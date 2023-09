LIVE Sci di fondo, Sprint Ruka 2022 in DIRETTA: Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino out in semifinale. Vittorie di Klaebo e Ribom!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

14.10: Per oggi è tutto, domani giornata dedicata alle prime gare distance, grazie per averci seguito e buona giornata!

14.09: Un pizzico di delusione per l’Italia perchè l’impressione è che Pellegrino valesse questa finale. La sparata di Chappaz, poi ultimo in finale, ha letteralmente sorpreso l’azzurro che non si aspettava un’accelerazione così forte dal suo rivale. Bene De Fabiani che non sempre riesce ad esprimersi su alti livelli nella sprint ma oggi ha fatto molto bene

14.07: Che dominio del norvegese! Uno spettacolo il re di Coppa che si conferma il più forte di tutti. La Norvegia domina ma l’impressione è che ci dovremo abituare a questi ordini di arrivo

14.05: E’ DOMINIO KLAEBO CHE VINCE LA TERZA SPRINT DI RUKA IN CARRIERA! Un domini9o per il norvegese. E’ tripletta norvegese con Northug secondo e Giolberg terzo, Valnes quarto, poi Halfvarsson e Chappaz

14.05: Se ne va Klaebo, che prende un buon vantaggio

14.04: Klaebo fa l’andatura sulla prima salita

14.00: Tra poco il via della finale maschile con Klaebo (Nor), Valnes (Nor), Halfvarsson (Swe), Northug (Nor), Golberg (Nor), Chappaz (Fra)

13.56: incredibile finale con Dahlqvist lanciata verso la vittoria che cade, vince la svedese Ribom al primo successo in carriera, secondo posto per Hagstroem, al quarto podio in carriera, terzo posto per la norvegese Tiril Udnes Weng

13.51: Al via nella finale femminile T. Weng (Nor), Ribom (Swe), Dahlqvist (Swe), Joensuu (Fin), Hagstroem (Swe), Beranova (Cze),

13.49: E’ mancato qualcosa nell’ultima parte della salita a Pellegrino che fino a metà dell’ultimo strappo era davanti con Jouve ma poi ha sofferto il cambio di passo di Chappaz e Golberg. Non è bastato un buon rettilineo finale all’azzurro per qualificarsi alla finale

13.46: Niente da fare per gli italiani. Prosegue la maledizione di Ruka! Pellegrino e De Fabiani si fanno sorprendere dal francese Chappaz che se ne va in salita assieme a Golberg. Pellegrino è terzo, dfe Fabiani è quinto. Gli italiani sono eliminati

13.45: Azzurri terzo e quarto in discesa, si deciderà tutto all’ultima salita

13.42: Ci sono due azzurri al via nella seconda semifinale! Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino. Serve entrare fra i primi due perchè ripescaggi non ce ne saranno. Al via De Fabiani (Ita), Golberg (Nor), Anger (Swe), Jouve (Fra), Pellegrino (Ita), Chappaz (Fra)

13.41: Klaebo vince rialzandosi il “campionato norvegese” battendo Valnes, Northug e lo svedese Halfvarsson. Sia Northug e Halfvarsson possono dormire sonni tranquilli perchè è stata una batteria velocissima

13.40: Northug e Klaebo davanti a metà gara

13.36: Al via tra poco la prima semifinale maschile con Klaebo (Nor), Valnes (Nor), Starega (Pol), Halfvarsson (Swe), Taugboel (Nor), Northug (Nor)

13.35: Hagstroem va a rinforzare la batteria delle svedesi in finale vincendo la seconda semifinale. In finale va anche la ceca Beranova, seconda. In finale anche T. Weng e Joensuu, ripescate dalla prima semifinale

13.30: Al via nella seconda semifinale femminile Hagstroem (Swe), Karlsson (Swe), Beranova (Cze), L. Weng (Nor), Skistad (Nor), Kern (Usa)

13.29: Rimonta incredibile di Ribom che mette il piede davanti e vince la semifinale e rimonta anche per Dahlqvist che batte sul traguardo T. Weng. Quarto posto per Joensuu

13.25: Al via la prima semifinale della gara femminile: T. Weng (Nor), Ribom (Swe), Dahlqvist (Swe), Svendsen (Nor), Stenseth (Nor), Joensuu (Fin)

13.22: E’ SEMIFINALE ANCHE PER CHICCO PELLEGRINO! L’azzurro domina l’ultima batteria e si qualifica assieme al francese Chappaz. Ripescati Starega e Anger

13.22: Bene Pellegrino in salita!

