LIVE Sci alpino, prima prova discesa Bormio 2022 in DIRETTA: primo Innerhofer! Casse si conferma, si rivede un buon Paris!

LA CRONACA DELLA PROVA DI OGGI

14.25: La nostra diretta si conclude qui, per oggi è tutto, appuntamento a domani sempre alle 11.30. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio

14.24: Questi i risultati degli altri azzurri che hanno chiuso fuori dalla top 11:

17 MARSAGLIA Matteo ITA 1:59.73 +1.81

23 FRANZOSO Matteo ITA 2:00.07 +2.15

34 SCHIEDER Florian ITA 2:01.20 +3.28

35 FRANZONI Giovanni ITA 2:01.25 +3.33

42 ALLIOD Benjamin Jacques ITA 2:01.82 +3.90

43 MOLTENI Nicolo ITA 2:01.84 +3.92

14.22: Questa la classifica finale della prima prova:

1 INNERHOFER Christof ITA 1:57.92

2 CRAWFORD James CAN 1:58.18 +0.26

3 FRESQUET Adrien FRA 1:58.19 +0.27

4 MAYER Matthias AUT 1:58.47 +0.55

5 CLAREY Johan FRA 1:58.56 +0.64

6 MURISIER Justin SUI 1:58.87 +0.95

7 CASSE Mattia ITA 1:58.89 +0.97

8 THEAUX Adrien FRA 1:59.01 +1.09

9 HACKER Felix AUT 1:59.03 +1.11

9 ZAZZI Pietro ITA 1:59.03 +1.11

11 PARIS Dominik ITA 1:59.09 +1.17

12 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:59.22 +1.30

14.20: Si chiude qui la prima prova della discesa libera di Bormio. Ben quattro italiani nei primi 11: la risposta della squadra azzurra dopo una prima parte di stagone non straordinaria è incoraggiante

14.17: Dopo una buona prima parte perde tantissimo nel finale l’azzurro Alliod che accumula un ritardo di 3″90

14.15: E’ chiaramente migliorata la situazione della pista perchè l’austriaco Hacker si inserisce al nono posto a 1″11 dalla testa

14.14: Buona anche la prova dell’azzurro Franzoso che è 22mo a 2″15 dalla testa

14.13: Splendida prova del francese Adrien Fresquet che insidia Innerhofer fino al rettilineo finale ed è terzo con 27 centesimi di ritardo, bene anche l’altro francese Sarrazin, 15mo a 1″80 dalla testa

14.10: Non ci sono inserimenti nelle prime 30 posizioni con le ultime discese. Mancano gli ultimi due azzurri, Franzoso ed Alliod

14.07: L’austriaco Schuetter è 18mo a 2″10, più indietro l’azzurro Giovanni Franzoni che perde tanto nel finale ed è 31mo a 3″33 dalla testa

14.04: CHE PROVA DELL’AZZURRO PIETRO ZAZZI! E’ ottavo a 1″11 dal compagno Innerhofer. Grande finale per lui che è riuscito a limitare i danni nella parte centrale ed è rientrato nella top 10 all’ultimo tratto

14.00: Prima parte di gara da top 10 per l’azzurro Schieder che poi perde molto nella seconda parte ed è 28mo a 3″28 dalla vetta

13.58: Buona prova dell’austriaco Babinsky che è 18mo a 2″19 dalla testa

13.55: Tutto pronto per ripartire, c’è l’austriaco Babinsky in partenza

13.37: Caduta, sempre nella parte alta del francese Schuller. Ancora prova interrotta

13.36: Buon inserimento del cileno Von Appen al 26mop posto a 3″23 dalla testa, tra poco gli altri azzurri, il primo è Schieder

13.32. Che prestazione dell’elvetico Murisier, l’ultimo degli svizzeri al via! Chiude al quinto posto con un ritardo di 95 centesimi da Innerhofer e riesce a far meglio di Casse che scala al sesto posto per 2 centesimi

13.31: Bene anche lo svizzero Kryenbuehl che chiude con 2″63 di ritardo ed è 19mo

13.29: Ottima la prestazione dello statunitense Thompson che si inserisce al 18mo posto a 2″34 dalla testa

13.27: Inserimento al 25mo posto per lo svizzero Monney con 3″46 di ritardo.

