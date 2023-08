LIVE Civitanova-Trento 0-3, playoff volley 2022 in DIRETTA: l’Itas non si ferma più ed espugna l’Eurosuole Forum

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.09: Grazie per averci seguito, per questa sera è tutto. Buona serata

22.08: La serie è ancora aperta,. oggi Trento non è stata perfetta in attacco e in ricezione, mentre Civitanova può e deve crescere. Appuntamento a lunedì per gara2 a Trento

22.06: Kaziyski è il top scorer di Trento con 16 punti, Podrascanin ha messo a segno 10 punti. In casa Civitanova 15 punti per Zaytsev, 13 per Simon e 12 per Yant

22.05: Kaziyski il grande protagonista della vittoria di un Trento che ha mostrato un grande carattere. Civitanova ha troppo bisogno di Juantorena, oggi in panchina non ancora al meglio dal punto di vista fisico

22.04: Un’altra vittoria per l’Itas Trentino che sembra invincibile in questa fase della stagione. Un successo convincente quello della squadra di Lorenzetti che è stata superiore ad una Civitanova troppo fallosa

23-25 Murooooooooooooooooooooooo Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Trento non si ferma più!!! Vince 3-0

23-24 Errore al servizio Civitanova

23-23 Vincente la parallela di Zaytsev da zona 2

22-23 Mano out di Kaziyski da zona 4

22-22 Mano out Zaytsev da zona 2

21-22 Muroooooooooooooooooooo Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii a uno su Lucarelli!

21-21 Mano out di Lavia da zona 4 col muro a uno

21-20 Primo tempo Simon

20-20 Mano out Podrascanin in primo tempo

20-19 Primo tempo di Anzani

19-19 Errore al servizio Civitanova

19-18 Vincente Kovar da zona 4

18-18 Out la parallela di Zaytsev da seconda linea

18-17 La diagonale di Zaytsev da seconda linea

17-17 Zaytsev senza muro da zona 2

16-17 Mano out di Kaziyski da zona 4 contro il muro a tre

16-16 Out il servizio Trento

15-16 Kaziyski sulle mani del muro da zona 4

15-15 Primo tempo Simon!

14-15 Mano out in primo tempo di Podrascanin

14-14 Errore al servizio Trento

13-14 Out l’attacco di Zaytsev da zona 2

13-13 Vincente Michieletto da zona 4

13-12 Diagonale stretto di Lucarelli

12-12 Errore al servizio di Yant

12-11 Aceeeeeeeeeeeeeee Yaaaaaaaaaaaaaaaaaant

11-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Yaaaaaaaaaaaaaaaant

10-11 Invasione Trento a chiudere un’azione bellissima

9-11 Lisinac mano out in primo tempo

9-10 Lisinac al secondo tentativo trova il tocco vincente

9-9 Mano out di Zaytsev da zona 2

8-9 Errore al servizio Simon

8-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Simooooooooooooooooon

7-8 Vincente l’attacco di Yant da zona 4

6-8 Mano out di Zaytsev da zona 2

5-8 Out l’attacco di Lavia da zona 2

4-8 Primo tempo Simon

3-8 La free ball di Lavia

3-7 Primo tempo dietro di Podrascanin

3-6 Mano out di Lucarelli da zona 4

2-6 Kaziyski monumentale da zona 2 contro il muro a tre in diagonale

2-5 Muroooooooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin su Zaytsev

2-4 Out l’attacco di Lucarelli da zona 2. Troppi errori per la Lube

2-3 Out la pipe di Yant

2-2 Errore al servizio Civitanova

2-1 Tocco vincente di Lucarelli da zona 4

1-1 Primo tempo Podrascanin

1-0 La diagonale di Lucarelli da zona 4

20-25 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Che rimonta di Trento, ha piazzato un break di 10-1 e ha ribaltato la situazione nel secondo set. Ora Civitanova è spalle al muro

20-24 Errore al servizio Civitanova

20-23 La diagonale di Garcia da seconda linea

19-23 Ancora out l’attacco in parallela di Kovar

19-22 La parallela di Kaziyski da zona 2. Break di 7-0 per Trento

19-21 Out l’attacco di Zaytsev da seconda linea, entra Garcia

19-20 Out l’attacco di Kovar, entrato al posto di Yant

19-19 Muroooooooooooooooooooo Lisinaaaaaaaaaaaaac su Zaytsev

19-18 Il mano out di Kaziyski sulla free ball

19-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Podrascaniiiiiiiiiiiiiiiiin

19-16 Mano out di Kaziyski da zona 4

19-15 Primo tempo forzatissimo di Anzani, tocco vincente

18-15 Mano out di Lavia da zona 4

18-14 Vincente il diagonale di Lavia da zona 4 dopo la grande copertura di piede di Kaziyski

18-13 Out il diagonale di Lavia da zona 4

17-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Simoooooooooooooooooooon

16-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Simooooooooooooooon! Colpito e affondato Kaziyski

15-13 Parallela di Zaytsev da zona 2 con il muro a uno

14-13 Errore nel primo tempo di Simon che riesce solo a sfiorare il pallone

14-12 Mano out Michieletto da zona 4

14-11 Errore al servizio Trento

13-11 Mano out di Lavia da seconda linea

13-10 La diagonale di Lucarelli da zona 4

12-10 Diagonale di Lavia da seconda linea

12-9 Out l’attacco di Kaziyski da zona 4

11-9 In rete l’attacco di Kaziyski da zona 4

10-9 La pipe di Michieletto

10-8 Il diagonale di Yant da zona 4

9-8 Murooooooooooooooooooo Lisinaaaaaaaaaaaaaaaaaaac

9-7 Mano out Kaziyski da zona 4

9-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Zaytseeeeeeeeeev con l’aiuto del nastro

