LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana in DIRETTA: Sofia Goggia terza! Coppa del Mondo ipotecata: le combinazioni

11.53: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per il prossimo fine settimana quando torneranno le prove tecniche. Grazie per averci seguito e buona domenica!

11.52: Questa la incredibile classifica di Coppa del Mondo generale con Shiffrin e Vlhova appaiate in testa quando mancano le ultime otto gare e due azzurre non troppo lontane da loro. Ci attende un finale di stagione emozionante:

1 VLHOVA Petra SVK 1026

1 SHIFFRIN Mikaela USA 1026

3 GOGGIA Sofia ITA 851

4 BRIGNONE Federica ITA 822

5 HECTOR Sara SWE 682

6 SUTER Corinne SUI 646

7 MOWINCKEL Ragnhild NOR 590

8 SIEBENHOFER Ramona AUT 580

9 GISIN Michelle SUI 558

10 CURTONI Elena ITA 532

11.51: Questa la classifica di Coppa del Mondo di discesa quando manca una sola gara alla fine:

1 GOGGIA Sofia ITA 482

2 SUTER Corinne SUI 407

3 SIEBENHOFER Ramona AUT 311

4 LEDECKA Ester 303

5 PUCHNER Mirjam AUT 296

6 DELAGO Nadia ITA 246

7 JOHNSON Breezy USA 240

8 MOWINCKEL Ragnhild NOR 234

8 HUETTER Cornelia AUT 221

9 NUFER Priska SUI 228

10 WEIDLE Kira GER 224

11.50: Questa la classifica finale della discesa di Crans Montana con i piazzamenti delle azzurre non nelle prime 10:

1 NUFER Priska SUI 1:29.93

2 LEDECKA Ester CZE 1:30.04 +0.11

3 GOGGIA Sofia ITA 1:30.16 +0.23

4 SUTER Corinne SUI 1:30.20 +0.27

5 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:30.24 +0.31

5 VENIER Stephanie AUT 1:30.24 +0.31

7 BRIGNONE Federica ITA 1:30.26 +0.33

8 GISIN Michelle SUI 1:30.36 +0.43

9 HAEHLEN Joana SUI 1:30.39 +0.46

10 WRIGHT Isabella USA 1:30.48 +0.55

11 GAGNON Marie-Michele CAN 1:30.53 +0.60

12 MIRADOLI Romane FRA 1:30.55 +0.62

13 PUCHNER Mirjam AUT 1:30.62 +0.69

14 CURTONI Elena ITA 1:30.81 +0.88

21 DELAGO Nadia ITA 1:31.25 +1.32

27 PICHLER Karoline ITA 1:31.81 +1.88

28 MARSAGLIA Francesca ITA 1:31.88 +1.95

44 DOLMEN Elena ITA 1:33.13 +3.20

45 ZANONER Monica ITA 1:33.80 +3.87

11.47: Sofia Goggia fa un passo avanti verso la conquista della coppa di specialità e sarebbe la prima italiana a conquistare tre Coppe di discesa e comunque di specialità. All’azzurra, a prescindere dal risultato di Suter (l’unica che può ribaltare la situazione), basterà concludere al decimo posto nella gara inserita nelle finali di Meribel a metà marzo

11.46: Si conclude la discesa libera numero 2 di Crans Montana. L’Italia dopo la debacle di ieri torna sul podio con Sofia Goggia, terza, secondo posto per la trionfatrice di ieri, la ceca Ester Ledecka e prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per la svizzera Priska Nufer. Per l’Italia da segnalare il settimo posto di Federica Brignone che resta in corsa per la Coppa del Mondo

11.40: L’ultima azzurra, Karoline Pichler, riesce ad inserirsi in zona punti! E’ 27ma a 1″88 da Nufer

11.38: 1″98 di ritardo per la bosniaca Muzaferija che è 28ma

11.33: Ritardo pesante, di 3″87 per l’azzurra Zanoner che è 41ma

11.31: E’ 28ma la svedese Luthman con un ritardo di 2″

11.29: Errore nel finale per l’azzurra Dolmen che è 38ma a 3″20. Seconda gara in carriera in Coppa del Mondo per lei. Nessun inserimento nelle prime 30 con le ultime discese

11.25: Incredibile gara della statunitense Wright che a due intermedi dalla fine era a 13 centesimi da Nufer, poi perde qualcosa, chiude a 55 centesimi da Nufer ed è decima! Al momento Vlhova e Shiffrin sono in testa a pari merito alla Coppa del Mondo!