13.24: Lo svizzero Roulin si conferma uno degli emergenti più interessanti in discesa e si inserisce al 19mo posto a 2″79 dalla vetta

13.22: per il canadese Read ritardo di 3’36” e 22mo posto

13.20: Perdono tanto un po’ tutti nel tratto subito dopo l’intermedio di metà pista, anche Molteni che lascia un secondo e chiude al 25mo posto a 3″92 dalla vetta

13.19: Lo svizzero Chabloz chiude con un ritardo di 4″68

13.18: Ritardo di 2″63 e 18mo posto per il canadese Seger, tra poco Molteni

13.17: Il francese Giezedaner è 21mo a 3″36 dalla vetta

13.15: Buona prova dello svizzero Meillard che è 16mo a 2″11

13.14: Il francese Pinturault chiude con un ritardo di 4″54 ed è 25mo

13.13: Lo sloveno Cater è 24mo a 4″43 dalla testa, lo statunitense Goldberg è ventesimo a 3″49

13.09: Si può ripartire, speriamo di avere aggiornamenti sulle condizioni di Bailet. C’è lo sloveno Cater al cancelletto

13.05: C’è apprensione per le condizioni del francese Bailet vittima di una caduta in alto. Il transalpino si era fratturato l’avambraccio destro durante un allenamento a Zermatt nel settembre 2021 ed era rientrato lo scorso anno. Speriamo non si tratti di nulla di grave

13.00: Tutto ancora fermo. Non ci sono aggiornamenti dalla Stelvio

12.45: Ancora prova interrotta. La speranza è che Bailet, caduto nella parte alta, non si sia procurato un infortunio grave

12.39: Sono ben quattro gli azzurri nelle prime 12 posizioni quando sono scesi i primi 27 atleti e la prova è interrotta per la caduta in alto di Bailet. Questa la classifica parziale:

1 INNERHOFER Christof ITA 1:57.92

2 CRAWFORD James CAN 1:58.18 +0.26

3 MAYER Matthias AUT 1:58.47 +0.55

4 CLAREY Johan FRA 1:58.56 +0.64

5 CASSE Mattia ITA 1:58.89 +0.97

6 THEAUX Adrien FRA 1:59.01 +1.09

7 PARIS Dominik ITA 1:59.09 +1.17

8 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:59.22 +1.30

9 BAUMANN Romed GER 1:59.65 +1.73

10 HEMETSBERGER Daniel AUT 1:59.68 +1.76

11 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:59.71 +1.79

12 MARSAGLIA Matteo ITA 1:59.73 +1.81

12.36: Fuori subito il francese Bailet

12.36: Discreta la prova dello sloveno Hrobat che chiude al 15mo posto a 2″06

12.34: Come Muzaton, il francese Allegre usa la prima discesa di prova come ricognizione e chiude con un ritardo di 14″59

12.33: Dopo una buona prima parte, il norvegese Sejersted perde tanto nel finale e chiude con un ritardo di 2″21, 15mo

12.31: Scende senza spingere il francese Muzaton, ritardo di 17″26

12.30: Lo svizzero Feuz non parte, il canadese Alexander chiude con 3″16 di ritardo

12.30: Sesto posto per il francese Theaux con un ritardo di 1″09 da Innerhofer

12.28: E’ PRIMO CHRISTOF INNERHOFER! L’azzurro indovina le traiettorie anche nel finale e chiude con 26 centesimi di vantaggio rispetto a Crawford

12.27: Ritardo pesante per lo statunitense Bennett che è 18mo a 4″28. Ora Innerhofer

12.26: Mattia Casse c’è! L’azzurro all’intermedio aveva 1 centesimo di vantaggio su Crawford, poi ha perso nella seconda parte ma è comunque quarto davanti a Paris a 71 centesimi dal canadese

12.25: Il tedesco Frstl si inserisce in 11ma posizione a 1″68 dalla vetta. Ora Mattia Casse

12.23: Prima parte di gara di qualità per il tedesco Baumann che poi perde nella seconda parte e chiude sesto a 1″47 da Crawford. Ora Ferstl

12.22: Ritardo pesante per l’austriaco Striedinger che frena a più riprese e accumula 6″12 di distacco. Ora Baumann

