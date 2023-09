LIVE Sci alpino, Seconda Prova Garmisch 2022 in DIRETTA: Romane Miradoli chiude in vetta, lontane le italiane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.36 CLASSIFICA PROVA N°2

1 Romane Miradoli FRA 1:15.44

2 Mirjam Puchner AUT +0.21

3 Corinne Suter SVI +0.39

4 Cornelia Huetter AUT +0.45

5 Kira Weidle GER +0.54

6 Laura Gauche FRA +0.64

19 Nadia Delago ITA +1.48

26 Elena Curtoni ITA +2.15

28 Nicol Delago ITA +2.20

31 Francesca Marsaglia ITA +2.64

36 Karoline Pichler ITA +3.00

37 Roberta Melesi ITA +3.14

12.34 Si è chiusa. quindi, la seconda prova di Garmisch. Miglior tempo per Romane Miradoli davanti a Mirjam Puchner e Corinne Suter. Lontane le azzurre, con Federica Brignone che ha scelto di non partecipare dopo una leggera indisposizione nella notte.

12.32 La nostra Karoline Pichler inizia con 53 centesimi di ritardo nel primo tratto, quindi diventano 1.96 a metà pista. Non va oltre la 36a posizione a 3.00.

12.30 La canadese Rori Remme fa segnare un ottimo primo tratto a soli 14 centesimi da Miradoli, quindi lascia decimi su decimi sulla neve e non va oltre la 20a posizione a 2.19.

12.28 La canadese Stefanie Fleckenstein (39) fa segnare il 20° crono a 1.50.

12.27 La romena Ania Monica Caill fa segnare il 37° tempo a 4.57.

12.26 Elvedina Muzaferija (Bih) conclude la sua prova in 33a posizione a 2.92.

12.24 Roberta Melesi cede subito 72 centesimi in alto, diventano 1.87 a metà pista. L’azzurra conclude in 33a posizione a 3.14.

12.23 Camille Cerutti è solamente 34a a 3.88. Alla partenza la nostra Roberta Melesi.

12.22 Stephanie Jenal scende con il freno a mano tirato ed è 22a e ultima a 3.34. Tocca alla francese Camille Cerutti.

12.21 Marusa Ferk Saioni non va oltre la 24a posizione a 2.12. Parte la svizzera Stephanie Jenal.

12.19 Vanessa Nussbaumer è 21 a 1.73. Con il numero 33 tocca ora alla slovena Marusa Ferk Saioni.

12.18 Tiffany Gauthier si classifica al 17° posto a 1.44 da Miradoli. Al via l’austriaca Vanessa Nussbaumer.

12.16 Federica Brignone non ha preso il via nella seconda prova di garmisch per precauzione dopo una leggera indisposizione accusata nella notte

12.15 Keely Cashman si ferma in 28a posizione a 2.65. Al via la francese Tiffany Gauthier.

12.13 Francesca Marsaglia perde subito 69 centesimi in vetta, quindi 1.82 a metà pista. Non va oltre la 26a posizione a 2.64. Al via la statunitense Keely Cashman (30).

12.12 Jacqueline Wiles chiude al 17° posto a 1.44. Ecco la nostra Francesca Marsaglia con il numero 29.

12.11 Sabrina Maier lascia subito 1.15 nel primo tratto e finisce 19a 1.80. Al cancelletto la statunitense Jacqueline Wiles.

12.10 Alix Wilkinson si ferma in 11a posizione a 94 centesimi da Miradoli con una seconda metà di gara sui tempi della francese. Con il numero 27 parte l’austriaca Sabrina Maier.

12.09 Nadine Fest perde 40 centesimi a metà gara, quindi diventano 97, prima di tagliare il traguardo in 17a posizione a 1.63. Tocca ora alla statunitense Alix Wilkinson.

12.08 Julia Pleshkova perde già 1.52 nella prima metà di discesa e chiude 23a e ultima a 2.77. Parte l’austriaca Nadine Fest.

12.07 Con il numero 23 Noemie Kolly fa segnare il 21° tempo con un distacco di ben 2.47 da Miradoli. Al cancelletto la russa Julia Pleshkova.

