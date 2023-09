DIRETTA Giro d’Italia 2022, Palmi-Scalea LIVE: bis di Demare. Magrini: “Tour più divertente”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2022

LA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: TAPPE DEL GIRO PIU’ NOIOSE DI QUELLE DEL TOUR

LE PAGELLE DELLA TAPPA DI OGGI

LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI

18.10 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sesta tappa del Giro d’Italia 2022. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport!

18.09 La classifica appunti arride ancor di più al transalpino, che ora ha alle spalle Biniam Girmay.

1 1 – DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 97

2 2 – GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 76

3 3 – GAVIRIA Fernando UAE Team Emirates 67

4 4 – VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Fenix 62

5 5 – CAVENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team 53

6 7 ▲1 TAGLIANI Filippo Drone Hopper – Androni Giocattoli 44

7 6 ▼1 NIZZOLO Giacomo Israel – Premier Tech 40

8 8 – BILBAO Pello Bahrain – Victorious 27

9 9 – KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 22

10 10 – CORT Magnus EF Education-EasyPost 21

18.07 Piccolo dato statistico: per Arnaud Demare è la settima vittoria in carriera al Giro d’Italia, con il trionfo di quest’oggi supera un monumento del ciclismo francese come Jacques Anquetil, vincitore di sei tappe (oltre alla classifica generale per due volte).

18.04 Non cambia invece la top 10 della classifica generale, con Juan Pedro Lopez sempre in maglia rosa:

1 1 – LÓPEZ Juan Pedro Trek – Segafredo 100 6″ 23:23:40

2 2 – KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 40 11″ 0:38

3 3 – TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 20 5″ 0:58

4 4 – YATES Simon Team BikeExchange – Jayco 12 1:42

5 5 – VANSEVENANT Mauri Quick-Step Alpha Vinyl Team 4 2″ 1:47

6 6 – KELDERMAN Wilco BORA – hansgrohe 1:51

7 7 – ALMEIDA João UAE Team Emirates 2″ 1:54

8 8 – BILBAO Pello Bahrain – Victorious 4″ 1:56

9 9 – PORTE Richie INEOS Grenadiers 2:04

10 10 – BARDET Romain Team DSM 2:06

18.01 Giacomo Nizzolo (Israel-Start Up Nation) si è dovuto accontentare del quinto posto dietro Biniam Girmay. Questa la top 10:

1 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 5:02:33

2 EWAN Caleb Lotto Soudal 0:00

3 CAVENDISH Mark Quick-Step Alpha Vinyl Team 0:00

4 GIRMAY Biniam Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:00

5 NIZZOLO Giacomo Israel – Premier Tech 0:00

6 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 0:00

7 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 0:00

8 CONSONNI Simone Cofidis 0:00

9 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa 0:00

10 THEUNS Edward Trek – Segafredo 0:00

17.59 UN CENTIMETRO! Una volata ad eliminazione, poiché gli altri velocisti hanno perso margine uno dopo l’altro; Demare è arrivato e ha compiuto il sorpasso proprio sulla linea di arrivo!

17.56 ARRIVA LA CONFERMA! ARNAUD DEMARE VINCE LA SESTA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA, DOPPIETTA PER LUI!

17.56 Alla fine è stata volata a tre fra Mark Cavendish, portato su da Morkov, Arnaud Demare e Caleb Ewan; Cannonball ha perso slancio negli ultimi 50 metri, dovrebbe essere fotofinish tra Demare ed Ewan…

17.55 AL FOTOFINISH! Ma dalle immagini il vincitore dovrebbe essere Arnaud Demare!

17.54 Parte Jacopo Guarnieri per Demare!

17.54 ULTIMO CHILOMETRO!

17.52 E sale ora la Israel, ai -2 dal traguardo!

17.49 Non si vede invece la Israel-Start Up Nation di Giacomo Nizzolo. Stanno provando a tenere le carte coperte.

17.48 Si è formato anche il treno della Quick Step-Alpha Vinyl. -7 al traguardo.

17.45 10 chilometri al traguardo di Scalea.

