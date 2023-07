LIVE Nuoto di fondo, 10 km Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri e Acerenza titanici, oro e argento! “Una goduria”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.01 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

14.00 Ufficializzato l’ordine d’arrivo con il successo di Gregorio Paltrinieri a precedere di 1.40 Domenico Acerenza e di 14.40 il tedesco Florian Wellbrock, costretto a inchinarsi al cospetto di un Greg così grande.

13.57 Per il nuoto di fondo il bilancio è di cinque medaglie in questi Mondiali: 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi.

13.55 Una vittoria del movimento natatorio italiano. Il Bel Paese sale a 19 medaglie in questi campionati che non sembrano finire mai!

13.53 Non era mai accaduto che nella 10 km mondiale maschile ci fosse una doppietta tutta italiana. Da capire chi si è preso il bronzo in volata tra il francese Olivier e il tedesco Florian Wellbrock.

13.51 PAZZESCHIIII!!!! Paltrinieri e Acerenza sul tetto del mondo, con Greg che dopo il 1500 stile libero si laurea campione del mondo della 10 km. Un fuoriclasse, ma bravissimo anche Acerenza, un argento incredibile.

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! OROOOO E ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nella 10 km Paltrinieri e Acerenza fanno doppietta, magici gli azzurri nella 10 km!!!!

13.51 PRIMO E SECONDO I DUE AZZURRII!!!! Paltrinieri davanti e Acerenza che possono centrare la doppietta!!!

13.50 VAI GREG!!! Grande ritmo del carpigiano che cerca di fiaccare la resistenza degli avversari. Splendido Acerenza in lotta per il secondo posto con Olivier e guai a sottovalutare Wellbrock, che sembra recuperare.

13.49 ATTENZIONEEEEE!!!!! Forcing di Paltrinieri con Acerenza e Olivier in scia. In difficoltà Wellbrock!

13.47 VA ALL’ATTACCO GREG!!!!

13.45 Si creato un break, con quattro atleti davanti: Wellbrock, Paltrinieri, Acerenza e Olivier.

13.42 Tenta Paltrinieri ad accelerare la bracciata, ma Wellbrock con facilità è sempre davanti.

13.40 Mancano 1.23 km alla fine di questa gara.

13.37 Wellbrock nuota con una facilità imbarazzante, Paltrinieri si sta dannando l’anima per metterlo in difficoltà. ma il tedesco appare superiore.

13.33 Ci si avvia all’ultimo giro con il quintetto che nei fatti si è fatto riprendere dagli inseguitori. Vediamo Paltrinieri che cosa deciderà di fare.

13.28 Un quintetto in fuga con Paltrinieri e Acerenza presenti quando mancano 2.5 km all’arrivo.

13.25 Cambio di ritmo di Paltrinieri e Wellbrock che sembrano voler forzare quando manca un giro e mezzo.

13.22 Grande facilità di nuotata di Wellbrock che comanda, Acerenza e Paltrinieri in seconda e terza posizione.

13.19 Wellbrock continua a dettare i ritmi con Acerenza, Paltrinieri e Olivier in seconda fila.

13.16 Altro rifornimento per Greg che non ne ha perso uno oggi, mentre Wellbrock è di nuovo in vetta e Acerenza è secondo.

13.14 Vedremo se Paltrinieri forzerà ancora di più in vista del penultimo giro di questa 10 km.

13.11 Paltrinieri prova ad accelerare un pochino, affiancando Wellbrock. Terzo Acerenza.

13.07 Arriva un altro rifornimento per gli atleti e il gruppo si compatta ancora una volta. La sensazione è che Wellbrock abbia davvero margine.

13.04 Wellbrock prova ad accelerare con Romanchuk in scia. Sorpresi un po’ Acerenza e Paltrinieri. Attenzione!

13.01 Tira il gruppo sempre Wellbrock, con Acerenza, Romanchuk e Paltrinieri alle sue spalle, prendendo la scia.

12.59 Attenzione, ritiro per Kristóf Rasovszky!

12.56 Paltrinieri a metà gara rifornisce, mentre Wellbrock continua imperterrito. In marcatura del tedesco c’è Acerenza.

12.52 Paltrinieri e Wellbrock ora coppia al comando, con il tedesco che abbassa un po’ il ritmo. Da capire che cosa vorrà fare il carpigiano, visto che siamo a metà gara.

12.48 Dopo 4 km c’è il rifornimento per tutti, fondamentale per la gestione delle risorse energetiche.

12.43 Ai 3.733 km guida sempre Wellbrock con il tedesco sempre a dettare il ritmo, Acerenza e Paltrinieri in marcatura.

12.40 Non cambia il quadro: Italia con Acerenza e Paltrinieri a marcare stretto Wellbrock. I tre atleti citati sembrano quelli ad avere una condizione migliore.

12.36 Gruppo allungato con Wellbrock a dettare il ritmo con Acerenza a marcarlo stretto, mentre Paltrinieri nuota più esterno in seconda fila.

12.33 Bene anche Acerenza sulla scia di Paltrinieri in questo momento.

12.30 Ora un terzetto davanti a tutti: Paltrinieri, Wellbrock e Rasovszky.

12.28 Ricuce Wellbrock, ma Greg sta cercando di fiaccare le forze dei rivali non volendo arrivare allo sprint finale con troppi uomini.