12.21: Anche l’austriaco Mayer si inserisce davanti a Paris: è secondo con una prestazione lineare su ottimi livelli, a 29 centesimi da Crawford. Ora Striedinger

12.20: Ottima prova del francese Clarey che, pur perdendo qualcosa nel finale, si inserisce al secondo posto a 38 centesimi da Crawford. Ora Mayer

12.18: Lo svizzero Odermatt, leader di Coppa, rallenta vistosamente nel finale e chiude a 1″65 dalla testa, settimo ma aveva 45 centesimi di ritardo all’ultimo intermedio. Ora Clarey

12.17: Che prestazione del canadese Crawford! E’ nettamente al comando con 91 centesimi di distacco da Paris, tutti conquistati nella seconda parte della pista dove l’azzurro sembrava essere andato molto forte! Ora Odermatt

12.16: E’ dietro Kilde, anche lui meno performante di Paris nella parte finale della pista. Il norvegese, che aveva 52 centesimi di vantaggio all’ultimo intermedio, conclude con 13 centesimi di distacco ed è secondo. Ora Crawford

12.15: Perde tanto nel finale lo svizzero Hintermann e chiude con un ritardo di 2″77, ora Kilde

12.13: L’austriaco Hemetsberger è secondo a 59 centesimi dall’azzurro Paris. Partenza ogni 1’15” ora. Al via Hintermann

12.13: Hemetsberger ha 44 centesimi di ritardo all’intermedio

12.12: E’ PRIMO DOMINIK PARIS CHE RIFILA 62 CENTESIMI A KRIECHMAYR. E’ la sua pista e ci ha tenuto a dimostrarlo fin dalla prima prova

12.12: Vantaggio di 39 centesimi di Paris all’intermedio

12.11: Pennella l’austriaco Kriechmayr nella parte centrale della pista ma perde tanto nel finale e chiude con un vantaggio di 2 centesimi su Marsaglia. Ora Paris

12.10: Vantaggio di 9 centesimi per Kriechmayr all’intermedio

12.09: Perde tanto anche lo statunitense Ganong nella parte finale ed è quarto a 2″05 da Marsaglia. Ora Kriechmayr

12.08: Ritardo di 1″17 per Ganong all’intermedio

12.07: Marsaglia velocissimo nell’ultimo tratto della pista. Il tedesco Schwaiger guadagna tanto nell parte subito dopo l’intermedio, come Rogentin, poi perde nel finale e chiude a 1″41 centesimi, terzo. Ora Ganong

12.06: 84 centesimi di ritardo per Schwaiger da Marsaglia all’intermedio di metà pista

12.05: Ritardo pesante per lo statunitense Cochran-Siegle rispetto all’azzurro Marsaglia: è terzo a 2″31

12.03: Lo svizzero Rogentin chiude con un ritardo di 1″28 da Marsaglia. Ora Cochran-Siegle

12.02: 87 centesimi di ritardo per Rogentin all’intermedio

12.01: Marsaglia chiude la sua prova con il tempo di 1’59″73. Ora Rogentin

11.59: Partito Matteo Marsaglia

11.51: Nebbia diradata in alto. Partito il primo apripista

11.41: C’è nebbia in alto che impedisce al momento il regolare svolgimento della prova

11.35: Ancora qualche minuto di ritardo, al momento non ci sono comunicazioni sulla partenza

11.31: C’è qualche minuto di ritardo per la partenza

11.29: Qualche nuvola su Bormio, temperatura di -1° all’arrivo, tra poco il via del primo concorrente, l’azzurro Matteo Marsaglia

11.26: Attenzione anche allo svizzero Beat Feuz che è all’ultima gara sulla Stelvio visto che ha comunicato che concluderà la sua carriera a Kitzubuhel a gennaio.

11.23: Quattro i grandi favoriti anche sulla Stelvio, il capoclassifica di Coppa del Mondo Marco Odermatt, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e i due austriaci, Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, grandi protagonisti della prima parte della stagione.