13.21: Caduto Mannila

13.19: C’è Federico Pellegrino nella quinta e ultima batteria. Questi i protagonisti: Cerny (Cze), Mannila (Fin), Moilanen (Fin), Pellegrino (Ita), Chappaz (Fra), Himma (Est)

13.17: Volata di testa per il francese Jouve che si impone davanti al norvegese Golberg. Nessun ripescato

13.14: Al via nella quarta batteria Golberg (Nor), Wiig (Nor), Vuorinen (Fin), Jouve (Fra), Schoonmaker (Usa), Matassov (Kaz)

13.12: FRANCESCO DE FABIANI C’E’! L’azzurro chiude al secondo posto ed è in semifinale. Vince Taugboel. nessun altro ripescato

13.07: C’è Francesco De Fabiani al via nella terza batteria. Questi i protagonisti: Chanavat (Fra), Taugboel (Nor), De Fabiani (Ita), Kilp (Est), Novak (Cze), Haarala (Fin)

13.05: Grande condizione per lo svedese Halfvarsson che vince la seconda batteria con uno scatto in salita battendo Northug

13.01: Klaebo vince la prima batteria battendo il compagno norvegese Valnses. Possibili ripescati il polacco Starega e lo svedese Anger

12.58: Al via la prima batteria maschile con Klaebo (Nor), Valnes (Nor), Grond (Sui), Starega (Pol), Anger (Swe), Liekari (Fin)

12.54: Dominio della ceca Beranova che supera il turno assieme a Lotta Weng. Svendsen e Kern sono qualificate come ripescate

12.50: Al via la quinta e ultima batteria femminile con Myhrvold (Nor), Alakoski (Fin), Beranova (Cze), Kahara (Fin), L. Weng (Nor), Antosova (Cze)

12.49: Vittoria importante anche in chiave coppa del Mondo di Karlsson che si qualifica per le semifinali assieme a Hagstroem. Eliminate le altre

12.45: Al via la quarta batteria con Hagstroem (Swe), Faehndrich (Sui), Parmakoski (Fin), Karlsson (Swe), Kylloenen (Fin), Carl (Ger)

12.43: Ancora Norvegia! Tiril Udnes Weng vince la terza batteria superando Skistad. Batteria lenta e quindi nessun ripescaggio

12.40: Al via nella terza batteria T. Weng (Nor), Skistad (Nor), Lylynpera (Fin), Saari (Fin), Diggins (Usa), Hennig (Ger)

12.38: La seconda batteria va alla svedese Dahlqvist che batte di un soffio la finlandese Joensuu. Nessun ripescaggio da questa serie

12.34: Al via la seconda serie con Joensuu (Fin), Dahlqvist (Swe), Dyvik (Swe), Pajunoja (Fin), Niemela (Fin), Gimmler (Ger)

12.33: lo sprint vincente della svedese Ribom che precede la norvegese Stenseth. Possibili ripescate Kern e Svendsen

12.30: Partita la prima batteria femminile

12.27: Si parte con i quarti di finale femminili senza azzurre al via. Nel primo, al via tra qualche minuto, ci saranno Stenseth (Nor), Ribom (Swe), Matintalo (Fin), Kern (Usa), Hallquist (Swe), Svendsen (Nor)

12.24: Gli altri due azzurri, Caterina Ganz e Davide Graz non sono riusciti ad entrare fra i primi 30 nella qualificazione

12.21: Pellegrino, invece, è inserito nella quinta e ultima batteria con Cerny (Cze), Mannila (Fin), Moilanen (Fin), Chappaz (Fra), Himma (Est)

12.18: De Fabiani è inserito nella terza serie con Chanavat (Fra), Taugboel (Nor), Kilp (Est), Novak (Cze), Haarala (Fin)

12.15: Sono due gli azzurri qualificati per la seconda fase in campo maschile, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani

12.12: Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della sprint a tecnica classica in programma a Ruka (Finlandia), primo appuntamento per la Coppa del Mondo 2022-2023.

