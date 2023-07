LIVE Sci alpino, Gigante Val d’Isere in DIRETTA: Odermatt batte il padrone di casa Pinturault! De Aliprandini quarto a un’incollatura dal podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.10: La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Marco Odermatt batte Alexis Pinturault sulla pista casalinga del rivale e conferma la leadership nella classifica di Coppa del Mondo. Terzo l’austriaco Feller che beffa di sette centesimi l’azzurro Luca De Aliprandini. Appuntamento a domani ore 09.30 per la prima manche dello slalom speciale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata a tutti!

14.05: La top-10 del gigante odierno:

1 Marco Odermatt (SVI) 2’12”31

2 Alexis Pinturault (FRA) a +0”59

3 Manuel Feller (AUS) A +1”24

4 Luca De Aliprandini (ITA) A +1”31

5 Henrik Kristoffersen (NOR) a +1”59

6 Alexander Schmid (GER) a +1”92

7 Loic Meillard (SVI) a +1”93

8 Mathieu Faivre (FRA) a +2”04

9 Justin Murisier (SVI) a +2”14

10 Zan Kranjec (SLO) a +2”19

14.02: Questi i risultati dei nostri portacolori sulla Face de Bellevarde di Val d’Isere:

4 Luca De Aliprandini a +1”31

18 Giovanni Borsotti a +2”78

21 Alex Hofer a +3”42

28 Riccardo Tonetti a +12”92

13.59: Per pochissimo l’Italia rinvia l’appuntamento con il primo podio stagionale. A breve la classifica completa ed il piazzamento degli azzurri.

13.57: Luca De Aliprandini è quarto a soli sette centesimi dal podio! Peccato, ci è andato davvero vicino!

13.56: L’elvetico trionfa davanti a Pinturault (+0”59) e Feller (+1”24)

13.55: MARCO ODERMATT SI PRENDE LA VITTORIA!

13.54: Partito lo svizzero, ultimo al via!

13.53: Che classe Pinturault! Il francese è primo con -0”65 di vantaggio, vedremo se Odermatt riuscirà a beffare il padrone di casa!

13.52: Scende Pinturault, poi Odermatt!

13.51: Esce Zubcic! Feller a podio.

13.50: Parte il croato Zubcic, -0”87 centesimi da amministrare su Feller.

13.49: Sesto a otto decimi Faivre.

13.48: Il francese Faivre in pista, dopo di lui i migliori tre.

13.47: Secondo De Aliprandini di un’incollatura! Feller rimane davanti per -0”07!

13.45: Partito Luca! Guadagna qualche centesimo al primo intertempo.

13.43: Terzo a +0”68 Schmid, tocca a De Aliprandini!

13.41: Zan Kranjec sbaglia in alto, quinto a +0”95 lo sloveno. Adesso il tedesco Schmid, poi De Aliprandini.

13.40: Che prova dell’austriaco! Primo davanti a Kristoffersen (-0”35).

13.39: Parte Manuel Feller, dopo di lui i migliori sette della prima manche.

13.37: Quarta posizione per il francese (+0”70).

13.35: Settimo l’austriaco Brennsteiner a +0”80. Mancano nove atleti, tocca al padrone di casa Muffat-Jeandet.

13.33: Bene Kristoffersen! Primo con -0”34 di margine su Meillard.

13.32: Un altro norvegese adesso, Henrik Kristoffersen.

13.31: Anche McGrath pasticcia, penultimo a +4”56.

13.29: Esce dal tracciato l’azzurro. Risale e riparte, ma al traguardo accumula un abisso: +10”99.

13.28: Parte Riccardo Tonetti.

13.27: Il transalpino Thibaut Favrot non brilla: sesto a +0”65.

13.25: Grave errore di Gino Caviezel, comunque sesto a +0”69.

13.23: Parte un altro elvetico, Gino Caviezel.

13.21: -0”21 di vantaggio per lo svizzero Loic Mellard, nuovo leader. Pausa tecnica e poi al via i migliori quindici.

13.20: Il norvegese Braathen è secondo staccato di +0”15.

13.19: Si avvicina la pausa tecnica di metà manche. Erik Read (Canada) intanto è caduto e si è rialzato, termina la prova in penultima posizione limitando incredibilmente i danni (+1”96).

13.18: Lontanissimo Zampa, ultimo a +2”94.

13.16: Fenomenale Justin Murisier nella parte alta, prima posizione provvisoria e -0”19 di vantaggio su Radamus.

13.14: Errore di Daniele Sette prima del muro, l’elvetico chiude con l’ottavo tempo a oltre un secondo.

13.13: Nulla da fare per Haaser, quinto a mezzo secondo esatto dall’americano.

13.11: Radamus è il nuovo leader, beffa Tumler di un centesimo!

13.09: Dopo un inizio convincente l’azzurro Giovanni Borsotti accumula qualche centesimo di troppo, seconda piazza provvisoria a +0”44 da Tumler.

13.08: Bene il giovane austriaco Feurstein, secondo, ora Borsotti.

13.06: Nemmeno il tedesco Rauchfuss riesce ad insidiare Tumler e finisce alle spalle anche di Alex Hofer.

13.05: Trevor Philp tocca la neve con lo scarpone e cade.

13.04: Nestvold-Haugen delude anche in questa seconda discesa, terzo a +1”66.