8-6 Errore al servizio Trento

7-6 Mano out Kaziyski da zona 2

7-5 Errore al servizio Civitanova

7-4 Mano out Zaytsev da zona 2

6-4 La pipe di Kaziyski

6-3 Primo tempo di Simon sulle mani del muro. Prova la fuga Civitanova

5-3 Mano out di Yant con il sinistro da zona 4

4-3 Il tocco di Zaytsev di seconda intenzione

3-3 Risponde Simon con un primo tempo stellare

2-3 Diagonale incrdibile di Michieletto contro il muro a tre da zona 4

2-2 Errore al servizio Trento

1-2 Out Zaytsev in diagonale da seconda linea

1-1 La diagonale di Kaziyski da zona 4

1-0 La parallela di Zaytsev da seconda linea

26-28 Out l’attacco in diagonale stretta di Yant da zona 4 e Trento si aggiudica il primo set!

26-27 Podrascanin mano out in primo tempo

26-26 Mano out di Zaytsev da zona 4

25-26 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

25-25 Primo tempo Podrascanin

25-24 La diagonale stretta e potente di Zaytsev da zona 2

24-24 Nei tre metri l’attacco di Lucarelli da zona 4

23-24 Invasione Civitanova

23-23 Mano out di Lucarelli da zona 4

22-23 La parallela di Zaytsev da seconda linea

21-23 Errore al servizio Civitanova

21-22 Mano out di Yant da zona 4

20-22 Errore al servizio Civitanova

20-21 Diagonale stretta da zona 4 di Yant

19-21 Mano out di Kaziyski da zona 2

19-20 Pipe potentissima di Michieletto

19-19 Yant vincente senza muro da zona 4

18-19 Errore al servizio Civitanova

18-18 Muroooooooooooooooooo SImooooooooooooooon su Lavia!

17-18 Mano out di Lavia da zona 4

17-17 Errore al servizio Civitanova

17-16 Lucarelli vincente di sinistro da zona 4

16-16 Il tocco vincente di Michieletto da zona 4

16-15 Mano out di Zaytsev da seconda linea col muro a uno

15-15 Errore al servizio Civitanova

15-14 Errore al servizio Trento

14-14 Errore al servizio Civitanova

14-13 Murooooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

13-13 Mano out di Yant da zona 4

12-13 Mano out di Kaziyski sulle mani alte del muro

12-12 Errore al servizio Trento

11-12 Errore al servizio Civitanova

11-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Lucarelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

10-11 La pipe di Yant

9-11 Primo tempo Podrascanin

9-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee De Ceccoooooooooooooooooo

8-10 Murooooooooooooooooo Simooooooooooooooon su Michieletto

7-10 Aceeeeeeeeeeeeeeee Lisinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaac

7-9 Lavia senza muro da zona 2

7-8 Out l’attacco di Michieletto staccato da rete

6-8 La palla spinta di Michieletto da zona 4

6-7 Primo tempo Lisinac

6-6 La diagonale di Yant da zona 4

5-6 Murooooooooooooooooooo Lisinaaaaaaaaaaaaaac

5-5 Vincente Kaziyski tra mani del muro e rete da zona 4

4-5 Errore al servizio Trento

4-4 Errore al servizio Civitanova

4-3 Vincente Yant da zona 4

3-3 Primo tempo Simon. Gioca solo lui per ora

2-3 Errore al servizio Civitanova

2-2 Mano out Simon in primo tempo

1-2 Podrascanin di seconda intenzione

1-1 Mano out di Michieletto da zona 4

1-0 Primo tempo Simon

20.29: Squadre in campo, non c’è Juantorena e c’è Yant in banda nella Lube, squadra confermata per Trento

20.26: Dall’altra parte Trento ha tanta voglia di proseguire il flow positivo. Il completo recupero di Lavia, una freschezza atletica impressionante (i trentini hanno giocato 19 set in dieci giorni fino a domenica scorsa) fanno della squadra di Lorenzetti una candidata credibile alla vittoria del campionato.

20.23: Per la Lube lo scudetto è l’ultimo obiettivo di una stagione dove finora non sono arrivati trofei ed è anche il capolinea di questo gruppo che, a quanto pare, si sfalderà a fine anno. L’esperienza e la voglia di lasciare un grande ricordo di gente come Juantorena e Simon potrebbe fare la differenza.

20.19: Lube Civitanova-Itas Trentino promette scintille: Civitanova sembra avere ritrovato lo smalto dei giorni migliori con il rientro di Juantorena e Trento è la squadra del momento: in tre giorni la scorsa settimana ha fatto fuori Perugia dalla Champions e Piacenza dalla corsa allo scudetto e il morale non può che essere alle stelle.

20.16: Di fronte la seconda e la terza classificata della regular season. La serie è al meglio delle cinque partite: andrà in finale la squadra che vincerà tre partite.

20.13: Scatta dall’Eurosuole Forum anche la seconda serie di semifinale playoff dopo la vittoria a sorpresa di Modena sul campo di Perugia ieri.

20.10: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della garauno di semifinale di playoff di Superlega tra Lube Civitanova e Itas Trentino