10.55: Due dunque gli azzurri qualificati per la seconda fase, i più attesi: Pellegrino e De Fabiani. L’appuntamento è per le 12.30 con la seconda fase, quarti di finale, semifinali e finale. Grazie per averci seguito, a più tardi

10.52: Gli ultimi qualificati sono Himma, Starega, Matassov, Novak, Haarala, Anger, Halfvarsson, Liekari, Bury

10.51: Qualificati anche De Fabiani, Mannila, Ogden, Moilanen, Kilp, Pellegrino, Vuorinen, Jouve, Schoonmaker, Chappaz

10.49: Al momento nessun inserimento nella top ten quando mancano gli ultimi 15 atleti al traguardo. Questi i primi 10: Klaebo, Golberg, Wiig, Valnes, Chanavat, Grond, Northug, Maki, Cerny, Taugboel

10.48: Niente da fare per Graz, ultimo al traguardo. Saranno due gli azzurri a partecipare ai quarti

10.45: Molto bene De Fabiani! E’ undicesimo e riesce a fare meglio di Pellegrino! Avremo almeno due azzurri alla seconda fase

10.44: Dominio norvegese: Golberg è secondo, il ceco Cerny si inserisce in nona posizione

10.43: Quinto posto per Grond, nono per Ogden

10.43: Klaebo! Il norvegese rifila due secondi a tutti e va al comando

10.42: Northug è quarto, Moilanen sesto. Pellegrino scende all’ottavo posto

10.42: Valnes si inserisce in seconda posizione alle spalle di Wiig

10.41: Quarto Taugboel, sesto Jouve

10.41: Recupera tanto nel finale Pellegrino e si inserisce al quarto posto

10.40: Chanavat secondo al momento, Pellegrino indietro all’intermedio

10.39: Wiig va al comando, partito Pellegrino

10.38: Halfvarsson primo al traguardo

10.37: partita la gara, Maki in testa all’intermedio

10.30: Tra pochi il via della qualificazione maschile. Pellegrino partirà per 13mo, De Fabiani con il 33 e Graz con il 41

10.18: Le ultime qualificate sono Kylloenen, Gimmler, Svendsen e Carl. Ganz ha chiuso al 34mo posto

10.15: Si stanno completando gli arrivi. Qualificate al momento per la seconda fase anche Skistad, Alakoski, Beranova, Lylynpera, Kahara, Dyvik, Saari, L. Weng, Diggins, Antosova, Karlsson, Hennig, Kern, Hallquist, Pajunoja, Niemela

10.13: Non ci sono altri inserimenti nelle prime dieci posizioni che sono occupate da Stenseth, T. Weng, Hagstroem, Ribom, Matintalo, Myhrvold, Faehndrich, Parmakoski, Joensuu, Dahlqvist

10.12: L’inserimento di Hallquist al 22mo posto elimina l’azzurra dalla seconda fase. Non ci saranno italiane nella gara femminile

10.10: Norvegesi scatenate! Stenseth va al comando

10.10: Ganz è già 26ma e mancano ancora diverse atlete di spicco

10.09: Joensuu si inserisce all’ottavo posto

10.09: Parmakoski è settima al traguardo

10.08: Tiril Udnes Weng balza al comando, Myhrvold si inserisce al quinto posto

10.07: Sedicesima piazza per Ganz a 8″40 da Hagstroem. Qualificazione molto difficile

10.07: Faehndrich si inserisce al quarto posto

10.06: Hagstroem va al comando, Lylynpera quinta

10.05: Diggins quinta al traguardo, Ganz ultima all’intermedio

10.05: Terzo posto per Dahlqvist, sesto per Hennig

10.04: Ribom in testa, Karlsson quarta

10.04: Matintalo in testa al traguardo davanti a Kahara e Gimmler

10.01: Il circuito è di 1.4 km, partite le prime atlete. Matintalo miglior tempo all’intermedio