11.22: Ripresa la gara: la slovena Ferk Saioni è 29ma a 2″20

11.17: Gara interrotta al momento dopo l’arrivo di Pleshkova che è ultima. Si rialza Cashman che appare dolorante

11.16: Brutta caduta di Cashman nella parte bassa. La statunitense resta a terra

11.13: Questa la classifica parziale quando sono scese le prime 30 atlete:

1 NUFER Priska SUI 1:29.93

2 LEDECKA Ester CZE 1:30.04 +0.11

3 GOGGIA Sofia ITA 1:30.16 +0.23

4 SUTER Corinne SUI 1:30.20 +0.27

5 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:30.24 +0.31

5 VENIER Stephanie AUT 1:30.24 +0.31

7 BRIGNONE Federica ITA 1:30.26 +0.33

8 GISIN Michelle SUI 1:30.36 +0.43

9 HAEHLEN Joana SUI 1:30.39 +0.46

10 GAGNON Marie-Michele CAN 1:30.53 +0.60

11 MIRADOLI Romane FRA 1:30.55 +0.62

12 PUCHNER Mirjam AUT 1:30.62 +0.69

13 CURTONI Elena ITA 1:30.81 +0.88

20 DELAGO Nadia ITA 1:31.25 +1.32

26 MARSAGLIA Francesca ITA 1:31.88 +1.95

11.10: Si inserisce in 26ma posizione a 1″95 dalla testa

11.09: Marsaglia all’intermedio ha un ritardo di 1″01

11.08: L’austriaca Reisinger accumula un ritardo di 2″41 ed è 28ma. Ora Marsaglia

11.06: La statunitense Wiles chiude con 2″16 di ritardo ed è 26ma. Ora Reisinger

11.04: Ritardo di 1″40 dell’austriaca Fest che è 22ma. Ora Wiles

11.02: La francese Gauche accumula progressivamente ritardo rispetto a Nufer ed è 17ma a 1″25. Ora Fest

11.00: L’austriaca Raedler conclude a 1″30 dalla testa ed è 18ma. Ora Gauche, vincitrice dell’ultima prova

10.58: E’ stata anche in testa l’austriaca Venier a due intermedi dalla fine. Nel finale ha perso quasi mezzo secondo e ha chiuso al quinto posto con 31 centesimi da Nufer che ha tremato

10.58: Attenzione a Venier, sta andando fortissimo

10.56: Riesce ad inserirsi al decimo posto, nonostante qualche errore, la francese Miradoli che chiude con 62 centesimi di ritardo. Ora Venier

10.54: Ancora una prova dludente della slovena Stuhec che chiude a 1″82 dalla testa ed è ultima, ventesima

10.52: Era partita benissimo Nicol Delago che sulla curva più accentuata della prima parte perde la linea e salta la porta. Peccato, davvero

10.51: Questa la classifica quando sono scese le prime 20 atlete. Ora Nicol Delago:

1 NUFER Priska SUI 1:29.93

2 LEDECKA Ester CZE 1:30.04 +0.11

3 GOGGIA Sofia ITA 1:30.16 +0.23

4 SUTER Corinne SUI 1:30.20 +0.27

5 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:30.24 +0.31

6 BRIGNONE Federica ITA 1:30.26 +0.33

7 GISIN Michelle SUI 1:30.36 +0.43

8 HAEHLEN Joana SUI 1:30.39 +0.46

9 GAGNON Marie-Michele CAN 1:30.53 +0.60

10 PUCHNER Mirjam AUT 1:30.62 +0.69

10.48: Buona prestazione della svizzera Haehlen, tra le migliori nell’ultimo tratto: chiude con 46 centesimi di ritardo da Nufer ed è ottava

10.47: Haehlen all’intermedio ha 63 centesimi di ritardo

10.46: E’ solo quinta la norvegese Mowinckel che ha perso l’abbrivio nel tratto finale con un piccolo errore di linea e chiude con un ritardo di 31 centesimi, davanti a Brignone di soli due centesimi. Ora Haehlen

10.45: Mowinckel all’intermedio ha 32 centesimi di ritardo

10.44: Buona gara per la svizzera Gisin che perde qualcosa di troppo nel finale ed è sesta con 43 centesimi di vantaggio dietro anche a Brignone che è quinta. Ora Mowinckel

10.43: Gisin all’intermedio ha 48 centesimi di ritardo

10.42: Non riesce a recuperare nel finale la svizzera Gut-Behrami: week end da dimenticare per lee, è 12ma a 1″28 dalla compagna di squadra Nufer. Ora ancora Svizzera: Gisin

10.41: All’intermedio Gut-Behrami ha un ritardo di 56 centesimi

10.40: Perde ancora qualcosa l’austriaca Scheyer nel finale: è 14ma a 1″46 da Nufer. Tocca a Gut-Behrami

10.38: Svheyer all’intermedio ha un ritardo di 72 centesimi

10.36: Non dovrebbe essere niente di grave, ha preso un colpo al volto ma non ci sono problemi. Si riprenderà con Scheyer. Gut-Behrami, che partirà alla ripresa della gara, e Mowinckel le minacce per il podio di Sofia Goggia che comunque il suo lo ha fatto e ha avvicinato sensibilmente la Coppa di specialità

