DIRETTA F1, GP Le Castellet 2022 LIVE: due penalità per Sainz, Leclerc guida la classifica. Orario qualifiche su TV8 in chiaro

18.10 Si chiude qui, dunque, il venerdì’ del GP di Francia. Non ci rimane che ringraziarvi della cortese attenzione e rimandarvi a domani! Grazie e buon proseguimento di serata

18.08 Buona giornata per la Mercedes guardando ai risultati, con Russell quarto davanti a Hamilton, ma a livello di distacchi (un secondo) il gap è pesante

18.06 Red Bull, invece, in ritardo. Verstappen ha chiuso a oltre mezzo secondo da Sainz e si è ampiamente limitato del bilanciamento. Meglio l’olandese sul passo gara, decisamente importante e di livello

18.04 Si chiude, quindi, il venerdì di Le Castellet. Bene le Ferrari, specialmente sul giro secco con Sainz davanti a Leclerc e un margine notevole su Red Bull e Mercedes. Unico punto di domanda sulla simulazione di passo gara, non scintillante

18.01 Leclerc chiude in 1:38.499, Sainz 1:39.023, Hamilton 1:39.039, Verstappen 1:37.7

18.00 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!! SI CHIUDE LA FP2!! Andiamo a vedere gli ultimi tempi, Hamilton 1:38.704, Russell 1:38.676

17.59 Ancora Verstappen in 1:37.945, Perez 1:38.473, Leclerc 1:39.122, Sainz 1:38.909

17.58 Leclerc ancora in 1:39.371, Sainz in 1.38.565, Hamilton 1:38.370, Russell 1:38.799

17.57 Verstappen chiude il secondo giro in 1:37.849

17.56 Leclerc nel traffico di Ocon alza il tempo in 1:39.315, Sainz prosegue in 1:38.650

17.55 Verstappen chiude il suo primo giro sulle medie in 1:37.370 ed è il miglior crono al momento

17.54 Inizia la simulazione di Verstappen, mentre le Ferrari proseguono con Leclerc in 1:38.792, mentre Sainz procede in 1:38.372

17.53 Sainz arriva sul traguardo in 1:49.991 e si rilancia. Leclerc ancora in 1:38.182. Esce dai box Verstappen, vedremo i crono dell’olandese.

17.51 Leclerc al settimo giro delle sue medie va sull’1:38.164 mentre Red Bull e Mercedes sono ancora ai box

17.50 Le Mercedes sono di nuovo ai box, rimane solo la Ferrari, con Sainz che chiude il suo sesto giro con un tempo alto per un errore alla chicane sul rettilineo del Mistral

17.49 Leclerc inizia la sua simulazione con le medie e fa segnare un 1:37.589, mentre Sainz in 1:38.301.

17.47 Sainz chiude un altro giro in 1:38.619, ora si lanciano Leclerc e gli altri

17.46 Sainz ancora in 1:37.947, entrano in azione anche Leclerc e Mercedes, mentre Verstappen torna ai box

17.45 Sainz 1:37.9 con medie nel suo primo giro di simulazione passo gara, Perez prosegue con il time attack e chiude decimo a 1.533

17.44 Verstappen si rilancia, piazza il record nel T2 ma non migliora il suo crono precedente.

17.43 Norris si mette in sesta posizione a 1.080 da Sainz, mentre Verstappen in un team radio si lamenta di “tremendo sottosterzo” sulla sua RB18

17.42 Russell migliora e sale al quarto posto a 764 millesimi da Sainz, ottimo crono per lui, Perez è 17° a 2.252

17.41 Ora vedremo tra quanto inizieranno le simulazioni di passo gara, molto importanti in vista di domenica e gli oltre 50° sull’asfalto

17.39 Hamilton sale al quarto posto a 990 millesimi, poi Magnussen, Gasly e Ricciardo

17.38 Riparte Leclerc, record nel T1 in 23.186, si conferma nel T2 e chiude in 1:32.628 a 101 millesimi da Sainz, uno-due Ferrari

17.37 Verstappen si lancia con le soft, arriva al T1 con 247 millesimi di distacco, si presenta al T2 con 302, quindi chiude in 1:33.077 a 550 millesimi

17.35 Ricciardo si mette al quarto posto a 1.457 alle spalle di Magnussen terzo a 1.401, tra di loro Gasly a 1.438

17.34 In pista di nuovo Red Bull e Mercedes, vediamo come saranno le risposte sul giro secco!

17.33 Sainz si rilancia ed è super-record nel T1 in 23.210! Lo spagnolo arriva al T2 ed è di nuovo record in 28.358, chiude in 1:32.527 e rifila 609 millesimi a Leclerc! Che tempo!!!!!!