12.24 ATTENZIONE! Paltrinieri cerca il forcing per prendersi un vantaggio nei confronti dei rivali!

12.21 Nel frattempo Wellbrock si è girato sul dorso e Paltrinieri si è subito portato a scandire il ritmo.

12.19 Al termine del primo giro Wellbrock comanda con Acerenza e Paltrinieri alle calcagna. Vedremo quanto il lucano saprà confermarsi a questi livelli.

12.17 Wellbrock a scandire il passo con Acerenza secondo, a mordere le caviglie del teutonico. Paltrinieri in seconda fila con Romanchuk.

12.15 Con facilità irrisoria Wellbrock si porta davanti a tutti, con Acerenza molto avanzato, mentre Paltrinieri è in seconda fila.

12.13 Paltrinieri e Romanchuk spalla a spalla davanti, nel momento del rifornimento.

12.11 Tutti i più forti davanti: Paltrinieri, Romanchuk, Wellbrok, Rasovszky e Olivier.

12.09 Fila molto allungata con Paltrinieri a tirare il gruppo, il carpigiano vuol fare la gara e c’è anche Romanchuk davanti.

12.07 Atteggiamento aggressivo di Greg che si porta davanti a tutti e sembra intenzionato a voler fare la gara. L’azzurro con Velly e Olivier in prima fila. Lo segue in scia Acerenza.

12.04 Paltrinieri subito in marcatura del padrone di casa Kristóf Rasovszky, con Acerenza nella scia del carpigiano.

12.02 Temperatura dell’acqua di 29°C. Davvero molto caldo per gli atleti.

12.00 VIA ALLA 10 KM!!!

11.57 Non ci dobbiamo dimenticare ovviamente di Domenico Acerenza, quarto nella 5 km, che vuol fare molto bene.

11.54 Ci si prepara per il via e il sole batte molto forte sullo specchio d’acqua del Lupa Lake.

11.51 Paltrinieri non potrà pensare di portarsi allo sprint atleti come Wellbrock perché dotati di un cambio di marcia superiore, ragionevole pensare è che se Greg

11.48 Importante anche la strategia dei nuotatori che dovranno comprendere il momento giusto per il break.

11.45 Da capire anche la forma di Greg, apparso un po’ stanco al termine della 5 km, nonostante l’ottimo argento alle spalle di Wellbrock.

11.42 Ci sarà una condizione di gara molto particolare: acqua calda e quindi gestione dello sforzo non semplice per gli atleti.

11.39 Meritevole di attenzione anche l’ucraino Mykhailo Romanchuk, che dalla piscina ha deciso di spostarsi come Paltrinieri e Wellbrock alle acque libere. Nella 5 km ha ottenuto il bronzo.

11.36 Ci proverà il carpigiano, ma di rivali qualificati ve ne saranno altri. Il riferimento è all’ungherese Kristóf Rasovszky e alla squadra francese guidata da Marc-Antoine Olivier.

11.33 Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza saranno i rappresentanti nostrani. Greg, argento nella 5 km e bronzo nella staffetta mista, ha voglia di battere nel confronto diretto delle acque libere il campione olimpico e mondiale della specialità, Florian Wellbrock.

11.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 10 km di nuoto di fondo maschile.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle 10 km di nuoto di fondo femminile e maschile, valide per i Mondiali 2022 a Budapest (Ungheria). Al Lupa Lake l’Italia andrà a caccia di altre soddisfazioni dopo aver ottenuto finora tre medaglie in questa singola specialità: un argento e due bronzi.

Nella prova femminile saranno Rachele Bruni e Giulia Gabbrielleschi a lanciare il guanto di sfida. Bruni, indirizzata su questa specialità, vorrà fare bene, conoscendo la distanza piuttosto bene. Il suo palmares non ha bisogno di presentazione e l’intenzione è quello di essere protagonista.

Lo stesso proposito è quello di Gabbrielleschi, terza nella 5 km. La toscana non ama particolarmente le condizioni di caldo che ci sono in Ungheria, ma l’allenamento è stato tale da permetterle una buona resa anche con temperature poco gradite. Le avversarie delle azzurre saranno la campionessa olimpica in carica, Ana Marcela Cunha, oro anche in questa sede nella 5 km, la francese Aurelie Muller (argento nella 5 km) e l’olandese Sharon van Rouwendaal (argento olimpico in questa specialità).

Sul fronte maschile Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza saranno i rappresentanti nostrani. Greg, argento nella 5 km e bronzo nella staffetta mista, ha voglia di battere nel confronto diretto delle acque libere il campione olimpico e mondiale della specialità, Florian Wellbrock. Ci proverà il carpigiano, ma di rivali qualificati ve ne saranno altri. Il riferimento è all’ungherese Kristóf Rasovszky e alla squadra francese guidata da Marc-Antoine Olivier. Meritevole di attenzione anche l’ucraino Mykhailo Romanchuk, che dalla piscina ha deciso di spostarsi come Paltrinieri e Wellbrock alle acque libere. Nella 5 km ha ottenuto il bronzo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle 10 km di nuoto di fondo femminile e maschile, valide per i Mondiali 2022 a Budapest (Ungheria): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 08.00 con la gara femminile, mentre quella maschile prenderà il via dalle 12.00.

Foto: LaPresse