17.42 La Lotto-Soudal e la Quick Step-Alpha Vinyl stanno costruendo i loro treni per la volata.

17.39 Ora tutte le squadre vogliono stare avanti, ai 15 chilometri dal traguardo.

17.36 La fine dell’avventura in solitaria di Diego Rosa, che ha salutato le telecamere del Giro:

???? Diego Rosa delivers a romantic solo ride which comes to an end with a few kilometers to go. Bravo Diego. ???? Diego Rosa, una romantica fuga solitaria che si esaurisce a pochi km dal traguardo. Bravo Diego.#Giro @diegoro_89 @EoloKometaTeam pic.twitter.com/neTNtHNcki — Giro d’Italia (@giroditalia) May 12, 2022

17.33 In avanti si iniziano a vedere anche le squadre degli uomini di classifica, come EF Education-Easypost e UAE Team Emirates.

17.30 Tratto di strada con parecchie curve al momento, il gruppo si allunga.

17.27 Inizia a fare capolino anche la Bahrain-Victorious per Phil Bauhaus.

17.24 Mancano 26 chilometri al traguardo di Scalea. Avanti ancora Lotto-Soudal, Quick Step-Alpha Vinyl e Groupama-FDJ.

17.21 Ripreso Diego Rosa, gruppo compatto.

17.20 E invece, sotto la spinta della Groupama-FDJ, il plotone si è riportato su Diego Rosa, che ha ancora pochi metri di margine.

17.18 Ipotizziamo che il plotone voglia riprendere definitivamente Diego Rosa attorno ai 15 chilometri dal traguardo.

17.15 Ora però il gruppo ha di nuovo rallentato l’andatura: siamo ancora a più di 30 chilometri dal traguardo, troppo presto per riprendere la fuga di giornata.

17.12 Il gruppo è ormai a soli 30” dal fuggitivo.

17.09 L’avventura del 33enne nato ad Alba sta dunque per concludersi.

17.06 Ora il gruppo continua a mangiare secondi a Diego Rosa, il suo margine scende sotto il minuto.

17.03 Diego Rosa (Eolo-Kometa) continua nella sua azione, ma al momento ha solo 1’20 di vantaggio a meno di 40 chilometri dal traguardo.

17.00 Tagliani guadagna così qualche altro punticino valido per la classifica a punti.

16.57 Filippo Tagliani (Drone Hopper-Androni Giocattoli) arriva secondo sul traguardo volante di Cetrara, avanti a Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe).

16.55 Ancora 1’40” per l’uomo dell’Eolo-Kometa al traguardo volante di Cetraro.

16.52 Scende sotto i due minuti il vantaggio di Diego Rosa a 46 chilometri dal traguardo.

16.49 Iniziano ad organizzarsi meglio le squadre dei velocisti. Ora ci sono quattro uomini della Lotto-Soudal a tirare il gruppo maglia rosa.

16.46 Dopo lungo tempo, il margine di Diego Rosa scende sotto i tre minuti. Ora 2’30” per l’uomo della Eolo-Kometa.

16.43 Sempre più vicino il traguardo volante di Cetraro.

16.40 A poco meno di 55 chilometri dal traguardo, il vantaggio di Diego Rosa torna a salire riavvicinandosi ai tre minuti e mezzo.

16.37 Il gruppo maglia rosa ora è a 3′.

16.34 Fra una quindicina di chilometri ci sarà il traguardo volante di Cetraro.

16.31 60 chilometri al traguardo per Diego Rosa (Eolo-Kometa).

16.28 Forse resosi conto di essersi avvicinati troppo, il gruppo torna a mollare un po’ il colpo, l’uomo in fuga torna a 3’35”.

