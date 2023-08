LIVE Sinner-De Minaur 3-0, Australian Open in DIRETTA: sarà Tsitsipas l’avversario dei quarti! Le proiezioni di classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Sarà Stefanos Tsitsipas (n.4 del mondo) l’avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open 2022. Il greco ha avuto la meglio nei confronti dell’americano Taylor Fritz con il punteggio di 4-6 6-4 4-6 6-3 6-4. Si prospetta quindi un confronto molto difficile per l’azzurro, considerato il blasone del suo avversario.

10.06 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata!

10.05 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 7 ace a 9 in favore dell’azzurro mentre per l’australiano ha trovato anche due doppi falli. 66% di prime trovate dal padrone di casa che ha vinto il 73% di punti con la prima e il 45% con la seconda salvando tre palle break su sei. 62% di prime per l’azzurro che ha vinto il 75% di punti con la prima e il 62% con la seconda salvando sette palle break su otto. 35 vincenti a 24 in favore dell’italiano con 30 errori contro 37: 111 punti per il classe 2001 contro 91.

10.02 Jannik Sinner si conferma virtualmente in top10 e soprattutto entra tra i primi 8 nella Race verso Torino, scavalcando Matteo Berrettini con 440 punti e issandosi al settimo posto. 9 posizioni virtualmente guadagnate dal padrone di casa che si attesta alla posizione #33 dopo essere partito a inizio torneo dalla 42esima posizione: nella Race invece è 16° con 315 punti.

09.59 Queste le dichiarazioni di Jannik Sinner rilasciate al termine del match intervistato da Jim Courier, estasiato dalla prova dell’azzurro e dalla farfalla che si è poggiata sul cappello del classe 2001: “Ho 20 anni e non posso fare altro che crescere e migliorare. Ho provato a spingere di più soprattutto nel tie-break. Ho cominciato ad avere più fiducia dopo il break nel secondo set e ho provato a muovere il più possibile Alex (de Minaur) contro cui non mai è facile. l’atmosfera è bellissima e vi ringrazio per essere qui. Rispetto al Roland Garros contro Rafael Nadal, ho avuto modo di maturare soprattutto lo scorso anno giocando tanti match. Ho vissuto tante nuove esperienze e credo di essere maturato molto come giocatore e persona. Ho affrontato sia Fritz che Tsitsipas per cui sarà una sfida speciale: conosco entrambi e sarà complicata”.

09.57 Jannik Sinner domina la sfida contro Alex de Minaur e in due ore e trentacinque minuti conquista il secondo quarto di finale Slam in carriera dopo quello raggiunto al Roland Garros nel 2020 perso contro Rafael Nadal. Questa volta sfiderà uno tra Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas, in campo tra poco sempre sulla Rod Laver Arena. L’italiano è il quinto a raggiungere tale piazzamento in Australia e soprattutto insieme a Matteo Berrettini eguaglia i quarti di finale raggiunti nel 1973 a Parigi da Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. L’azzurro vince 7-6(3) 6-3 6-4 sopravvivendo a un primo set durissimo per poi sfruttare i cali dell’australiano nei momenti topici: il padrone di casa non ha mai mollato ma nulla ha potuto contro la potenza dell’avversario perdendo per la terza volta su altrettante sfide.

FINE TERZO SET

6-4 GAME SET AND MATCH JANNIK SINNER!!!! L’AZZURRO VOLA AI QUARTI DEGLI AUSTRALIAN OPEN!

40-0 TRE MATCH POINT SINNER! Altro scambio senza storia per l’italiano.

30-0 PUNTO CLAMOROSO GIOCATO DA SINNER!!!! L’azzurro schianta de Minaur che è ovunque ma alla fine deve arrendersi all’ultima bordata dell’italiano.

15-0 Servizio e diritto di Sinner che chiude con la stop volley.

5-4 De Minaur si carica ma adesso Sinner può chiudere al servizio.

