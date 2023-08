LIVE Monza-Conegliano 2-3, gara-2 Finale volley femminile in DIRETTA: che rimonta delle venete! 1-1 nella serie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.12: Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per sabato alle 20.45 a Villorba. Buonanotte!

23.10: In casa brianzola 18 punti per Van Hecke, top scorer, 13 punti per Davyskiba e 12 per Larson. In casa Conegliano altri 29 punti per Egonu, 17 èper Plummer, 14 per Sylla e 11 per De Kruijf

23.08: Partita spettacolare, comunque: secondo tie break in 4 giorni. Si preannuncia ancora divertimento e livello altissimo

23.06: Per due set Conegliano ha sofferto tremendamente il servizio delle padrone di casa che hanno giocato benissimo in ricezione. Appena Monza ha allentato un po’ il ritmo al servizio, Conegliano ha fatto valere tutta la sua forza e la sua qualità, pur con una Egonu al di sotto dei suoi standard. Sono cresciute Plummer e Sylla e le venete hanno completato la rimonta

10-15 Sbaglia il servizio Stysiak e Conegliano vince 3-2 in rimonta e pareggia la serie sull’1-1

10-14 Mano out di Larson da zona 4

9-14 Il tocco vincente di Sylla da zona 4

9-13 Out la diagonale di Sylla da zona 4

8-13 Vincente la parallela di Sylla da zona 4

8-12 Il pallonetto di Stysiak da zona 4

7-12 Muroooooooooooooooooo Folieeeeeeeeeeeeeeeeee

7-11 Vincente la parallela di Egonu da zona 4

7-10 Invasione Conegliano

6-10 Out l’attacco di Van Hecke da seconda linea

6-9 Il diagonale di Plummer da zona 4

6-8 Invasione Conegliano

5-8 Errore al servizio Conegliano

4-8 L’errore di Monza dopo la difesa su Plummer

4-7 Il pallonetto di Larson da zona 4

3-7 Diagonale stretta di Egonu da seconda linea!

3-6 Egonu vincente da seconda linea!!!

3-5 La diagonale vincente di Plummer da zona 4

3-4 Mano out di Sylla da zona 4

3-3 Errore al servizio Conegliano

2-3 Mano out Egonu da zona 2

2-2 Errore al servizio Conegliano

1-2 Out l’attacco di Larson da zona 4

1-1 Errore al servizio Monza

1-0 La diagonale di Van Hecke da zona 2

20-25 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Conegliano si rimette in carreggiata e pareggia il conto! Ancora tie break! 2-2

20-24 La free ball di Sylla

20-23 Out l’attacco di Van Hecke da zona 4

20-22 Diagonale sulla riga di Egonu da zona 2

20-21 Diagonale di Davyskiba da zona 4

19-21 Muroooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

19-20 La diagonale di Sylla da zona 4

19-19 La free ball di Davyskiba!

18-19 La pipe di Van Hecke

17-19 Mano out Plummer da zona 2

17-18 La fast di Candi

16-18 Invasione Monza

16-17 Murooooooooooooooooo Candiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

15-17 Diagonale lunga di Larson da zona 4

14-17 La pipe di Egonu

14-16 Out l’attacco di Plummer da zona 4

13-16 Mano out di Larson da zona 4

12-16 Mano out Plummer da zona 4

12-15 Murooooooooooooooooo Plummeeeeeeeeeeeeeer

12-14 Mano out Egonu da seconda linea

12-13 Vincente la parallela di Davyskiba da zona 2

11-13 Egonu vincente da zona 2 in diagonale

11-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Orroooooooooooooooooo

10-12 Murooooooooooooooo Van Heckeeeeeeeeeeeeeeeee

9-12 Mano out Van Hecke da seconda linea

8-12 La diagonale di Sylla da zona 4

8-11 Errore al servizio Conegliano

7-11 Muroooooooooooooooooo Folieeeeeeeeeeeeeeeeeee

7-10 La diagonale di Larson da zona 4

6-10 La palla spinta il parallela di Egonu da zona 2

6-9 Mano out di Plummer da zona 4

6-8 Il tocco di Van hecke da zona 2 ma magia di Orro in palleggio

5-8 La fast di de Kruijf

5-7 Vincente il contrasto a rete da zona 2 di Van Hecke

4-7 Primo tempo Danesi

3-7 Syllaaaaaaaaaaaaaaa vincente da zona 4 ma che azione fantasticaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Difese strepitose!!!