16.25 Scende ancora il vantaggio di Diego Rosa, che staziona adesso attorno ai 3′.

16.22 Sempre le stesse squadre a lavorare con un uomo a testa: Clement Davy della Groupama-FDJ, Thomas De Gendt della Lotto-Soudal e Pieter Serry della Quick Step-Alpha Vinyl.

16.19 Fra pochi chilometri un leggerissimo tratto in salita che non dovrebbe fare del male.

16.16 Sembra essere salita l’andatura del gruppo, che ha mangiucchiato qualche secondo su Rosa, ora con 3’22” da difendere.

16.13 Nelle ultime posizioni del gruppo si vede anche Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), che dà l’aria di essere più rilassato dopo essere uscito di classifica sull’Etna.

16.10 Diego Rosa ha 3’40” sul gruppo maglia rosa.

16.07 Ci aspettiamo un deciso cambio di ritmo almeno negli ultimi 40 chilometri, con le squadre dei velocisti che inizieranno a fare il diavolo a quattro.

16.04 Medie orarie abbastanza basse per ora: 36,4 km/h nelle prime tre ore.

16.01 Ancora Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) a fare l’andatura nel plotone.

15.58 Intanto il gruppo continua a prendersela comoda, il vantaggio di Diego Rosa continua ad ondeggiare tra i 3’30” e i 4′.

15.55 Poco più di 80 chilometri dal traguardo di Scalea. Diego Rosa arriva alla zona di rifornimento.

15.52 Il Giro aveva proprio ripreso un tweet della Eolo-Kometa che sottolineava come Rosa si stesse preparando alla giornata:

15.49 Il vantaggio di Diego Rosa inizia leggermente a scendere, ma il gruppo non ha ancora accelerato in maniera decisa.

15.46 Procede ancora la fuga dell’uomo della Eolo-Kometa, che ha il numero 109 sulla divisa rispetto al 108, ritirato in ricordo di Wouter Weylandt, il ciclista della Leopard scomparso durante il Giro di undici anni fa.

15.43 Diego Rosa continua la sua azione solitaria. Il suo vantaggio è sempre intorno ai 4′.

15.41 I tre uomini che stanno lavorando sono sempre Thomas De Gendt per la Lotto-Soudal, Pieter Serry per la Quick-Step e Clement Davy per la Groupama-FDJ.

15.38 Mancano 90 km al traguardo di Scalea. Prosegue il percorso sulla splendida costa tirrenica.

15.35 Continuano i momenti di grande relax in gruppo. Come in altre tappe, lunghe conversazioni tra Mathieu Van der Poel e Tom Dumoulin.

15.32 L’arrivo di oggi sarà su una strada molto larga e rettilinea, potremo vedere uno sprint di grande forza, dove potrebbero essere fondamentali i treni.

15.29 Risalito a 4′ il vantaggio di Diego Rosa. In gruppo si procede lentamente, Vincenzo Nibali e Lorenzo Fortunato si scambiano qualche impressione.

15.27 Ecco un’immagine dalla corsa che ritrae il grande protagonista di giornata, il fuggitivo solitario Diego Rosa:

???????? #Giro ¡100 km a meta! Descanso activo para el pelotón, que sigue dejando el protagonismo a Diego Rosa en cabeza de carrera. El italiano de EOLO-Kometa lidera con 3’55” de ventaja. pic.twitter.com/GEE6GNaJQ5 — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) May 12, 2022

15.24 Dopo due ore e mezza di corsa, la media oraria è di 36,5 km/h. Non certo una tappa dal ritmo elevatissimo.

15.22 100 km al traguardo di Scalea, dove ci sarà la terza volata di questo Giro.

15.20 Sono già 70 km che Diego Rosa è in fuga solitaria. Enorme lavoro per il corridore piemontese

15.17 La corsa sta passando ora sul bellissimo lungomare di Falerna.

15.14 Anche Pieter Serry della Quick-Step dà il suo contributo in testa al gruppo. Il distacco del battistrada è sceso a 3’20”.