40-15 Doppio fallo del classe 1999.

40-0 Prima vincente dell’australiano.

30-0 Servizio e diritto del padrone di casa.

15-0 Scappa via la risposta dell’azzurro.

5-3 PUNTO ECCEZIONALE DI SINNER!!!! ANGOLI CLAMOROSI DELL’AZZURRO CHE AMMATTISCE DE MINAUR! L’australiano deve allungare la sfida.

40-15 Scappa via il recupero di de Minaur.

30-15 Risposta anticipata di de Minaur e chiusura diagonale.

30-0 Servizio e diritto di Sinner.

15-0 Servizio e diritto lungolinea di Sinner che chiude a volo.

4-3 Ace del classe ’99 che conferma il break.

40-15 Servizio e diritto vincente dell’australiano.

30-15 Servizio e diritto di de Minaur.

15-15 Prima vincente del padrone di casa.

0-15 Back profondo di Sinner: variazione inaspettata per l’oceanico.

4-2 PRIMO BREAK PER L’AUSTRALIANO! Scappa via il diritto a sventaglio.

40-AD NUOVA CHANCE PER DE MINAUR! Risposta profonda dell’australiano.

40-40 Servizio e diritto diagonale dell’altoatesino.

30-40 PALLA BREAK DE MINAUR E LA FOLLA SI INFIAMMA! Settima chance del match per l’australiano che spinge e si difende sulle accelerazioni di Sinner.

30-30 Il classe 1999 continua a spingere in risposta e si carica nonostante tutto: rovescio in rete per l’italiano.

30-15 Prima vincente del classe 2001.

15-15 Servizio e diritto vincente dell’italiano.

0-15 Risposta vincente di de Minaur.

4-1 ALTRO BREAK SINNER!!!! COME STA GIOCANDO L’AZZURRO!!!!

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER! de Minaur non punge più neanche nella lettura delle traiettorie.

0-30 Risposta insidiosa di Sinner e chiusura a rete.

0-15 Servizio e diritto lungo di de Minaur.

3-1 Servizio a zero per il #11 al mondo.

40-0 Diritto lungo dell’australiano in risposta.

30-0 Rovescio lungo di de Minaur.

15-0 Servizio e diritto di Sinner.

2-1 L’australiano prova a scuotersi ma ha un break di ritardo.

40-30 Servizio e ottavo diritto vincente del match.

30-30 Punto aggressivo di de Minaur che spinge dal lato del diritto dopo essersi aperto il campo con il rovescio lungolinea.

15-30 LARGO DI POCO IL PASSANTE DI DIRITTO DI DE MINAUR! Gran accelerazione di diritto di Sinner.

15-15 Prima vincente dell’oceanico.

0-15 Primo doppio fallo del match in assoluto.

2-0 Game a zero e break confermato per l’italiano.

40-0 Diritto lungo dell’aussie.

30-0 Superate le due ore di gioco: de Minaur non trova più continuità.

15-0 Lunga la risposta del classe 1999.

1-0 BREAK IMMEDIATO DI SINNER NEL TERZO SET!

40-AD ANCORA PALLA BREAK SINNER! Diritto fuori giri per il padrone di casa.

40-40 DIRITTO LUNGO DI UN SOFFIO PER SINNER!

30-40 SUBITO PALLA BREAK PER SINNER! L’azzurro martella dal lato del diritto e sfrutta il ritardo dell’aussie.

30-30 RECUPERO CLAMOROSO DI DE MINAUR CON IL DIRITTO! Gran chiusura dopo la stop volley di diritto di Sinner.

15-30 Servizio e diritto dell’aussie.

0-30 Sinner continua a spingere in risposta: l’azzurro sa che ogni punto è decisivo.

0-15 de Minaur spinge subito in uscita dal servizio ma il diritto lungolinea termina in rete.

INIZIO SECONDO SET

09.14 Jannik Sinner conquista il secondo parziale dopo 43 minuti contro Alex de Minaur per 6 giochi a 3 confermando la vittoria del primo set al tie-break. Fatale il break ottenuto nel secondo gioco ottenuto dall’azzurro che ha annullato due palle break su altrettante concesse contro l’australiano apparso più falloso rispetto al primo parziale.

FINE SECONDO SET

6-3 SECONDO SET JANNIK SINNER!

40-15 DUE SET POINT SINNER! Ace per l’azzurro.

30-15 Risposta lunga dell’australiano.

15-15 VINCENTE LUNGOLINEA DI DE MINAUR! Altro scambio ricco di accelerazioni da entrambe le parti.

15-0 Servizio e diritto di Sinner che chiude a volo.

5-3 Game a zero del #42 al mondo: Sinner adesso può chiudere il set.

40-0 Prima vincente di de Minaur.

30-0 Lunga la risposta di Sinner.

15-0 Buona prima dell’australiano.

5-2 Ace di Sinner e adesso l’aussie deve allungare il set.

40-30 In ritardo de Minaur dal lato del diritto.

30-30 Gran prima dell’azzurro.

15-30 Rovescio lungo di Sinner in uscita dal servizio.

15-15 IL PUNTO DELLA PARTITA!!!!! SCAMBIO PAZZESCO GIOCATO DA ENTRAMBI E PASSANTE VINCENTE DI ROVESCIO DIAGONALE DI SINNER! L’azzurro non molla un centimetro sulle bordate dell’aussie e vince uno scambio durissimo in termini di ritmo.

0-15 IN RETE IL PASSANTE DI SINNER! de Minaur si carica anche con l’aiuto del pubblico.

4-2 Quinto ace del padrone di casa.

40-15 Scatta la risposta del classe 2001.

30-15 ROVESCIO LUNGOLINEA VINCENTE DI SINNER!

30-0 Diritto diagonale vincente dell’australiano.

15-0 Risposta lunga dell’italiano.

4-1 Scappa via la risposta dell’aussie che non riesce ad impensierire l’avversario.

AD-40 Servizio e diritto di Sinner.

40-40 Si vola per la quinta volta ai vantaggi sul servizio dell’altoatesino.

40-30 Ace di Sinner.

30-30 Servizio e diritto diagonale di Sinner: lob lungo del classe 1999.

15-30 Diritto lungo di Sinner che già aveva rischiato con il rovescio diagonale.

15-15 L’australiano riesce a variare con il rovescio: fuori giri il diritto dell’azzurro.

15-0 Scappa via il diritto di de Minaur dal centro del campo.

3-1 Il classe ’99 muove l’avversario e vince il servizio a zero.

40-0 Diritto lungo dell’azzurro.

30-0 Risposta lunga di Sinner.

15-0 Prima vincente di de Minaur.

3-0 BREAK CONFERMATO DA SINNER! Servizio e schiaffo a volo.

40-0 DEMI-VOLÈE PAZZESCA DI SINNER! L’azzurro attacca la rete e chiude dopo il passante diagonale di de Minaur.

30-0 Scappa via la risposta di de Minaur che appare impreciso e frettoloso rispetto all’inizio.

15-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

2-0 BREAK DI SINNER!!!! L’azzurro cambia approccio in risposta e sfrutta il passaggio a vuoto dell’aussie.

40-AD ALTRA PALLA BREAK SINNER!!! L’azzurro trova una gran risposta, si apre il campo con il rovescio e chiude con lo smash.

40-40 Ace di de Minaur.

30-40 PALLA BREAK SINNER!!! Servizio e diritto a rete del classe 1999.

30-30 SUL NASTRO IL PASSANTE DI ROVESCIO DI SINNER! Poteva optare anche per il lob sulla discesa a rete dell’australiano.

15-30 SUL NASTRO IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI SINNER! L’azzurro ha provato a spingere da ottima posizione.

0-30 Servizio e diritto diagonale in rete per l’aussie.

0-15 Sinner comincia in maniera aggressiva il secondo set in risposta e induce l’avversario all’errore.

1-0 Si salva l’azzurro che ha annullato due palle break.

AD-40 Servizio e diritto diagonale nonostante il nastro dell’aussie.

40-40 Seconda parità dopo l’ottimo diritto di de Minaur che continua a spingere in risposta.

AD-40 Servizio e palla corta di Sinner.

40-40 Risposta sul nastro per l’australiano.

30-40 Diritto diagonale pesante di Sinner che conquista la diagonale.

15-40 DUE PALLE BREAK DE MINAUR! L’azzurro è troppo lontano dalla riga di fondo e l’australiano ne approfitta con il diritto lungolinea.

15-30 Prima vincente di Sinner.

0-30 Diritto lungo in uscita dal servizio per l’azzurro.

0-15 VINCENTE SUL NASTRO PER DE MINAUR! Fortunato l’australiano con il rovescio.

INIZIO SECONDO SET

08.30 Jannik Sinner vince il primo set al termine di una battaglia durata 70 minuti conquistando il parziale al tie-break per 7 punti a 3. L’azzurro sfianca un combattivo Alex de Minaur che dopo 4 palle break non sfruttate, alla fine deve inchinarsi alla costanza del classe 2001.

FINE PRIMO SET

7-3 PRIMO SET DI JANNIK SINNER!!!!! L’AZZURRO SFIANCA DE MINAUR CHE VA FUORI GIRI CON IL DIRITTO!

6-3 Servizio e diritto vincente del padrone di casa.

6-2 QUATTRO SET POINT SINNER!!!! Altro errore dell’australiano che subisce il calo.

5-2 Servizio e diritto del classe 2001 che chiude con lo smash a rimbalzo.

4-2 RESISTE SINNER DA FONDOCAMPO!!!!! L’azzurro gestisce la manovra di de Minaur che alla fine sbaglia con il diritto.

3-2 DIRITTO DIAGONALE VINCENTE DI SINNER!

2-2 Diritto in rete dell’azzurro in difficoltà in risposta.

2-1 Lento in uscita dal servizio il #11 al mondo.

2-0 Servizio vincente dell’azzurro.

1-0 Errore in uscita dal servizio per l’australiano e mini-break immediato!

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK!

40-30 Gran attacco sottorete del #42 al mondo che annulla il diritto di Sinner: recupero in corridoio.

40-15 Scappa via il diritto lungolinea di de Minaur allo scoccare dell’ora di gioco.

30-15 L’italiano muove l’australiano nonostante la risposta profonda.

15-15 Sesto ace di Sinner.

0-15 Errore di Sinner in uscita dal servizio.

5-6 Si ferma sul nastro la volée dell’italiano: de Minaur si assicura di disputare almeno il tie-break.

40-15 LUNGO IL RECUPERO IN BACK DI SINNER! de Minaur para due recuperi di Sinner rischiando l’invasione ma porta a casa il punto.

30-15 Risposta profondissima di Sinner: in ritardo il classe 1999.

30-0 Prima al corpo dell’australiano.

15-0 Servizio e diritto di de Minaur.

5-5 SI SALVA SINNER!!!! Servizio e diritto dell’azzurro che tiene in equilibrio il set.

AD-40 Ottimo servizio dell’azzurro.

40-40 Si ferma sul nastro il diritto lungolinea dell’italiano.

AD-40 Quarto ace della testa di serie #11.

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! PRIMO SET APPESO A UN FILO

40-30 Servizio e diritto di Sinner che chiude a rete con coraggio.

30-30 Termina lungo il tentativo di manovra di diritto di Sinner.

30-15 Terzo ace di Sinner.

15-15 Di pochissimo lungo il diritto lungolinea dopo aver mosso Sinner.

0-15 Diritto lungolinea di de Minaur sulla seconda di Sinner.

4-5 De Minaur resta avanti: l’azzurro deve allungare il set.

40-15 Rovescio diagonale profondo in risposta di Sinner.

40-0 Scappa via la risposta dell’altoatesino.

30-0 Servizio e diritto diagonale di de Minaur.

15-0 Serve&volley vincente del padrone di casa.

4-4 Altro game a zero per Sinner che cambia racchetta.

40-0 Diritto lungo di de Minaur nel tentativo di accelerare.

30-0 Lungo il rovescio lungolinea di de Minaur.

15-0 Servizio e diritto vincente di Sinner.

3-4 Servizio e diritto a sventaglio del classe ’99 che resta avanti.

AD-40 Scappa via il lob di Sinner dopo il diritto in controtempo dell’avversario.

40-40 Servizio e diritto diagonale dell’australiano.

30-40 PRIMA PALLA BREAK PER SINNER! Scappa via il diritto lungolinea dell’aussie.

30-30 Serve&volley sanguinoso sulla seconda di de Minaur e volée di rovescio lunga.

30-15 Bravissimo Sinner a variare da fondocampo con il rovescio e indurre l’avversario a rincorrere, con il recupero che si spegne sul nastro.

30-0 Gran passante di rovescio di de Minaur dopo il primo sui piedi di Sinner che si era difeso bene.

15-0 De Minaur pizzica la riga con la volée di diritto dopo aver attaccato la rete con il diritto.

3-3 PASSANTE DI ROVESCIO DI SINNER! Finalmente un turno agevole per l’azzurro che non perde punti nel sesto gioco del match.

40-0 Secondo ace dell’italiano.

30-0 Servizio e rovescio stretto dell’azzurro.

15-0 Scambio durissimo con entrambi i giocatori vicini alla riga di fondo: diritto lungo di de Minaur.

2-3 Terzo ace dell’australiano dopo mezz’ora di gioco.

40-15 ROVESCIO DIAGONALE PROFONDO DI SINNER!

40-0 È OVUNQUE DE MINAUR! Sinner muove l’australiano che tira forte con il diritto diagonale e poi chiude con il lungolinea.

30-0 Diritto lungo dal centro del campo per Sinner.

15-0 Prima esterna dell’aussie.

2-2 SINNER SE LA CAVA DA CAMPIONE! Tre palle break annullate in quasi 9 minuti di game e chiude a rete dopo aver attaccato con il rovescio.

AD-40 Lunga la risposta dell’australiano.

40-40 IN RETE IL DIRITTO IN AVANZAMENTO DI DE MINAUR! Troppo frettoloso il padrone di casa.

40-AD QUARTA PALLA BREAK DE MINAUR! Sinner continua a non trovare la prima e va in sofferenza in uscita dal servizio.

40-40 ROVESCIO PAZZESCO IN RECUPERO DI SINNER! Si ferma sul nastro il back dell’australiano che aveva trovato una gran profondità.

40-AD PALLA BREAK DE MINAUR! Rovescio profondissimo e Sinner lento in difesa.

40-40 Seconda di servizio e diritto vincente dell’italiano.

30-40 ALTRA PALLA BREAK PER DE MINAUR! Sinner non gestisce gli anticipi in risposta del padrone di casa.

30-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI DE MINAUR! Sinner attacca di rovescio sul diagonale e viene passato.

30-15 Sinner prolunga lo scambio da fondocampo e induce l’avversario all’errore con il diritto lungolinea.

15-15 SI SALVA SINNER SUL NASTRO DI DE MINAUR!!! Gran mano dell’italiano con il back dopo la risposta dell’australiano che poi sbaglia a campo aperto.

0-15 Sinner in ritardo in uscita dal servizio.

1-2 L’australiano chiude al servizio e resta avanti nel set.

40-30 Sinner continua a spingere in risposta e tiene vivo il game inducendo l’avversario all’errore.

40-15 Rovescio lungolinea vincente per l’azzurro che scambia e trova il punto.

40-0 DIRITTO LUNGOLINEA PAZZESCO DI DE MINAUR! Pimpante in uscita dal servizio.

30-0 Prima potente del padrone di casa.

15-0 Fuori di poco l’accelerazione di diritto dell’altoatesino.

1-1 Arriva l’ace per l’italiano che si salava dopo aver annullato una chance di break.

AD-40 Prima centrale di Sinner.

40-40 De Minaur si muove in anticipo e intercetta il rovescio lungolinea di Sinner.

AD-40 Scappa via il diritto in risposta di de Minaur.

40-40 SI DIFENDE SINNER CON IL ROVESCIO LUNGOLINEA! Lungo il diritto dell’aussie.

40-AD SUBITO PALLA BREAK PER DE MINAUR! L’australiano continua ad essere aggressivo in risposta sorprendendo l’azzurro.

40-40 BOLIDE DI DIRITTO IN RISPOSTA DI DE MINAUR!

40-30 Prima centrale del classe 2001.

30-30 Servizio e diritto sulla riga di Sinner.

15-30 Risposta anticipata dell’australiano con il diritto lungolinea.

15-15 Scappa via il diritto diagonale di de Minaur.

0-15 Lungolinea vincente dell’australiano dopo la risposta diagonale.

0-1 Secondo ace per de Minaur che tiene il servizio.

AD-40 Prima esterna del classe ’99.

40-40 SI VOLA SUBITO AI VANTAGGI! Rovescio lungolinea vincente dell’azzurro dopo essersi aperto il campo in risposta con il diagonale.

40-30 Gran chiusura a rete di Sinner che recupera la volée di de Minaur con il diritto.

40-15 Ace della testa di serie #32.

30-15 Diritto lungo di Sinner sul lungolinea di de Minaur.

15-15 Scappa via il recupero in back del padrone di casa.

15-0 Prima centrale dell’australiano.

0-0 Si comincia sulla Rod Laver Arena! Batte il padrone di casa sotto gli occhi della leggenda australiana.

INIZIO PRIMO SET

07.16 Il classe 1999 ha raggiunto il miglior risultato in uno Slam, migliorando il terzo turno dello scorso anno e del 2019 dopo aver battuto Lorenzo Musetti, Kamil Majchrzak e Pablo Andujar.

07.14 Al via il riscaldamento sulla Rod Laver Arena.

07.13 Il classe 2001 vuole eguagliare il miglior piazzamento in uno Slam ottenuto nel 2020 al Roland Garros dove raggiunse i quarti di finale per poi perdere contro Rafael Nadal: lo scorso anno invece agli US Open si è fermato agli ottavi di finale.

07.11 Giocatori in campo! L’azzurro vuole dare continuità anche ai primi due turni in cui ha avuto la meglio all’esordio sul portoghese Joao Sousa per 6-4 7-5 6-1 e sull’americano Steve Johnson al secondo turno per 6-2 6-4 6-3.

07.10 Jannik Sinner torna in campo dopo aver lasciato per strada il primo set del torneo contro il giapponese Taro Daniel, sconfitto al terzo turno 6-4 1-6 6-3 6-1.

07.08 Uscito già il programma di domani martedì 25 gennaio della Rod Laver Arena, con Matteo Berrettini che giocherà contro Gael Monfils come secondo match dalle 9 italiane ovvero le 19 locali. Barbora Krejcikova e Madison Keys apriranno la sessione diurna prima di Denis Shapovalov contro Rafael Nadal: alle 9 invece, Ashleigh Barty contro Jessica Pegula.

07.06 Attualmente in campo ci sono altri due ottavi di finale maschili: sulla Margaret Court Arena, Daniil Medvedev è avanti 6-2 7-6(4) 4-3 contro Maxime Cressy mentre sulla John Cain Arena, Felix Auger Aliassime ha sorpassato Marin Cilic e conduce 2-6 7-6(7) 6-2.

07.04 Due gioie importanti per l’azzurro contro il padrone di casa. Terzo confronto tra i due giocatori con l’azzurro avanti 2-0: l’italiano ha trionfato nella finale delle Next Gen ATP Finals 2019 a Milano per 4-2 4-1 4-2 (format Fast4) e nei quarti di finale dell’ATP di Sofia nel 2020 per 6-7 (3) 6-4 6-1, torneo che poi gli ha regalato il primo titolo nel circuito ATP.

07.02 Il programma della sessione serale del campo centrale di Melbourne vedrà opposti Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas, il cui vincente sfiderà l’azzurro o l’australiano, e a seguire Kaia Kanepi contro Aryna Sabalenka.

07.00 Con due ore e mezza di ritardo circa, Jannik Sinner e Alex de Minaur sono pronti a scendere in campo: la loro sfida era in programma come terzo match di giornata sulla Rod Laver e non prima delle 4.30 italiane ma i due singolari femminili sono durati più del dovuto.

06.58 La testa di serie #14 Simona Halep esce agli ottavi di finale del primo Slam dell’anno perdendo contro la francese Alize Cornet per 4-6 6-3 3-6. La transalpina vola ai quarti di finale contro l’americana Danielle Collins.

05.57 Simona Halep porta la sfida al terzo set contro Alize Cornet! La rumena surclassa la francese recuperando da 1-3 e vincendo il secondo parziale per 6 giochi a 3: chi volerà ai quarti di finale contro Danielle Collins?

05.15 La francese Alize Cornet ha vinto il primo set contro la romena Simona Halep per 6-4. Al termine dell’incontro sarà la volta di De Minaur-Sinner.

04.05 La statunitense Danielle Rose Collins batte la belga Elise Mertens per 4-6 6-4 6-4. A seguire Halep-Cornet, poi sarà la volta di De Minaur-Sinner, match che quindi inizierà molto più tardi delle 4.30 italiane.

04.04 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, valida per il quarto turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia).

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, valida per il quarto turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). Terzo confronto tra i due giocatori con l’azzurro avanti 2-0: l’italiano ha trionfato nella finale delle Next Gen ATP Finals 2019 a Milano per 4-2 4-1 4-2 (format Fast4) e nei quarti di finale dell’ATP di Sofia nel 2020 per 6-7 (3) 6-4 6-1, torneo che poi gli ha regalato il primo titolo nel circuito ATP.

Jannik Sinner torna in campo dopo aver lasciato per strada il primo set del torneo contro il giapponese Taro Daniel, sconfitto al terzo turno 6-4 1-6 6-3 6-1. Nei primi due turni la testa di serie #11 ha avuto la meglio all’esordio sul portoghese Joao Sousa per 6-4 7-5 6-1 e sull’americano Steve Johnson al secondo turno per 6-2 6-4 6-3. Il classe 2001 vuole eguagliare il miglior piazzamento in uno Slam ottenuto nel 2020 al Roland Garros dove raggiunse i quarti di finale: lo scorso anno invece agli US Open si è fermato agli ottavi di finale.

Anche Alex de Minaur ha perso solo un set sin qui, all’esordio contro un altro azzurro, ovvero Lorenzo Musetti poi battuto in rimonta 3-6 6-3 6-0 6-3. Il tennista australiano poi ha battuto il polacco Kamil Majchrzak 6-4 6-4 6-2, bissando lo stesso punteggio contro lo spagnolo Pablo Andujar. Il classe 1999 ha raggiunto il miglior risultato in uno Slam, migliorando il terzo turno dello scorso anno e del 2019. Il #42 al mondo ha guadagnato 9 posizioni virtuali e con un successo rientrerebbe in top30.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, valida per il quarto turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). La partita è in programma come terzo match di giornata sulla Rod Laver Arena a partire dall’1.00 ora italiana ma non prima delle 4.30 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN. Buon divertimento e forza Italia!

Foto: Lapresse