritarsi il passaggio del turno. A fronteggiarsi per il titolo ai Giochi Europei saranno così Staneva e la francese Amina Zidani, oggi capace di regolare l’irlandese Michaela Walsh.

Foto: European Games 2023 GRZEGORZ LYKO