15.12 Tantissimi i cartelloni e le urla per Vincenzo Nibali dopo che ieri ha annunciato che si ritirerà a fine stagione.

15.09 Si vede ora in testa al gruppo un uomo della Groupama-FDJ di Arnaud Demare, nel particolare si tratta del giovane Clement Davy.

15.07 Ecco il bacio di Mark Cavendish alla telecamera di cui parlavamo. La dedica va a suo figlio:

15.04 Prima leggera accelerazione in gruppo. Sempre Thomas de Gendt della Lotto-Soudal a fare l’andatura.

15.01 111 km al traguardo. Il vantaggio di Rosa scende a 3’45”.

14.58 Nel frattempo l’account del Giro d’Italia ci ricorda un aneddoto su Diego Rosa che, dopo i 293 km della Milano Sanremo di quest’anno, è tornato a casa, a Montecarlo, percorrendo altri 50 km in bicicletta:

????️A short funny story: at the end of the @Milano_Sanremo 2022, after 300 km of racing, @diegoro_89 cycled home. The rider, who lives in Monte Carlo, thus had a further ride of about 50 km.#Giro pic.twitter.com/NLXbNZtiYO — Giro d’Italia (@giroditalia) May 12, 2022

14.55 Arrivo in volata sostanzialmente inevitabile. I favoriti sono i nomi che conoscete: Mark Cavendish, già vincitore a Balatonfured; Arnaud Demare, a segno ieri; Caleb Ewan, sicuramente spinto dalle sfortune di questo inizio di Giro. Da tenere d’occhio anche un Gaviria molto in forma, Girmay sempre competitivo e il nostro Nizzolo.

14.52 Completate le prime due ore di corsa. Media oraria, piuttosto moderata, di 38 km km/h.

14.50 Clima estremamente rilassato in gruppo. Cavendish manda baci alla telecamera mentre Gaviria fa numeri da funambolo con la bicicletta.

14.47 120 km al traguardo di Scalea. Il vantaggio di Diego Rosa, da solo in fuga, è ora salito a 4’30”.

14.44 Questa invece la top10 della classifica generale. L’unico modo per guadagnare tempo oggi sarà probabilmente provare a prendere i 3” in palio al traguardo volante di Guardia Piemontese Marina:

14.41 Il clima in gruppo è estremamente rilassato, ma il più allegro di tutti è sicuramente Juan Pedro Lopez. Secondo giorno in Maglia Rosa per il giovane spagnolo, sempre emozionatissimo nel vestire il simbolo del primato.

14.38 Continuano gli scherzi e le risate in gruppo. Non è ancora il momento di alzare l’andatura.

14.35 Il traguardo di oggi ospiterà la terza volata di questo giro. Questa la classifica a punti dopo lo sprint intermedio di oggi:

14.32 Da questo punto della tappa in poi, la strada costeggerà il Tirreno fino al traguardo. Per ora non c’è vento, ma potrebbe rivelarsi un fattore oggi.

14.29 130 km al termine di questa sesta tappa. Diego Rosa della EOLO mantiene 4′ sul gruppo.

14.26 Continua il clima di grande serenità in gruppo, i corridori mangiano, chiacchierano, approfittando di un percorso molto semplice.

14.24 Non si ferma Diego Rosa. Il suo vantaggio torna a salire sopra i 4′.

14.21 Ecco delle immagini dalla corsa che ritraggono proprio il fuggitivo di giornata, Diego Rosa:



14.18 Già finita l’avventura dei tre uomini della Drone Hopper, evidentemente usciti solo per i punti dello sprint. In gruppo sale l’andatura.

14.15 Questa la situazione in corsa: 142 km al traguardo di Scalea. Diego Rosa (EOLO-Kometa) da solo in testa con 3’40” sul trio della Drone Hopper composto da Filippo Tagliani, Eduardo Sepulveda e Simone Ravanelli. A circa 1′ di distanza insegue il gruppo guidato dalla Lotto-Soudal.