12.05 Jasmina Suter lascia subito mezzo secondo nel tratto iniziale e non va oltre l’ottava posizione a 73 centesimi, con un buon finale. Parte un’altra svizzera: Noemie Kolly.

12.03 Laura Gauche è ottima sesta a 64 centesimi. Al via la svizzera Jasmina Suter.

12.00 Priska Nufer è solamente 15a a 1.90 da Miradoli. Tocca ora alla francese Laura Gauche.

11.59 Corinne Suter non ripete la prova di ieri, arriva già con mezzo secondo di ritardo a metà pista, quindi conclude in rimonta ed è terza a 39 centesimi! Ancora una svizzera al via: Priska Nufer.

11.57 Romane Miradoli spinge e migliora i primi intermedi di Puchner, allunga a 39 centesimi di margine, quindi taglia il traguardo al comando! 1:15.44 con 21 centesimi sull’austriaca. Al via la svizzera Corinne Suter, la migliore di ieri.

11.56 Mirjam Puchner vola! 25 centesimi in alto, che diventano 53, quindi ne mantiene 28 nel tratto misto. Chiude al comando! 1:15.65 e 24 centesimi su Huetter. Al cancelletto la francese Romane Miradoli.

11.55 Christina Scheyer non va oltre la settima posizione a 62 centesimi da Huetter. Pronta a partire l’ennesima austriaca: Mirjam Puchner.

11.54 Nadia Delago vola in avvio con 5 centesimi di vantaggio, diventano 21 di ritardo, quindi al terzo rilevamento 74. Conclude decima a 1.03. Al via l’austriaca Christina Scheyer.

11.52 Jasmine Flury procede sugli stessi tempi di Huetter, arriva con soli 16 centesimi al terzo rilevamento, quindi taglia il traguardo con il terzo tempo a 27 centesimi! Con il numero 15 ecco Nadia Delago.

11.51 Ramona Siebenhofer vola sin dall’avvio con 27 centesimi di vantaggio che diventano 49, quindi lascia un secondo e mezzo nel tratto misto. Finisce ottava a 93 centesimi. Al cancelletto la svizzera Jasmine Flury.

11.50 Nicol Delago è la migliore nel primo tratto con 7 centesimi di vantaggio, quindi nel perde ben 60 in un colpo solo. Continua a lasciare decimi sulla neve fino a chiudere nona a 1.75. Tocca a Ramona Siebenhofer (AUT).

11.48 Marie-Michele Gagnon è ottima nella parte iniziale con 7 centesimi su Huetter, quindi lascia 3 decimi nel tratto misto. Nel finale non recupera ed è quarta a 35 centesimi. Pronta a partire la nostra Nicol Delago.

11.46 Stephanie Venier procede su buoni tempi, quindi arriva con 72 centesimi di distacco al terzo rilevamento. Nel finale recupera ma è quinta a 63. Al via la canadese Marie-Michele Gagnon.

11.44 Joana Haehlen arriva con oltre mezzo secondo di distacco a metà pista, quindi recupera qualcosa nel terzo tratto, per chiudere al quarto posto a 51 centesimi. Con il numero 10 l’austriaca Stephanie Venier.

11.44 Federica Brignone non ha preso il via alla prova!

11.42 Tamara Tippler ottima in alto con 19 centesimi di margine, quindi ne mantiene 5 a metà pista. Al terzo rilevamento cede 25, quindi chiude al terzo posto a 33 centesimi da Huetter. Tocca ora alla svizzera Joana Haehlen.

11.41 Ariane Raedler lascia subito 65 centesimi nel primo tratto, quindi continua a perdere parecchio fino a concludere quinta a 1.91. Ancora una austriaca al cancelletto: Tamara Tippler.

11.39 Kira Weidle procede sui tempi di Huetter nella prima parte, quindi nel finale accelera, ma si ferma a soli 9 centesimi dalla vetta. Al via ora l’austriaca Ariane Raedler.

11.37 Cornelia Huetter inizia con 12 centesimi di vantaggio nel tratto alto, quindi allunga a 20 a metà pista. Nel finale amplia ancora il margine e chiude in 1:15.89 con 65 centesimi su Reisinger. Scatta la tedesca Kira Weidle.

