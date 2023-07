Quante posizioni guadagna Jannik Sinner nel ranking ATP? Proiezioni di classifica: top10 possibile a Miami

Jannik Sinner si è reso protagonista di una poderosa impresa al terzo turno del Masters 1000 di Miami, sconfiggendo il solidissimo spagnolo Pablo Carreno Busta in tre set. Il tennista italiano ha saputo annullare un match point nella seconda frazione, poi ha recuperato dal 2-5 nel terzo parziale e ha annullato altri quattro match-point in un infinito decimo gioco. Prestazione davvero maiuscola dell’altoatesino, che può così proseguire la propria avventura sul cemento statunitense.

Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale e martedì 29 marzo tornerà in campo per fronteggiare l’estroso australiano Nick Kyrgios. Il 20enne ha saputo salvarsi in più circostanze, proprio quando ero con le spalle al muro e l’eliminazione dal torneo sembrava imminente. Si è trattato di un successo cruciale, che permette anche di conquistare punti preziosi in ottica ranking ATP.

Jannik Sinner è al momento il numero 11 al mondo con 2.964 punti all’attivo. Il nostro portacolori resta ancora lontano dalla decima piazza occupa dal britannico Cameron Norrie con 3.440 punti (anche’egli agli ottavi di finale a Miami) e mantiene un minimo margine nei confronti dello statunitense Taylor Fritz (2.875 punti, deve giocare il suo terzo turno contro il connazionale Paul). Sono invece più lontani il polacco Hubert Hurkacz (2.558) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (2.456), attesi dai rispettivi incontri di terzo turno.

Jannik Sinner tornerà in top-10 in caso di vittoria finale del torneo (a quel punto sarebbe almeno nono o addirittura ottavo se Casper Ruud dovesse perdere l’ottavo di finale contro Norrie) oppure se dovesse perdere la finale a Miami (ma non contro Hurkacz) e contemporaneamente Norrie dovesse perdere l’ottavo contro Ruud.

RANKING JANNIK SINNER: PROIEZIONI DI CLASSIFICA

Se si qualifica ai quarti: 3.054 punti, undicesimo posto virtuale

Se si qualifica in semifinale: 3.234 punti, undicesimo posto virtuale

Se perde in finale: 3.474 punti. Undicesimo posto se Norrie batte Ruud agli ottavi. Decimo posto se Norrie perde contro Ruud agli ottavi, a patto che la sconfitta in finale non avvenga contro Hurkacz, in quel caso il polacco lo sopravanzerebbe e quindi sarebbe o dodicesimo o tredicesimo.

Se vince il torneo: 3.874 punti. Nono posto se Ruud batte Norrie agli ottavi. Ottavo posto se Norrie batte Ruud agli ottavi.

Foto: Lapresse