3-6 Mano out Van Hecke da zona 4

2-6 Murooooooooooooooooooooo De Kruiiiiiiiiiiiiiiiiiijf

2-5 Diagonale stretta di Sylla da zona 4

2-4 Vincente Van Hecke da seconda linea

1-4 Non passa il bagher di Orro al termine di una lunga azione

1-3 Errore al servizio Monza

1-2 La fast di Candi

0-2 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Plummeeeeeeeeer con l’aiuto del nastro!

0-1 Invasione Monza

16-25 Chiude Egonu da seconda linea! Conegliano domina il terzo set e riapre il match! 2-1

16-24 Primo tempo De Kruijf

16-23 La diagonale di Van Hecke da zona 2

15-23 Il pallonetto vincente di Sylla da zona 4

15-22 Diagonale lunga di Sylla da zona 4

15-21 Mano out di Van Hecke da zona 2

14-21 Il primo tempo di Folie mano out

14-20 La parallela di Van Hecke da zona 2

13-20 Mano out da zona 4 A. Gennari

12-20 La parallela di Plummer da zona 4

12-19 Wolosz di seconda intenzione

12-18 Out l’attacco di Egonu da seconda linea

11-18 La diagonale di Plummer da zona 4

11-17 Mano out Plummer da zona 4

11-16 Murooooooooooooooooo De Kruiiiiiiiiiiiiijf

11-15 Invasione Conegliano

10-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Syllaaaaaaaaaaaaaaaaaa

10-14 Wolosz di seconda intenzione

10-13 Vincente Van hecke appena entrata da seconda linea

9-13 Fallo di seconda linea di Stysiak

9-12 Vincente da seconda linea Egonu

9-11 Muroooooooooooooooo Syllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

9-10 Errore al servizio Monza

9-9 La diagonale di Stysiak da zona 2

8-9 La diagonale di Sylla da zona 4

8-8 Out l’attacco di Egonu da zona 2

7-8 Muroooooooooooooooooo Stsiaaaaaaaaaaaak

6-8 Errore al servizio Monza

6-7 Mano out Davyskiba da zona 2

5-7 La parallela di Plummer da zona 4

5-6 Errore al servizio Monza

5-5 Il pallonetto di Davyskiba da zona 4

4-5 La diagonale stretta di Plummer da zona 4

4-4 La pipe di Stysiak mano out

3-4 Vincente la diagonale di Egonu da seconda linea

3-3 Errore al servizio Egonu

2-3 Errore al servizio Monza

2-2 Primo tempo Rettke

1-2 Primo tempo Folie

1-1 Tocco vincente di Larson

0-1 Mano out Plummer da zona 2

25-23 E’ fuori la pipe di Egonu!!!!!! Monza è avanti 2-0!!!!

24-23 Vincente la diagonale di Stysiak da zona 4

23-23 La fast di De Kruijf

23-22 Out l’attacco di Egonu

22-22 Mano out di Davyskiba da zona 4

21-22 Fallo in palleggio di Wolosz

20-22 Errore al servizio Conegliano

19-22 Muroooooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuuu

19-21 Primo tempo Rettke

18-21 Primo tempo De Kruijf

18-20 Vincente la diagonale di Egonu da zona 2

18-19 La parallela di Stysiak da seconda linea

17-19 La diagonale di Larson da zona 4

16-19 Diagonale strettissima di Egonu da zona 2

16-18 Murooooooooooooooooo Folieeeeeeeeeeeeeeeeeee

16-17 Errore in attacco di Plummer da zona 4

15-17 La diagonale di Egonu da zona 2

15-16 Invasione Monza

15-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

14-15 Invasione di Plummer che cade a terra ma nessun problema

13-15 Il tocco vincente di sinistro di Danesi in primo tempo

12-15 Il pallonetto vincente in pipe di Egonu

12-14 La parallela di Davyskiba da zona 2. Altra azione spettacolare!