11.35 Ilka Stuhec parte bene ma lascia un secondo nel tratto centrale. La slovena chiude malissimo ed è terza a 1.54 dalla vetta. Al via l’austriaca Cornelia Huetter.

11.33 Elisabeth Reisinger subito in vantaggio su Curtoni, arriva a metà pista con 1.29 di vantaggio e chiude con il tempo di 1:16.54 con 1.05 sull’italiana. Tocca ora alla slovena Ilka Stuhec.

11.31 Elena Curtoni chiude con il tempo di 1:17.59, confermando come il tracciato sia stato ampiamente ridotto. Al cancelletto l’austriaca Elisabeth Reisinger.

11.30 SCATTA LA SECONDA PROVA DELLA DISCESA DI GARMISCH! Elena Curtoni è sul tracciato

11.27 Le atlete si preparano vicino alla postazione di partenza. La prima a partire sarà proprio Elena Curtoni.

11.25 In azione i primi apripista. La prova partirà come confermato alle ore 11.30.

11.24 Al momento le condizioni meteo parlano di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura di -1° e condizioni della neve compatta. Vento debole.

11.21 L’Italia parte con grande voglia di fare bene a Garmisch. La vittoria di Elena Curtoni a Cortina d’Ampezzo ha dato fiducia alla squadra nonostante il ko di Sofia Goggia, con Federica Brignone e le sorelle Delago pronte a loro volta a stupire sulla Kandahar.

11.18 Com’è ben noto non saranno poche le assenti in questo weekend che precede i Giochi Olimpici di Pechino 2022. Non vedremo al via Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova e Lara Gut-Behrami, senza dimenticare le infortunate Sofia Goggia e Breezy Johnson

11.15 LA START-LIST DELLA SECONDA PROVA

1 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

2 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

3 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

4 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

5 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

6 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

7 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

8 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

9 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

10 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

11 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

12 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

13 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

14 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

15 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

16 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

17 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

18 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

20 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

21 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

22 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

23 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

24 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

25 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

26 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA

27 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

28 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

29 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

30 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

31 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

32 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

33 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon

34 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

35 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

36 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

37 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

38 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

39 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol

40 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

41 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

42 6535942 LEBEL Maureen 1998 USA Voelkl

43 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

11.12 LA CLASSIFICA DI SPECIALITA’: DISCESA

1 Sofia Goggia Italia 400

2 Ramona Siebenhofer Austria 264

3 Breezy Johnson Stati Uniti 240

4 Corinne Suter Svizzera 231

5 Mirjam Puchner Austria 211

11.09 LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO 2021-2022

1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 1026

2 Petra Vlhová Slovacchia 1009

3 Sofia Goggia Italia 769

4 Sara Hector Svezia 682

5 Federica Brignone Italia 659

6 Ramona Siebenhofer Austria 533

7 Lara Gut Svizzera 518

8 Michelle Gisin Svizzera 490

9 Ragnhild Mowinckel Norvegia 465

10 Elena Curtoni Italia 458

11.06 Nella prima prova disputata ieri Corinne Suter ha realizzato il miglior tempo precedendo di appena 6 centesimi Kira Weidle, terza posizione per l’altra elvetica Jasmine Flury a 30 . Seguono Romane Miradoli, Cornelia Huetter e Tamara Tippler. Nona posizione per Nadia Delago, migliore azzurra, che ha chiuso con un ritardo di 1″40, mentre la sorella Nicol ha concluso al quindicesimo posto a 1″76, Elena Curtoni diciottesima a 1″98, Federica Brignone ventunesima a 2″07, Roberta Melesi ventiquattresima a 2″65 e Karoline Pichler ventottesima a 3″34.

11.03 La prova odierna sarà differente rispetto a quella di ieri. La partenza è stata abbassata (a quella del superG) a quota 1.308 metri e arrivo a 770. Le porte saranno 28, per una lunghezza complessiva di 2.100 metri (820 metri in meno rispetto alla prima prova). Tracciatura di Jean-Philippe Vulliet.

11.00 Buongiorno e benvenuti a Garmisch-Partenkirchen. Tra 30 minuti esatti prenderà il via la seconda, ed ultima, prova della discesa valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022

Foto: Lapresse