10.34: Huetter è a terra nell’area del traguardo ma si rialza con l’aiuto degli allenatori. Ha abbozzato anche un sorriso

10.33: Bruttissima caduta dell’austriaca Huetter che è andata in rotazione proprio sul salto finale quando era vicinissima al risultato da podio

10.33: Huetter all’intermedio ha un ritardo di 23 centesimi

10.31: L’austriaca Tippler continua a perdere anche nella seconda parte: è undicesima a 1″17. Ora attenzione a Huetter, terza ieri

10.30: 41 centesimi di ritardo all’intermedio per Tippler

10.29: E’ seconda la ceca Ledecka! Gara tutta in rimonta nella seconda parte per la vincitrice di ieri che non riesce a chiudere il gap della parte alta con Nufer e chiude a 11 centesimi dalla svizzera. Goggia scala in terza posizione. Ora Tippler

10.28: All’intermedio Ledecka ha un ritardo di 4 decimi

10.27: PECCATO! Quarto posto per Federica Brignone che ha disputato una grande gara. Le è mancato qualcosa nel tratto finale ma ha disputato comunque una grande gara, chiudendo a 33 centesimi da Suter. Ora Ledecka

10.26: Brignone all’intermedio ha un ritardo di 48 centesimi

10.25: Linea discutibile nella parte finale per Nadia Delago che chiude l nono posto con 1″39 di ritardo da Nufer. Ora Brignone

10.23: Nadia Delago all’intermedio ha un ritardo di 67 centesimi

10.23: Questa la classifica quando sono scese le prime 10 atlete:

1 NUFER Priska SUI 1:29.93

2 GOGGIA Sofia ITA 1:30.16 +0.23

3 SUTER Corinne SUI 1:30.20 +0.27

4 GAGNON Marie-Michele CAN 1:30.53 +0.60

5 PUCHNER Mirjam AUT 1:30.62 +0.69

6 CURTONI Elena ITA 1:30.81 +0.88

10.21: Perde ancora l’azzurra Curtoni nella parte conclusiva e si inserisce al sesto posto con 88 centesimi di ritardo. Nadia Delago dopo la sosta

10.20: All’intermedio Curtoni ha un ritardo di 59 centesimi

10.19: Accumula ulteriore ritardo la tedesca Weidle, comprensibilmente poco aggressiva dopo la caduta in prova: è nona a 1″80 da Nufer. Ora Curtoni

10.18: Weidle all’intermedio ha 97 centesimi di ritardo

10.16: Bella prova per la canadese Gagnon, già brava ieri: è quarta a 6 decimi da Nufer. Ora Weidle, che torna in gara dopo aver saltato ieri la discesa

10.16: 47 centesimi di ritardo per Gagnon all’intermedio

10.14: E’ SECONDA SOFIA GOGGIA!!!! Davanti a Suter con 23 centesimi di ritardo da Nufer! Per la Coppa di discesa questo è un risultato fondamentale!

10.13: All’intermedio Goggia ha 23 centesimi di ritardo

10.12: Quarto posto per la svizzera Flury che chiude con un ritardo di 97 centesimi, quarto posto provvisorio. Ora Sofia Goggia!

10.11: All’intermedio Flury ha 75 centesimi di ritardo

10.10: Secondo posto per una discreta Suter. La svizzera recupera tanto nella parte centrale, poi perde da Nufer nel finale e conclude con un ritardo di 27 centesimi. Ora Flury

10.09: Suter all’intermedio ha 51 centesimi di ritardo

10.08: Limita i danni la slovacca Vlhova che contiene in 99 centesimi il suo ritardo, è terza e potrebbe fare qualche punto in più di ieri. Ora Suter, la rivale numero uno di Goggia

10.07: Vlhova all’intermedio ha 82 centesimi di ritardo

10.05: Tante sbavature per l’austriaca Siebenhofer che perde ancora tanto nella seconda parte di gara e chiude al terzo posto con un ritardo di 1″34. Ora Vlhova

10.04: Siebenhofer all’intermedio ha un ritardo di 54 centesimi

10.03: Buona la prova della svizzera che conclude con 69 centesimi di vantaggio rispetto a Puchner e questa potrebbe essere una prima buona notizia per Goggia. Ora Siebenhofer

10.02: All’intermedio Puchner ha 66 centesimi di vantaggio

10.01: Più veloce di ieri l’austriaca l’austriaca Puchner che chiude con 1’30″62, primo tempo di riferimento. Ora Nufer, quarta ieri

10.00: Tutto pronto per la partenza dell’austriaca Puchner, una delle pretendenti alla Coppa di specialità, terza in classifica