14.13 Questo l’ordine di transito allo sprint intermedio di Vibo Valentia, con i relativi punti guadagnati:

14.11 La volata per i 4 punti rimasti è stata vinta in rimonta da Biniam Girmay su Arnaud Demare. L’eritreo manda anche un piccolo segnale ai rivali per l’arrivo di oggi. Dietro di loro prendono punti anche Michael Morkov e Giacomo Nizzolo.

14.08 Nessuna risposta da parte del gruppo. Tagliani, come d’abitudine, va a prendersi i punti dello sprint intermedio. Dietro parte una piccola volata.

14.07 I tre corridori sono l’immancabile Filippo Tagliani, l’argentino Eduardo Sepulveda e Simone Ravanelli.

14.06 Come non detto. Arriva la Drone Hopper – Androni Giocattoli a rovinare gli eventuali piani dei velocisti. Attacco triplo della squadra di Savio.

14.05 Diego Rosa passa per primo allo sprint intermedio prendendo i 12 punti in palio. Il secondo posto vale 8 punti, potrebbe esserci una volata tra i pretendenti alla Maglia Ciclamino.

14.02 Per ora non sembra che Diego Rosa abbia intenzione di rialzarsi, vedremo quali saranno le sue intenzioni dopo lo sprint intermedio di Vibo Valentia, distante appena 2 km.

13.59 Scollina anche il gruppo. Il primo a passare è la Maglia Azzurra Lennard Kämna che prende due punti per la sua classifica. 5’10” il ritardo.

13.56 Già terminata l’ascesa verso l’aeroporto Luigi Razza. Rosa ha scollinato in solitaria.

13.54 Appena superata la prima ora di corsa, percorsi per ora 35 km.

13.53 Inizia il GPM per Diego Rosa che ha un vantaggio sul gruppo di 4’35”.

13.52 Ricordiamo che poco dopo il GPM ci sarà anche il traguardo volante di Vibo Valentia.

13.49 A breve inizierà il GPM per Diego Rosa, vedremo poi se avrà intenzione di continuare da solo o se l’azione era mirata proprio ad arrivare in testa allo scollinamento.

13.46 Quando mancano 160 km al traguardo di Scalea, Diego Rosa (EOLO-Kometa), ha aumentato il suo vantaggio sul gruppo fino a 4′.

13.43 La presenza di Thomas De Gendt in testa al gruppo ci ricorda di aggiornarvi sull’esilarante lotta di classifica tra lui e l’omonimo Aimé. Quest’ultimo ha gioito per il tempo guadagnato sull’avversario che gli ha risposto così: “I miei doveri da babysitter mi sono costati 11 minuti (scortare Caleb Ewan ieri). Il team deve decidere cosa è più importante, Caleb o la mia classifica”.

Babysit duty cost me 11 minutes. The team will soon have to decide what’s more important. Caleb or my GC. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) May 11, 2022

13.40 Ovviamente il gruppo non è preoccupato dall’azione dell’italiano, che in poco più di 3 km ha già guadagnato oltre 2′.

13.37 Nel frattempo la strada inizia a salire. Ci avviciniamo all’unico GPM di giornata, 3,9 km piuttosto semplici fino all’Aeroporto Razza di Vibo Valentia.

13.35 Il gruppo lascia fare, Rosa ha già preso 40″ di vantaggio.

13.33 Attenzione, forse si muove qualcosa. Diego Rosa della EOLO-Kometa è uscito dal gruppo in solitaria, prendendo qualche metro di vantaggio.

13.31 In testa al gruppo c’è Thomas De Gendt per la Lotto-Soudal. L’andatura è ancora piuttosto blanda.

13.28 Come detto in precedenza, avvicinandoci al GPM e allo sprint successivo presso Vibo Valentia le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro; da lì, poi, ogni squadra stabilirà la propria strategia.

13.25 Percorsi venti chilometri: nessun tentativo di fuga, il gruppo procede con ritmo blando in un clima molto disteso tra i corridori. Non manca il consueto sostegno del pubblico accorso a seguire la tappa odierna.