17.32 Alonso sale al quarto posto a 1.123 con gomma media, ora non ci rimarrà che vedere la risposta delle Red Bull

17.31 Sainz record nel T1 in 23.456 ma Leclerc glielo toglie in 23.323! Lo spagnolo alza il piede nel T2, mentre il monegasco procede e migliora in 28.554. Chiude in 1:33.136 primo con 186 millesimi su Sainz

17.29 Di nuovo Leclerc e Sainz in azione con le soft, mentre Vettel è quarto a 1.193

17.28 Norris migliora e si mette al decimo posto a 1.998 da Sainz, McLaren davvero lontanissima, con Ricciardo ultimo a 3 secondi con gomme hard

17.27 Stroll chiude al quarto posto a 1.273, confermando come la Ferrari nel T3 sia la vettura migliore rifilando sei decimi alla Aston Martin

17.26 Si ferma anche Sainz dopo aver piazzato il miglior tempo. Esce Albon, mentre Stroll fa segnare i suoi migliori parziali ma rimane a 605 millesimi al T2 con soft

17.25 Tutti di nuovo ai box, rimangono in azione le Aston Martin e Norris

17.23 Perez sale al quarto posto a 1.457 da Sainz, poi Russell e Gasly, Hamilton 12°

17.22 Carlos Sainz piazza il record nel T1 e T2 e vola in vetta in 1:33.322 tempo eccellente con la gomma soft e 850 millesimi su Verstappen

17.21 Bottas si porta al sesto posto, mentre entra in azione anche Sainz

17.20 Verstappen si lancia, arriva al T1 con 185 millesimi di vantaggio su Leclerc, al T2 si presenta con 194 millesimi, chiude in 1:34.172 primo per 10 millesimi!

17.18 Albon si mette in quarta posizione a 925 millesimi da Leclerc, Verstappen inizia con un T1 altissimo e, evidentemente, aspetterà il secondo giro per lanciarsi davvero

17.17 Si lancia anche Verstappen! Sainz attende ancora qualche minuto

17.16 Leclerc è record anche nel T2 e fa segnare subito un 1:34.182 con 628 millesimi su Russell a parità di gomma media. Gasly terzo a 851

17.15 Mick Schumacher sbaglia pesantemente in curva 11 ma riesce a non sbattere contro le protezioni! Ecco Leclerc ora, subito record nel T1

17.14 George Russell si conferma da record anche nel T2 e chiude il suo tentativo con la migliore prestazione in 1:34.810 e rifila 576 millesimi a Magnussen. Ecco Sergio Perez in azione!

17.13 Russell toglie il record nel T1 a Magnussen che arriva sul traguardo in prima posizione in 1:35.386

17.12 Magnussen riparte ed è record nel T1 in 23.891, per il resto nessuno sta migliorando con le medie

17.11 Alonso arriva sul traguardo ma non migliora il suo crono precedente, Gasly è terzo a 93 millesimi

17.10 Si rilanciano tutti, Alonso record di nuovo nel T1, ora in pista anche Albon e Tsunoda, mancano solo Ferrari e Red Bull

17.09 Mick Schumacher si rilancia, piazza il record nel T2 e chiude in 1:35.762 terzo a 231 millesimi dalla vetta

17.08 Hamilton inizia il suo lavoro, si presenta al T1 con 341 millesimi di ritardo da Alonso, che diventano 189 al T2. Chiude in 1:36.369 perdendo tutto nel T3

17.07 Gasly si mette al terzo posto, dato che ora è Alonso al comando in 1:35.531, si vedono anche Hamilton e Norris in pista!

17.06 Magnussen sale in vetta in 1:35.942, ma Russell lo scalza per soli 40 millesimi. Ora Ocon al comando in 1:35.600

17.05 Zhou esordisce in 1:36.457 con Bottas a ruota, ma Mick Schumacher sale al comando in 1:36.329

17.04 I piloti si lanciano per il primo giro veloce, mentre ai box Ferrari e Red Bull regna la calma

17.03 Entrano in azione anche Alonso, Gasly e Stroll, a breve toccherà anche a Hamilton che nella FP1 ha lasciato spazio a De Vries

17.02 Bottas deve recuperare l’ora persa nella FP1, dato che al suo posto ha girato Kubica. In pista anche Magnussen, Ricciardo e Latifi

17.01 Subito in azione le Alfa Romeo, quindi Vettel, Ocon e Russell

17.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!! SCATTA LA FP2 DEL GP DI FRANCIA!!!!!!!