11-14 Vincente da seconda linea Egonu

11-13 La parallela di Van Hecke da zona 2

10-13 L’errore di Van Hecke

10-12 La free ball di Courtney

10-11 Primo tempo De Kruijf

10-10 Fallo in palleggio di Plummer

9-10 Errore al servizio Conegliano

8-10 Vincente Egonu da zona 2 a chiudere un’altra azione lunga

8-9 Primo tempo Folie

8-8 Errore al servizio Conegliano

7-8 In rete l’attacco di Larson da zona 4, azione lunghissima

7-7 Il tocco vincente di Egonu da zona 4

7-6 La diagonale stretta di Larson da zona 4

6-6 La diagonale di Egonu da seconda linea

6-5 La pipe di Davyskiba

5-5 Errore al servizio Monza

5-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee De Gennarooooooooooooooooo

4-4 Errore al servizio Conegliano

3-4 Il fallo di doppia di Davyskiba

3-3 La fast di de Kruijf

3-2 Il pallonetto sulle mani del muro di Davyskiba

2-2 L’errore di Orro in alzata dopo la grande difesa di Monza

2-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Rettkeeeeeeeeeeeeeeeeee

1-1 Errore al servizio di Conegliano

1-0 Courtney vincente da zona 4

25-23 Van Heckeeeeeeeeeee!!! Vincente da seconda linea!!! Monza si porta sull’1-0. Grande spettacolo a Monza

24-23 Il primo tempo dietro di Candi

23-23 Out l’attacco di Larson da zona 4

23-22 Larson senza muro vincente da zona 4

22-22 Errore al servizio Monza

22-21 Primo tempo Danesi

21-21 La fast di De Kruijf

21-20 Errore al servizio Conegliano

20-20 Errore al servizio Monza

20-19 Mano out Davyskiba da zona 4

19-19 Diagonale vincente di Egonu da zona 2

19-18 Murooooooooooooooooo Orroooooooooooooooooooooo!!! Azione spettacolareeeeeeeeeee

18-18 Out la pipe di Plummer

17-18 Mano out di Plummer da zona 4

16-18 Altezza stratosferica per Egonu che trova la parallela vincente

16-17 Errore al servizio Monza

16-16 La pipe di Davyskiba

15-16 Il tocco vincente di Egonu da zona 2

15-15 Diagonale violentissima di Egonu da zona 2 sul volto di Orro

15-14 Muroooooooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! Primo punto per l’opposto di Conegliano

15-13 La diagonale di Plummer da zona 4

15-12 Primo tempo di Danesi!

14-12 Pallonetto perfetto di Plummer da zona 4

14-11 Primo tempo Danesi

13-11 Che azioneeeeeeeeeeee!!!! Si chiude con l’errore di Van Hecke da zona 4 nel tentativo di una diagonale stretta. Si avvicina Conegliano

13-10 Mano out di Plummer da zona 4

13-9 La fast di De Kruijf

13-8 Murooooooooooooooooo Van Heckeeeeeeeeeeeeeeeeee

12-8 Errore al servizio Conegliano

11-8 Invasione Monza

11-7 La fast di Rettke

10-7 Errore al servizio Monza

10-6 La parallela di Larson da zona 4

9-6 La parallela di Plummer da zona 2 senza muro

9-5 Van Hecke da zona 2

8-5 Invasione Monza

8-4 Vincente Van Hecke da zona 2

7-4 Vincente la palla spinta di Larson da zona 4

6-4 Errore al servizio Monza

6-3 La pipe di Davyskiba dopo una grande difesa di Parrocchiale

5-3 Out l’attacco di Plummer da zona 4. Tre errori di Conegliano

4-3 Vincente Egonu da zona 2

4-2 La parallela di Van Hecke da seconda linea!

3-2 Primo tempo De Kruijf

3-1 L’errore di Egonu da zona 2

2-1 Out l’attacco di Sylla

1-1 La fast di Rettke

0-1 Sylla vincente da zona 4

20.31: Squadre in campo, formazione di Monza confermata, c’è Plummer in casa Conegliano

20.28: Squadre schierate in campo, prima Imagine di John Lennon e poi l’inno d’Italia

20.25: Il dato inatteso è quello della difficoltà in ricezione. Questo fondamentale, per invertire la rotta della serie a partire da gara 2, dovrà essere migliorato per forza, quando le brianzole alzeranno il livello della battuta.

20.22: Conegliano ripartirà dalle sue certezze ma anche da un dato inatteso. Le certezze al momento sono tre, Wolosz in regia, Folie dal centro e ovviamente Paola Egonu che, errori del tie break a parte, anche sabato il suo lo ha fatto con 29 punti.

20.19: La Monza di oggi se la può giocare alla pari contro un Conegliano che, per perdere questo scudetto, deve continuare a mettercene del suo come ha fatto in gara1. Gaspari, a cui va dato grande merito, sembra aver trovato la giusta alchimia, con in campo Van Hecke e Davyskiba che, assieme, riescono a bilanciare, giocando sui livelli e con le percentuali di sabato scorso, la straripante Paola Egonu.