13.22 Ci avviciniamo all’unico GPM di giornata e al successivo sprint intermedio: in palio punti per la maglia azzurra e ciclamino, il che potrebbe indurre alcuni corridori a intraprendere un tentativo di fuga.

13.19 Prima il gesto “al bacio” del leader della classifica, poi il finto allungo di Pascal Eenkhoorn e Bauke Mollema; inizio di tappa leggero e divertente:

13.16 Gruppo allungato, ma il ritmo continua ad essere blando; gli uomini della Lotto Soudal sono in testa, accompagnati (tra i tanti) dalla maglia rosa Juan Pedro Lopez.

13.13 Ecco altre immagini della partenza da Palmi della sesta tappa del Giro d’Italia 2022:

13.10 Trascorsi i primi dieci chilometri, il gruppo procede compatto, in un clima sereno (non solo meteorologico) e leggero tra tutti i corridori.

13.07 Di seguito, il momento della partenza dei corridori da Palmi:

Stage 6⃣ of the Giro d'Italia 2022 is underway! La Tappa 6⃣ del Giro d'Italia 2022 è partita!#Giro pic.twitter.com/hRZfLgCtDX — Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2022

13.04 Ed ecco le immagini di quanto detto in precedenza, inizio leggero in tutti i sensi per i corridori:

Seuls Pascal Eenkhoorn et Bauke Mollema font mine de s'échapper du peloton, mais ça reste une blague de la part des deux Néerlandais. On part sur une longue journée de transition pour cette 6e étape du #Giro. pic.twitter.com/X33qrmIX4I — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 12, 2022

13.01 Clima molto disteso tra i corridori: scatto col sorriso con protagonisti l’olandese Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) e il connazionale Bauke Mollema (Trek-Segafredo). L’ironia di certo non manca, si stempera la tensione e si procede compatti di comune accordo al momento.

12.58 Qui invece una leggenda del ciclismo azzurro, che ieri ha annunciato il suo ritiro al termine della stagione, uno straordinario Vincenzo Nibali:

12.55 Obiettivo riscatto per il britannico dal sorriso contagioso, Mark Cavendish; la volata lo vedrà, probabilmente, tra i protagonisti:

????Noone one can resist CAV's smile ???? ????Nessun può resistere al sorriso di CAV ????#Giro pic.twitter.com/cWg42R70hF — Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2022

12.52 RAGGIUNTO IL CHILOMETRO ZERO! COMINCIA UFFICIALMENTE LA SESTA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA!

12.50 Ricordiamo che sono previsti 192 chilometri totali, totalmente pianeggianti eccezion fatta per il GPM di quarta categoria presso l’Aeroporto Luigi Razza di Vibo Valentia nella prima parte del percorso; tappa tranquilla che, verosimilmente, si concluderà con un finale in volata.

12.47 I corridori stanno per ultimare il percorso di trasferimento, il chilometro zero, nonché l’inizio ufficiale della tappa, è sempre più vicino.

12.44 Immagine emblematica nel segno dei corridori iberici: passato, presente e futuro, insieme, con Alejandro Valverde e Juan Pedro Lopez, attuale leader della Corsa Rosa:

???????? The past (and present) of Spanish cycling and the future come together in this Giro d'Italia 2022#Giro pic.twitter.com/4tb8aAef9e — Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2022

12.41 Nove chilometri da percorrere per i corridori in questo trasferimento.

12.38 Ecco un altro potenziale protagonista di oggi, Caleb Ewan; il folletto australiano ha le carte in regola per aggiudicarsi la volata finale:

???? Welcome on stage @CalebEwan! Today could be one of the last chances of victory for the @Lotto_Soudal champion. ???? Benvenuto, @CalebEwan! Oggi potrebbe essere una delle ultime occasioni per il campione della @Lotto_Soudal di vincere un tappa #Giro pic.twitter.com/ynEdxMfJsr — Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2022