11.20: Questa la lista dei partenti nella prima prova cronometrata sulla Stelvio, 70 gli atleti al via:

1 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

2 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

3 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

4 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

5 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

8 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

9 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

10 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

11 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

13 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

14 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

15 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

16 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

17 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

18 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

20 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

21 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

22 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

23 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

24 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

25 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

26 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

27 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

28 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

29 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon

30 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

31 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

32 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

33 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

34 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

35 512352 CHABLOZ Yannick 1999 SUI Nordica

36 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head

37 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

38 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

39 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

40 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar

41 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

42 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE

43 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

44 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

45 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

46 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT

47 422403 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica

48 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

49 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Atomic

50 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

51 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon

52 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

53 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

54 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic

55 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon

56 54480 SCHUETTER Julian 1998 AUT Atomic

57 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

58 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

59 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

60 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

61 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

62 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

63 6293164 FRANZOSO Matteo 1999 ITA Atomic

64 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic

65 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

66 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic

67 202922 BRENCE Christoph 1999 GER Atomic

68 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

69 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

70 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

11.17: Il leader del movimento tricolore maschile sarà affiancato da Christof Innerhofer, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Benjamin Alliod e Matteo Franzoso (dieci atleti prenderanno parte alle prove, soltanto otto potranno disputare la gara)

11.14: Sulla mitica pista Stelvio ci sarà spazio per la quinta discesa libera stagionale (preceduta dalle prove cronometrate di oggi, giorno di Santo Stefano e di domani, 27 dicembre) e per il terzo superG di questa annata agonistica. L’Italia spera di essere grande protagonista nelle due gare veloci che chiuderanno l’anno solare e si affiderà in particolar modo a Dominik Paris.

11.11: Bormio è una seconda casa per l’altoatesino e la Stelvio è il suo regno. Fari puntati anche su Mattia Casse, che cerca conferme dopo il bel terzo posto sulla Saslong.

11.08: Inizia subito dopo Natale l’impegno degli specialisti della velocità in Italia sulla pista Stelvio dove cerca una rinascita Dominik Paris, reduce da prestazioni veramente negative in questo avvio di stagione.

11.05: Buongiorno agli amici di OA Sport, buon Santo Stefano e benvenuti alla diretta live della prima prova della discesa libera di Bormio, valida per la coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino maschile.

Programma, orari, Tv e streaming della discesa libera di Bormio – Il programma della Coppa del Mondo di sci alpino maschile – I convocati dell'Italia per Bormio – Le date dei Mondiali degli sport invernali – I favoriti della Coppa del Mondo di discesa libera – Classifica della Coppa del Mondo maschile – I possibili convocati dell'Italia per il Mondiali – La crisi del settore maschile italiano

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Bormio, valida per la coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino maschile. Inizia subito dopo Natale l’impegno degli specialisti della velocità in Italia sulla pista Stelvio dove cerca una rinascita Dominik Paris, reduce da prestazioni veramente negative in questo avvio di stagione. Bormio è una seconda casa per l’altoatesino e la Stelvio è il suo regno. Fari puntati anche su Mattia Casse, che cerca conferme dopo il bel terzo posto sulla Saslong.

Sulla mitica pista Stelvio ci sarà spazio per la quinta discesa libera stagionale (preceduta dalle prove cronometrate di oggi, giorno di Santo Stefano e di domani, 27 dicembre) e per il terzo superG di questa annata agonistica. L’Italia spera di essere grande protagonista nelle due gare veloci che chiuderanno l’anno solare e si affiderà in particolar modo a Dominik Paris. L’altoatesino ha sofferto nella prima parte di stagione, ma spera di ritrovarsi su una pista dove ha vinto per ben sette volte nel massimo circuito internazionale itinerante. Il leader del movimento tricolore maschile sarà affiancato da Christof Innerhofer, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Benjamin Alliod e Matteo Franzoso (dieci atleti prenderanno parte alle prove, soltanto otto potranno disputare la gara), mentre Guglielmo Bosca prenderà parte esclusivamente al superG.

Quattro i grandi favoriti anche sulla Stelvio, il capoclassifica di Coppa del Mondo Marco Odermatt, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde e i due austriaci, Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, grandi protagonisti della prima parte della stagione. Attenzione anche allo svizzero Beat Feuz che è all’ultima gara sulla Stelvio visto che ha comunicato che concluderà la sua carriera a Kitzubuhel a gennaio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Bormio, valida per la coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino maschile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Appuntamento alle 11.30. Buon divertimento!