20.16: La formazione brianzola ha sovvertito ogni pronostico andando a vincere al tie break sul campo di una Conegliano la cui caratteristica principale nelle ultime stagioni è stata quella di saper gestire al meglio le fasi decisive di ogni match. In gara1 le venete hanno scherzato con il fuoco, dilapidando con troppi errori un vantaggio importante, di 10-6, nel tie break decisivo e ora si trovano a dover raddrizzare una situazione complicata

20.13: Si assegna lo scudetto e da una parte c’è la squadra più vincente degli ultimi anni, alla sesta finale consecutiva, cinque vittorie nelle ultime sei stagioni disputate, Conegliano e dall’altra c’è la debuttante in finale Vero Volley Monza per la prima volta qualificata per l’atto conclusivo del massimo campionato tricolore. Gara1 ha espresso un verdetto sorprendente e inatteso con il successo delle brianzole al tie break.

20.10: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della gara2 di finale di playoff di serie A1 femminile tra Vero Volley Monza e Prosecco Doc Imoco Conegliano

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara2 di finale di playoff di serie A1 femminile tra Vero Volley Monza e Prosecco Doc Imoco Conegliano. Si assegna lo scudetto e da una parte c’è la squadra più vincente degli ultimi anni, alla sesta finale consecutiva, cinque vittorie nelle ultime sei stagioni disputate, Conegliano e dall’altra c’è la debuttante in finale Vero Volley Monza per la prima volta qualificata per l’atto conclusivo del massimo campionato tricolore. Gara1 ha espresso un verdetto sorprendente e inatteso con il successo delle brianzole al tie break.

La formazione brianzola ha sovvertito ogni pronostico andando a vincere al tie break sul campo di una Conegliano la cui caratteristica principale nelle ultime stagioni è stata quella di saper gestire al meglio le fasi decisive di ogni match. In gara1 le venete hanno scherzato con il fuoco, dilapidando con troppi errori un vantaggio importante, di 10-6, nel tie break decisivo e ora si trovano a dover raddrizzare una situazione che, se ancora non si fa preoccupante, ha comunque fatto alzare le antenne a Wolosz e socie, andando a vincere sul campo delle monzesi.

Chi si aspettava, in casa Conegliano, la stessa passeggiata dei quarti di finale di Champions ha sbagliato di grosso. Monza proprio grazie alle sfide disputate nei play-off, ha acquisito personalità e consapevolezza dei propri mezzi. Jordan Larson ha svolto al meglio il proprio compito: quello di far crescere mentalmente la squadra, di trasformare una buona compagine in una formazione vincente.

La Monza di oggi se la può giocare alla pari contro un Conegliano che, per perdere questo scudetto, deve continuare a mettercene del suo come ha fatto in gara1. Gaspari, a cui va dato grande merito, sembra aver trovato la giusta alchimia, con in campo Van Hecke e Davyskiba che, assieme, riescono a bilanciare, giocando sui livelli e con le percentuali di sabato scorso, la straripante Paola Egonu. Un’alchimia fatta anche di elasticità perché non dimentichiamo che, dalla panchina, il tecnico monzese, ha estratto dal cilindro una certa Candi, decisiva nel tie break, ma anche Stysiak, terminale offensivo non continuo ma importante per sbloccare certe situazioni, in attesa di sapere se Alessia Gennari, non al meglio sabato, potrà essere a disposizione per domani.

Conegliano ripartirà dalle sue certezze ma anche da un dato inatteso. Le certezze al momento sono tre, Wolosz in regia, Folie dal centro e ovviamente Paola Egonu che, errori del tie break a parte, anche sabato il suo lo ha fatto con 29 punti. Il dato inatteso è quello della difficoltà in ricezione. Questo fondamentale, per invertire la rotta della serie a partire da gara 2, dovrà essere migliorato per forza, quando le brianzole alzeranno il livello della battuta. Conegliano a più riprese ha sofferto il servizio avversario sabato sera e non potrà permettersi di fare lo stesso domani sera per non offrire alle rivali un appiglio solido su cui aggrapparsi per tentare di salire anche il secondo scalino della serie di finale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara2 di finale di playoff di serie A1 femminile tra Vero Volley Monza e Prosecco Doc Imoco Conegliano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!