12.35 Comincia il percorso di trasferimento dei corridori verso il chilometro zero!

12.33 Ed ecco da dove prenderà il via la tappa di oggi, clima ideale:

12.30 La delusione di ieri può essere trasformata in carica e motivazione per la tappa odierna; Fernando Gaviria può puntare al successo:

12.27 Una classica “quiete prima della tempesta”; concentrazione al massimo, manca sempre meno alla partenza:

12.24 A meno di sorprese, il meteo sarà favorevole per tutta la durata della tappa odierna lungo le coste della Calabria. Clima perfetto per una tappa entusiasmante da vivere insieme.

12.21 Qui, invece, i dettagli sul percorso (altimetria compresa), visibilmente a favore dei velocisti:

12.18 Iniziamo ad avvicinarci alla tappa odierna con le affascinanti immagini delle località protagoniste della tappa odierna:

???? GIRO EXPRESS | Tappa 6️⃣ La strada corre dritta, a sinistra il mare cristallino e le spiagge della Costa degli Dei, a destra un territorio generoso: cipolla rossa di Tropea, salumi, bergamotto, caciocavallo, liquirizia e mille altre bontà.@ENIT_italia @ITAtradeagency #Giro pic.twitter.com/gqupNqVH3Q — Giro d'Italia (@giroditalia) May 12, 2022

12.15 I corridori intraprenderanno il trasferimento al chilometro zero alle ore 12:35, con il via ufficiale previsto alle 12:50.

12.12 Eccezion fatta, dunque, per il GPM precedentemente citato, il percorso sarà esclusivamente pianeggiante, perfetto per i velocisti, e un finale in volata tutto da vivere.

12.09 I primi venti (circa) chilometri saranno totalmente pianeggianti, salvo poi intraprendere il GPM di quarta categoria (unico in programma quest’oggi) presso l’Aeroporto Luigi Razza di Vibo Valentia e il successivo sprint intermedio presso il comune calabro.

12.06 Come accaduto nella tappa di ieri (Catania-Messina, vinta da Arnaud Démare), il percorso odierno sorride alle ruote veloci. Si prevede un finale in volata entusiasmante, ma procediamo con ordine.

12.03 192 chilometri da vivere insieme che condurranno i corridori da Palmi a Scalea. Dopo aver gareggiato in Ungheria e in Sicilia, il Giro sarà di scena quest’oggi in Calabria, con i tipici scenari mozzafiato che solo la Corsa Rosa sa regalare.

12.00 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE testuale della sesta tappa del Giro d’Italia 2022!

PERCORSO E ALTIMETRIA TAPPA DI OGGI

LA CRONACA DELLA QUINTA TAPPA

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE del Giro d’Italia 2022. Va oggi in scena la sesta tappa della Corsa Rosa con partenza da Palmi e arrivo a Scalea (192 chilometri): i velocisti godranno di un’altra chance per mettersi in mostra.

Dopo un avvio non banale, arricchito dal GPM di quarta categoria di Vibo Valentia, i corridori potranno rifiatare in pianura sino al traguardo. Ci sarà spazio per la fuga di giornata, mentre i due sprint intermedi assegneranno punti preziosi in ottica maglia ciclamino.

Il borsino dei favoriti è presto fatto: Mark Cavendish e Caleb Ewan monteranno in sella con il dente avvelenato dopo l’inatteso passaggio a vuoto di ieri, Arnaud Demare vorrà concedere la doppietta a 24 ore di distanza dal successo di Messina. Altri candidati al trionfo rispondo ai nomi di Giacomo Nizzolo, Phil Bauhaus e Fernando Gaviria.

Attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport potrete rimanere aggiornati in tempo reale sull’andamento della frazione. Lo start è previsto alle 12.50, epilogo intorno alle 17.00: anche oggi le emozioni non mancheranno! A più tardi e buon divertimento!

Foto: Lapresse