9.59: C’è il sole a Crans Montana, -4° la temperatura alla partenza

9.58: Questa la startlist della discesa odierna:

1 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

2 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

3 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

6 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

7 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

8 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

9 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

10 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

11 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

12 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

13 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

14 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

15 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

16 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

17 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

18 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

19 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

20 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

21 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

22 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

23 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

24 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

25 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

26 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

27 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

28 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

29 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

30 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

31 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR

32 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

33 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

34 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

35 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon

36 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

37 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

38 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

39 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Head

40 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

41 299719 DOLMEN Elena 1997 ITA Salomon

42 506860 LUTHMAN Jonna 1998 SWE Head

43 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA Voelkl

44 6295109 ZANONER Monica 1999 ITA Head

45 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

46 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

47 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

48 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

49 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

50 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

51 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head

9.56: Questi i pettorali delle azzurre: Sofia Goggia il numero 7, Federica Brignone 12, Nadia Delago 11, Nicol Delago 21, Francesca Marsaglia 30, Elena Curtoni 10, Elena Dolmen 41, Monica Zanoner 44 e Karoline Pichler 48

9.53: Anche dalle altre azzurre si attende una prestazione migliore rispetto a quella scialba di ieri. Saranno nove le italiane al via anche oggi

9.50: Sofia Goggia non è al meglio. L’infortunio di Cortina, i tanti allenamenti saltati per la riabilitazione, il blitz cinese con l’argento in discesa hanno lasciato il segno e ieri si è visto come l’azzurra non fosse nella sua versione migliore. L’importante sarà non perdere troppo terreno da Puchner e soprattutto Suter per arrivare alle finali in Francia con un buon vantaggio da gestire nella coppa del Mondo di discesa

9.47: Questa la classifica di Coppa del Mondo generale. In gara non c’è Shiffrin, Vlhova cercherà di fare meglio di ieri (solo 2 punti) e le azzurre hanno forse perso ieri l’ultimo treno per rientrare in partita:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1026

2. Petra Vlhova (Slovacchia) 1011

3. Sofia Goggia (Italia) 791

4. Federica Brignone (Italia) 786

5. Sara Hector (Svezia) 682

6. Corinne Suter (Svizzera) 596

7. Ramona Siebenhofer (Austria) 571

8. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 545

9. Michelle Gisin (Svizzera) 526

10. Lara Gut (Svizzera) 518

11. Elena Curtoni (Italia) 514

9.43: Questa la classifica di Coppa del Mondo di discesa con Sofia Goggia che cercherà di respingere l’attacco di Suter e Puchner:

1. Sofia Goggia (Italia) 422

2. Corinne Suter (Svizzera) 357

3. Ramona Siebenhofer (Austria) 302

4. Mirjam Puchner (Austria) 276

5. Breezy Johnson (USA) 240

9.40. Ieri la vittoria è andata alla ceca Ester Ledecka, campionessa olimpica ma di PGS di snowboard a Pechino. Secondo posto per la norvegese Mowinckel, terzo per la austriaca Huetter. Per la prima volta dal gennaio 2019 non ci sono state azzurre nelle prime dieci

9.37: Ci si gioca la Coppa del Mondo di specialità e la gara di oggi potrebbe rivelarsi decisiva anche per la Coppa del Mondo generale con Vlhova che cercherà di rosicchiare qualche punto a Shiffrin

9.34: La celeberrima Mont Lachaux si appresta a ricevere nuovamente le regine della velocità per un altro appuntamento in discesa libera dopo la gara di ieri.

9.30: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda libera di Crans Montana (Svizzera) valida per la Coppa del Mondo 2021-2022

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA FEMMINILE

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE della seconda libera di Crans Montana (Svizzera). La celeberrima Mont Lachaux si appresta a ricevere nuovamente le regine della velocità per un altro appuntamento tra le porte larghe.

Le azzurre bramano vendetta in seguito al deludente risultato di squadra sopraggiunto 24 ore fa, nello specifico Sofia Goggia è chiamata a raschiare il barile delle energie per respingere gli assalti di Corinne Suter al pettorale rosso. Le due sono separate, ricordiamo, da 65 lunghezze quando mancano un paio di gare inclusa quella odierna al termine della stagione.

Contingente tricolore ricchissimo anche oggi, con ben nove atlete a caccia di soddisfazioni. Presenti Federica Brignone, Nadia Delago, Nicol Delago, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni, Elena Dolmen, Monica Zanoner e Karoline Pichler oltre alla sopraccitata Goggia.

Partenza della discesa anticipata di mezzora rispetto a ieri, il via arriverà dunque alle 10.00 in punto. Seguite la DIRETTA LIVE curata da OA Sport per rimanere aggiornati in tempo reale sull’evolversi della situazione, vi racconteremo le fasi della gara minuto per minuto. Buon divertimento e più tardi!