9.58: A breve il via delle qualificazioni femminili. La prima a partire è la tedesca Gimmler. Caterina Ganz partirà con il numero 18

9.55: In campo femminile, invece, discorso più aperto con le svedesi favorite ma un lotto di atlete che possono recitare ruoli da protagoniste dopo l’addio della dominatrice delle ultime stagioni Therese Johaug

9.52: il solito grande favorito in campo maschile è il norvegese Johannes Høflot Klæbo e l’affare coppa maschile sembra esclusiva dei norvegesi, a maggior ragione dopo l’assenza di Niskanen nella prima tappa

9.49: All’appello, oltre alla squadra russa e bielorussa, mancheranno nella tre giorni di Ruka la stella annunciata di casa, Iivo Niskanen che potrà partecipare perché è risultato positivo al Covid negli scorsi giorni e il norvegese Sindre Bjoernestad Skar, anche lui positivo

9.46: Sono quattro gli azzurri al via nella prima gara della stagione, la sprint a tecnica classica che, come da tradizione, apre la Coppa del Mondo. In campo maschile Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani e Davide Graz. Tra le donne la sola Caterina Ganz

9.43: Coppa del Mondo condizionata dalle assenze della Russia per le note questioni della guerra in Ucraina e che potrebbe trasformarsi in un campionato norvegese allargato.

9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sprint a tecnica classica in programma a Ruka (Finlandia), primo appuntamento per la Coppa del Mondo 2022-2023.

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Ruka (Finlandia), primo appuntamento per la Coppa del Mondo 2022-2023. Una Coppa del Mondo condizionata dalle assenze della Russia per le note questioni della guerra in Ucraina e che potrebbe trasformarsi in un campionato norvegese allargato.

Inizia la rincorsa alla Sfera di cristallo, sia quella generale, sia quella di sprint, con il solito grande favorito: il norvegese Johannes Høflot Klæbo.La Coppa del Mondo di sci di fondo 2022-2023 non parte sotto i migliori auspici. A Ruka, infatti, il fine settimana non vedrà soltanto i discorsi su un sistema di punteggio che ha come prima caratteristica quello di non premiare, di fatto, le vittorie. C’è, infatti, anche un’importante scia di Covid-19 di mezzo che sta creando numerosi problemi. L’ultima vittima è proprio la stella annunciata di casa. Iivo Niskanen, infatti, non potrà partecipare perché è risultato positivo negli scorsi giorni, comunicandolo tramite il proprio account Instagram. Nondimeno, resta da capire se questa potrebbe essere una notizia di qualche rilevanza per il gruppo italiano, visto che alcuni azzurri avevano gareggiato con lui nello scorso fine settimana a Muonio, in una 10 km a tecnica classica.

L’altro assente di peso per il virus è Sindre Bjoernestad Skar, ma in casa Norvegia c’è un timore ben peggiore rispetto alla semplice positività dell’individuo: un intero focolaio nel team, che sarebbe drammatico per conseguenze sportive (sperando che non ne lasci di altre). Qualora non dovesse succedere nient’altro, a Johannes Hoesflot Klaebo toccherà il ruolo di capofila norvegese, e non solo in quella sprint in cui il suo status di fenomeno lo si conosce in pieno.

L‘Italia punta come sempre su Federico Pellegrino grande protagonista dell’ultimo decennio in casa azzurra. Per le gare di Ruka sono stati convocati Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Davide Graz, Caterina Ganz ed Anna Comarella. A Ruka Pellegrino non è mai salito sul podio, mentre De Fabiani non si è mai classificato tra i primi dieci.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Ruka (Finlandia), primo appuntamento per la Coppa del Mondo 2022-2023: minuto dopo minuto, per non perdere davvero nulla. Si comincia a partire dalle ore 10.00 con le qualificazioni. Dalle 12.30 la fase finale. Buon divertimento!