16.57 Pochi istanti e prenderà il via la FP2, si inizia a fare sul serio a Le Castellet!

16.54 Guardando alle pole position, si nota come questa graduatoria sia ancora oggi comandata da Juan Manuel Fangio! L’argentino è partito davanti a tutti per 5 volte (nel 1950, 1951, 1954, 1956 e 1957). Va rimarcato come sia annoso anche il primato di pole position consecutive, detenuto da Jim Clark, risultato il più rapido di tutti in prova per 4 anni di fila (dal 1962 al 1965). Come per le vittorie, si contano tre uomini in attività ad aver già realizzato almeno una pole position in Francia. Lewis Hamilton (2018, 2019) e Max Verstappen (2021) le hanno firmate a Le Castellet

16.51 Sul fronte delle squadre, la più vincente in assoluto è la Ferrari, la quale ha raccolto la bellezza di 17 successi. La supremazia della Scuderia di Maranello è talmente marcata che il Cavallino Rampante ha raccolto più del doppio delle vittorie rispetto alla concorrente più vicina! Tra i team attualmente impegnati in Formula 1, hanno già vinto anche Williams (8 volte), McLaren (5), Mercedes (3), Alfa Romeo (2) e Red Bull (1).

16.48 Il pilota più vincente in assoluto del GP di Francia è Michael Schumacher, che proprio in Francia è diventato il primo uomo della storia a imporsi per 8 volte nello stesso Gran Premio. Il tedesco si è affermato nel 1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004 e 2006. Dunque otto successi diluiti nell’arco di dodici anni, ma come si può notare nessun filotto più lungo di due affermazioni. Il primato di vittorie consecutive appartiene invece ad Alain Prost, che ha primeggiato per 3 anni di fila (1988, 1989, 1990).

16.45 Leclerc ha concluso la prima sessione con il miglior tempo, confermando il suo ottimo momento. La pista francese ha spesso regalato poche gioie alla Ferrari (un anno fa entrambe fuori dalla zona punti), sarà la volta buona?

16.42 La FP1 è stata realistica solamente per alcuni aspetti, ma non al 100%. Ferrari e Red Bull hanno dimostrato di essere le vetture più veloci, ma entrambe si sono nascoste. Vedremo molto di più in questa FP2, specialmente in ottica passo gara

16.39 La prima notizia del weekend è che Carlos Sainz ha avuto la sostituzione della centralina. Al momento quindi 10 posizioni di penalità per lui, ma è ampiamente probabile che domani la scuderia di Maranello possa decidere di cambiare tutta la sua Power Unit

16.26 Al momento sul tracciato del Paul Ricard continua a regnare incontrastato il sole con temperature attorno ai 33-34 gradi. Un clima torrido e un asfalto rovente che ci accompagneranno fino a domenica e che metteranno a dura prova gomme e vetture…

16.23 I sessanta minuti della FP2 saranno indicativi, dato che si disputeranno più o meno al momento in cui domani vivremo le qualifiche (16.00-17.00) mentre la gara di domenica sarà alle canoniche ore 15.00

16.20 Il dodicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2022 entra nel vivo e ci darà indicazioni più dettagliate sui valori in pista, dopo aver già visto la prima ora di lavoro nel primo pomeriggio

16.15 Buongiorno e bentornati a Le Castellet, tra 45 minuti esatti prenderà il via la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia

Cronaca FP1 – Classifica FP1

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2022, dodicesimo appuntamento stagionale (il penultimo prima della sosta estiva) del Mondiale di Formula Uno in corso di svolgimento al Paul Ricard di Le Castellet.

In FP1 Charles Leclerc ha dettato il passo con la Ferrari in 1’33″930, facendo la differenza soprattutto nel terzo settore del circuito transalpino e precedendo in classifica la Red Bull dell’olandese Max Verstappen per 91 millesimi. Terzo Carlos Sainz con l’altra Rossa a 338 millesimi dal compagno di squadra monegasco.

Proprio il pilota iberico del Cavallino Rampante è già certo di scontare una penalità di almeno 10 posizioni in griglia per la sostituzione della centralina sulla sua F1-75, anche se con ogni probabilità domani Ferrari cambierà anche tutte le altre componenti della power-unit costringendo Sainz a partire dal fondo dello schieramento.

Appuntamento fissato dunque alle ore 17.00 per il semaforo verde della seconda sessione di libere del GP di Francia. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto dell’avvicinamento alla 12ma qualifica dell’anno: buon divertimento!

Foto: @RACINGPICTURE