Masters 1000 Miami, l’avversario di Jannik Sinner agli ottavi: i precedenti con Kyrgios e la rinuncia di Indian Wells

Jannik Sinner affronterà Nick Kyrgios agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano tornerà in campo martedì 29 marzo per fronteggiare l’estroso australiano in una contesa che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. L’altoatesino, reduce dalla spettacolare vittoria contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, dove ha recuperato da 2-5 nel terzo set annullando quattro match point nel decimo gioco, vuole continuare a farsi strada sul cemento statunitense.

Il 20enne, che lo scorso anno si spinse fino all’atto conclusivo di questo torneo, sarà chiamato a tenere testa all’agguerrito oceanico, che sta attraversando un eccellente momento di forma: dopo avere vinto gli Australian Open in doppio, si è spinto fino ai quarti di finale a Indian Wells (battuto da Rafael Nadal) e a Miami, dove è in campo grazie a una wild card, ha saputo eliminare il quotatissimo russo Andrey Rublev (numero 7 al mondo) e il nostro Fabio Fognini.

Jannik Sinner dovrà dunque tirare fuori le unghie se vorrà accedere ai quarti di finale. Il numero 11 al mondo incrocerà la racchetta col numero 102 del ranking ATP, più vecchio di sei anni e più alto di cinque centimetri (secondo i dati ufficiali). Non ci sono precedenti tra i due tennisti, che si sarebbero dovuti fronteggiare lo scorso mercoledì 16 marzo agli ottavi di finale a Indian Wells, ma il confronto saltò a causa del forfait all’ultimo minuto di Jannik Sinner dovuto a problemi fisici non meglio precisati.

