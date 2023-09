Giro d’Italia 2022, tappa di oggi Palmi-Scalea: altimetria, favoriti, programma, tv. Occasione per i velocisti, possibili ventagli

Oggi, giovedì 12 maggio, si corre la sesta tappa del Giro d’Italia 2022 da Palmi a Scalea. Lasciata la Sicilia, il gruppo inizia a risalire la penisola partendo dalla Calabria, in particolare dalla sua costa tirrenica. Si riparte da Juan Pedro Lopez in Maglia Rosa per una tappa che non dovrebbe stravolgere la classifica.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA 2022 DALLE 12.50

PERCORSO

Si partirà da Palmi, in provincia di Reggio Calabria per un tracciato che dopo 192 km arriverà a Scalea percorrendo il tratto di costa noto come Riviera dei Cedri. L’unica difficoltà altimetrica è posta nella prima parte del percorso e sarà il GPM di quarta categoria dell’Aeroporto Luigi Razza di Vibo Valentia, una salita piuttosto semplice, lunga 3,9 km con una pendenza media inferiore al 4%. Da quel momento in poi solo pianura, al netto di qualche dentello che non potrà mettere in difficoltà nessuno. L’unica insidia ed unico fattore che può impedire una volata di gruppo sarà il vento. Tutta la frazione sarà percorsa a stretto contatto con il mare e potrebbero presentarsi opportunità di ventagli.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Lo scenario più probabile è ovviamente l’arrivo in volata e di conseguenza il lotto dei favoriti è quello che abbiamo già imparato a conoscere in questa prima settimana. Il favorito numero uno è probabilmente Mark Cavendish, soprattutto per quanto fatto vedere sul traguardo di Balatonfüred. Anche Arnaud Demare andrà alla ricerca della doppietta personale, mentre Caleb Ewan ha l’occasione per mettersi alle spalle le sfortune di questi primi giorni. Anche Fernando Gaviria sembra in ottima condizione ed insieme a Giacomo Nizzolo sarà tra gli uomini da tenere d’occhio. Si giocheranno le loro chance anche Phil Bauhaus e Simone Consonni, e soprattutto Biniam Girmay e Mathieu Van der Poel.

IL PROGRAMMA E COME SEGUIRLA IN TV

Orario partenza: 12:50

Orario di arrivo: 17:10 circa

Diretta tv: Eurosport1 (canale 210 di Sky), RaiSportHD dalle 12:35, Rai2 dalle 14:00

Diretta streaming: Discovery+, Eurosport Player, DAZN, SkyGo, NOW Tv, RaiPlay, RaiSportWeb

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse