LIVE Sci alpino, SuperG Cortina in DIRETTA: Sofia Goggia sarà a Pechino! “Difenderò il mio titolo olimpico”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

AGGIORNAMENTO ORE 18.50: Sofia Goggia sarà a Pechino 2022! Di seguito il comunicato della Fisi a seguito della risonanza magnetica:

Sofia Goggia, caduta nel corso del supergigante femminile di Cortina valevole per la Coppa del mondo, è stata visitata presso la clinica La Madonnina di Milano dalla Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, che ha sottoposto la campionessa olimpica a una risonanza magnetica a entrambe le ginocchia e a una TAC, le quali hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Sofia comincerà da domani il percorso riabilitativo con l’obiettivo di essere al via della discesa femminile di Pechino 2022 in programma martedì 15 febbraio. “Mi dispiace, è uno stop che non ci voleva in un momento così importante della stagione – ha affermato Goggia -, ma già dalle prossime ore comincerò la fisioterapia per cercare di difendere il titolo olimpico nella disciplina che più amo“.

AGGIORNAMENTO ORE 16.50: Sofia Goggia è giunta alla Clinica La Madonnina a Milano, attorno alle ore 16.30. La sciatrice si sta sottoponendo agli esami previsti, a seguire il responso della commissione medica.

AGGIORNAMENTO ORE 15.00: Come riporta Sky, Cortina è decollato un elicottero della guardia di finanza. Con tutta probabilità a bordo c’è anche Sofia Goggia, che si sta dirigendo a Milano per una risonanza al ginocchio sinistro infortunato dopo una caduta nel superG di oggi. Ci vogliono circa 45-60 minuti per arrivare nel capoluogo lombardo.

13.35 La nostra DIRETTA LIVE del Super-G femminile di Cortina d’Ampezzo finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per avere aggiornamenti sulle condizioni di Sofia Goggia e per seguire questa domenica ricchissima di sport. Un caro saluto e una buona giornata sportiva a tutti!

13.33 Questa la classifica di specialità di SuperG, rimangono tre italiane in testa:

1. Federica Brignone (Italia) 377

2. Elena Curtoni (Italia) 348

3. Sofia Goggia (Italia) 332

4. Lara Gut (Svizzera) 226

5. Mikaela Shiffrin (USA) 220

13.30 ESCE NADIA DELAGO! Stava andando fortissima l’italiana che aveva 11 centesimi di vantaggio su Curtoni al primo intermedio.

13.25 24° posizione per Karoline Pichler: 2.01 da Curtoni. Prova discreta per la classe 1994 bolzanina.

13.18 2.59 di ritardo per Roberta Melesi: venticinquesima e prova piuttosto opaca per l’italiana.

13.13 Sensazioni decisamente negative per Goggia dalle ultime immagini: il sogno olimpico si allontana.

13.10 Sofia Goggia esce dalla tenda in cui era medicata a braccetto di Facchinetti, allenatore della Fisi, ed un altro addetto della Fis. Sembra piuttosto dolorante la bergamasca che cammina a fatica.

13.07 Brutta caduta anche per la svedese Hoernblad che ha spigolato: le ginocchia hanno subito un brutto colpo.

12.59 Questa la classifica dopo le prime trenta atlete scese:

1 Elena Curtoni 1’20.98

2 Tamara Tippler +00.09

3 Michelle Gisin +00.24

4 Federica Brignone +00.32

5 Corinne Suter +00.44

6 Tessa Worley +00.54

7 Ragnhild Mowinckel +00.59

8 Ester Ledecká +00.61

9 Alice Robinson +00.62

10 Mirjam Puchner +00.66

11 Jasmine Flury +00.67

12 Kira Weidle +00.80

13 Romane Miradoli +00.83

13 Lara Gut-Behrami +00.83

15 Ramona Siebenhofer +00.85

16 Mikaela Shiffrin +01.01

12.57 Inclinazione massima per Ricarda Haaser che decide di fermarsi e non prendersi rischi ulteriori.

12.56 Lima addirittura 25 centesimi nella parte finale Kira Weidle: la tedesca è dodicesima a otto decimi da Curtoni.

12.54 Recupera in fondo Joana Haehlen: la svizzera è diciassettesima a 1.17 dalla testa.

12.52 E’ diciottesima l’austriaca Cornelia Huetter che aveva fatto un ottimo primo segmento di gara: poco meno di un secondo e mezzo da Curtoni.

12.51 1.23 di ritardo per la francese Tiffany Gauthier e diciassettesima posizione: non sembra che ci possano essere inserimenti con pettorali alti.

12.49 Spazzolate e inclinazioni per Priska Nufer: la svizzera è diciannovesima a 2.70 da Curtoni.

12.47 Scia benissimo in alto l’austriaca Nadine Fest che si inserisce in sedicesima piazza a 1.16 da Curtoni.

12.46 Lontanissima l’azzurra che è diciassettesima a 2.51 da Curtoni.

12.45 Nicol Delago è molto veloce al primo intermedio, ma nella parte centrale accusa quasi un secondo.

12.44 Si sta valutando la possibilità di andare immediatamente a Milano per fare una risonanza magnetica: confermata la botta forte al ginocchio sinistro per Sofia Goggia.

12.43 Altra caduta! Stavolta in terra ci finisce l’austriaca Christine Scheyer che ha incrociato le punte e non è riuscita a rimanere in piedi. Fortunatamente non è successo niente.

12.42 Elena Curtoni: “Sofia Goggia era sotto shock dopo la caduta. Sono andata da lei ed era intimorita ed impaurita”.

12.41 Lontanissima Marusa Ferk: la slovena addirittura a 3.45 da Curtoni, difficilmente entrerà in zona punti.

12.37 Non riesce a rientrare Gagnon che era andata larghissima: la canadese non era comunque pericolosa per le prime cinque posizioni.

12.35 Settima posizione per Mowinckel a poco meno di sei decimi da Curtoni che resta davanti a tutte.

12.34 Al via una delle principali minacce rimaste per Curtoni: Ragnhild Mowinckel.

12.33 Undicesima piazza per Romane Miradoli a 83 centesimi dalla testa.

12.32 Piccolo dolore al ginocchio sinistro per Sofia Goggia: questo è il primo aggiornamento sulle condizioni dell’azzurra annunciato da Rai Sport.

12.31 Linee troppo abbondanti, l’impressione è che Shiffrin non abbia spinto più di tanto: tredicesima posizione a 1.01 da Elena Curtoni.

12.30 Parte Mikaela Shiffrin! “Sua Maestà” vuole far bene anche a Cortina.

12.29 E’ una fantastica Michelle Gisin! La svizzera scalza Federica Brignone dalla terza posizione grazie ad una splendida parte finale di pista.

12.28 Parte Michelle Gisin, sempre una minaccia anche in velocità.

12.27 1.66 di ritardo per Bassino, ultima posizione. Non era una pista particolarmente tecnica e sappiamo i limiti della piemontese nella scorrevolezza.

12.26 Spigolata per Marta Bassino che paga più di un secondo.

12.25 C’è Marta Bassino al cancelletto di partenza!

12.24 Ha perso tantissimo l’austriaca nella parte finale a causa di un errore evidente: ultima posizione a 85 centesimi da Curtoni, dietro anche a Gut.

12.23 Riparte la gara! Al via Ramona Siebenhofer.

12.22 Il fatto di aver visto Sofia Goggia arrivare al traguardo sulle sue gambe è consolante: i primi segnali sembrano positivi dopo il grandissimo spavento.

12.20 Aveva fatto un errore due porte prima frenando bruscamente Goggia e poi è arrivata una bruttissima divaricata, in posizione quasi di spaccata. Veramente un movimento pericolosissimo.

12.18 E’ entrata nella tenda per essere soccorsa Sofia Goggia: la bergamasca adesso farà una prima verifica delle condizioni dei legamenti.

12.17 E’ sugli sci Sofia Goggia! Applausi scroscianti del parterre di Cortina che arriva al traguardo con le sue gambe.

12.16 Preghiamo tutti che non sia successo nulla all’azzurra, mancano undici giorni all’inizio dei Giochi Olimpici.

12.15 Si rialza in piedi Goggia: vediamo quali sono le sue condizioni.

12.15 CADUTA!! CADUTA PER SOFIA GOGGIA! Bruttissima torsione del ginocchio. Rimane a terra l’azzurra.

12.14 Sette centesimi di ritardo a metà gara per Goggia! Spianata la bergamasca sempre all’attacco!

12.13 PARTE SOFIA GOGGIA!! BOATO A CORTINA!

12.13 Dopo una buona parte alta, vanifica tutto in basso l’elvetica: 67 centesimi da Curtoni e nona posizione.

12.12 Parte la svizzera Jasmine Flury, poi sarà la volta di Sofia Goggia.

12.10 Quarta posizione per Corinne Suter che recupera tanto nel tratto finale: la svizzera arriva a 0.44 da Curtoni.

12.09 Elena Curtoni: “La pista era bellissima, potevo gestire meglio qualche curva, ma ho messo in pista quello che avevo e quello che so fare”. Queste le parole della nativa di Morbegno a Rai Sport.

12.08 Non si tratta di nulla di grave per Gauche che si è rialzata con le sue gambe.

12.06 RIMBALZO E CADUTA PER LAURA GAUCHE! Fortunatamente la francese si avvita su sé stessa e si ferma in tempo. Fa cenno di ok la transalpina.

12.06 Parte Laura Gauche, francese particolarmente brillante in Austria la scorsa settimana.

12.05 Terza posizione per Federica Brignone! A 32 centesimi da Elena Curtoni l’azzurra: qualche passaggio in cui è stata troppo aggressiva la 31enne, senza assecondare ed arrotondare la sua azione.

12.04 18 centesimi di ritardo per Brignone al secondo intermedio: ancora è pienamente in corsa per andare davanti.

12.03 PARTE FEDERICA BRIGNONE! Vuole fare il bis dopo Zauchensee la valdostana.

12.02 Fuori Francesca Marsaglia, troppo in ritardo in una curva verso destra. Momento difficile per questa azzurra che non riesce a ritrovarsi.

12.01 Tanto ritardo per la romana che accusa già sette decimi a metà gara.

12.01 Comincia la prova di Francesca Marsaglia, la seconda delle italiane.

12.00 Tutt’altro che brillante la prova di Lara Gut-Behrami che va in settima posizione a 83 centesimi da Curtoni: la svizzera non ha trovato le sensazioni giuste in questa discesa.

11.59 Parte Lara Gut-Behrami, una delle favorite assolute per la gara di oggi.

11.58 Lontanissima Puchner: 0.66 di ritardo per l’austriaca che si inserisce in sesta piazza.

11.57 Parte l’austriaca Mirjam Puchner.

11.56 AL COMANDO ELENA CURTONI!! All’attacco per tutta la sua prova, è davanti per nove centesimi rispetto a Tamara Tippler.

11.55 0.14 di vantaggio per Curtoni sia al primo che al secondo intermedio!

11.54 PARTE ELENA CURTONI, LA PRIMA DELLE AZZURRE!

11.53 Perde tantissimo nel finale Robinson che era rimasta attaccata a Tippler per tutto il resto della gara: 53 centesimi di ritardo e ultima posizione provvisoria.

11.52 Al via Alice Robinson, la classe 2001 potente neozelandese.

11.51 1:21.07: al comando Tippler che ha corso un grosso rischio nella parte alta, ma ha recuperato tantissimo nel finale, arrivando al traguardo con 0.45 su Worley.

11.50 Parte Tamara Tippler, sette volte sul podio in Coppa del Mondo in questa specialità.

11.49 Bravissima Worley specie nel tratto centrale, il più tecnico: la francese va al comando con sette centesimi di vantaggio su Ledecka.

11.48 Parte Tessa Worley, mai sul podio in carriera fuori dal gigante.

11.47 1:21.59 il tempo staccato da Ester Ledecka che sembra aver aggredito l’Olympia delle Tofane, prendendosi diversi rischi.

11.45 COMINCIA IL SUPERG DI CORTINA! Al cancelletto di partenza Ester Ledecka, campionessa olimpica in questa specialità.

11.44 Elena Curtoni è già salita sul podio due volte in SuperG ed è pronta a confermare i risultati di una delle stagioni più positive della sua carriera: sei piazzamenti in top-10.

11.42 Marta Bassino può fare molto bene: la piemontese è arrivata quarta nel SuperG della scorsa settima e ieri in discesa è andata particolarmente forte nel segmento più tecnico della pista.

11.39 Ben nove azzurre al via: Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Nicol Delago, Roberta Melesi, Karoline Pichler e Nadia Delago.

11.36 Sono in grandissima forma anche le due svizzere Lara Gut-Behrami e Corinne Suter. La prima sta recuperando la condizione migliore dopo la positività al Covid-19, la seconda è quella andata più vicina alla code di Federica Brignone nel supergigante della scorsa settimana, arrivando a soli quattro centesimi dall’azzurra.

11.33 Mikaela Shiffrin sembrava non dover più gareggiare fino alle Olimpiadi dallo slalom di Schladming, invece la campionessa statunitense è oggi al cancelletto di partenza con il pettorale 17 per blindare la leadership della classifica generale.

11.30 A tracciare questo SuperG è stato l’allenatore ceco di Ester Ledecka: la campionessa olimpica partirà con il pettorale numero uno ed è fra le contendenti al podio odierno.

11.27 Federica Brignone che è diventata l’atleta più vincente della storia dello sci alpino femminile italiano: 18 vittorie in Coppa del Mondo, giusto una in più di Sofia Goggia che oggi potrebbe acciuffarla.

11.24 Tra le favoritissime troviamo anche Federica Brignone, trionfante la scorsa settimana nel SuperG di Zauchensee e in grandissima condizione anche in velocità. La valdostana vuole continuare ad incamerare fiducia in vista delle Olimpiadi di Pechino.

11.21 La terza forza della classifica generale ha già vinto due volte in supergigante in questa stagione: nel magico weekend di Lake Louise e in Val d’Isère. Ottimo anche il secondo posto raggiunto nella prima delle due gare di Sankt Moritz.

11.18 Sofia Goggia si vuole ripetere dopo il successo di ieri: la bergamasca ha vinto malgrado la partenza abbassata ed un errore grossolano commesso a metà pista, mostrando una superiorità abissale rispetto alla concorrenza.

11.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022.