13.03: Scende l’elvetico Tumler, meglio nei parziali rispetto a Hofer. Al traguardo è davanti al nostro portacolori.

13.01: 2’15”73 il tempo dell’italiano, prova senza sbavature la sua.

13.00: Partito Hofer! La pista ora è intonsa ma si sgretolerà in fretta.

12.59: Ci siamo, l’azzurro Alex Hofer sta per inaugurare la seconda manche del gigante maschile di Val d’Isere.

12.56: Luca De Aliprandini è distante sei decimi dal podio, l’impresa non è affatto impossibile. Meno di cinque minuti e si parte.

12.52: Il fondo si è rovinato parecchio nel corso della prima manche, potremmo assistere a qualche ribaltone in classifica.

12.48: Ecco la startlist della seconda manche:

1 41 6291374 HOFER Alex 1994 ITA 1:10.39 3.25 30 Fischer

2 49 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:10.35 3.21 29 Stoeckli

3 8 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:10.22 3.08 27 Head

4 24 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:10.22 3.08 27 Rossignol

5 38 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER 1:10.20 3.06 26 Rossignol

6 34 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT 1:10.14 3.00 25 Rossignol

7 21 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:09.79 2.65 24 Rossignol

8 19 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:09.68 2.54 23 Rossignol

9 33 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:09.67 2.53 22 Fischer

10 25 511863 SETTE Daniele 1992 SUI 1:09.53 2.39 21 Fischer

11 11 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:09.40 2.26 20 Head

12 17 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:09.17 2.03 19 Salomon

13 18 103729 READ Erik 1991 CAN 1:09.16 2.02 18 Atomic

14 9 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR 1:08.91 1.77 17 Atomic

15 7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:08.88 1.74 16 Rossignol

break

16 15 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:08.87 1.73 15 Dynastar

17 10 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA 1:08.86 1.72 14 Dynastar

18 22 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA 1:08.85 1.71 13 Blizzard

19 20 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 1:08.67 1.53 12 Head

20 14 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:08.65 1.51 11 Rossignol

21 12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:08.58 1.44 10 Fischer

22 23 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA 1:08.40 1.26 9 Salomon

break

23 16 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:08.34 1.20 8 Atomic

24 3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:08.29 1.15 7 Rossignol

25 13 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 1:08.23 1.09 6 Head

26 1 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:08.09 0.95 5 Salomon

27 2 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:07.99 0.85 4 Head

28 6 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:07.47 0.33 3 Atomic

29 4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:07.46 0.32 2 Head

30 5 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI 1:07.14 1 Stoeckli

12.45: sono quattro gli italiani qualificati. Alex Hofer aprirà le danze partendo per primo dopo aver agguantato il trentesimo tempo, poi vedremo nell’ordine Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti e Luca De Aliprandini.

12.42: ben ritrovati amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE del gigante di Val d’Isere. Il leader di Coppa del Mondo Marco Odermatt ha chiuso la prima manche davanti al rivale Alexis Pinturault, staccato di +0’’32. Luca De Aliprandini, quinto a +0’’95, è il migliore degli azzurri. Alle 13.00 esatte prenderà il via la seconda manche sulla Face de Bellevarde!

11.08: Per il momento è tutto, appuntamento alle 13 per la seconda manche. Grazie per averci seguito, a più tardi!

11.07: Questi i risultati degli italiani che non si sono qualificati per la seconda manche:

45 MAURBERGER Simon ITA 1:11.16 +4.02

48 DELLA VITE Filippo ITA 1:11.42 +4.28

49 FRANZONI Giovanni ITA 1:11.66 +4.52

11.05: Questa la classifica al termine della prima manche:

1 ODERMATT Marco SUI 1:07.14

2 PINTURAULT Alexis FRA 1:07.46 +0.32

3 ZUBCIC Filip CRO 1:07.47 +0.33

4 FAIVRE Mathieu FRA 1:07.99 +0.85

5 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:08.09 +0.95

6 SCHMID Alexander GER 1:08.23 +1.09

7 KRANJEC Zan SLO 1:08.29 +1.15

8 FELLER Manuel AUT 1:08.34 +1.20

8 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:08.58 +1.44

9 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1:08.40 +1.26

10 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:08.58 +1.44

13 TONETTI Riccardo ITA 1:08.85 +1.71

24 BORSOTTI Giovanni ITA 1:09.79 +2.65

30 HOFER Alex ITA 1:10.39 +3.25

11.02: Saranno quattro gli azzurri nella seconda manche del gigante di St. Moritz e, come nella prima manche, ce ne sarà uno, Alex Hofer, con il pettorale 1, occasione da sfruttare. Ci sarà anchje Borsotti, 24mo, Tonetti 13mo e De Aliprandini quinto

11.00: Il rappresentante di Andorra Verdu sfiora la qualificazione, a 24 centesimi da Hofer che ha tremato. Manca solo l’ultima discesa

10.58: Ripartita la gara. Non ci sono inserimenti nei primi 30, mancano 5 discese

10.54: Gara interrotta dopo la caduta dell’austriaco Dorner

10.49: Roenngren mette paura a Hofer: è 32mo a 12 centesimi dall’azzurro. Attenzione a Raposo tra poco

10.47: Al momento resiste il 30mo posto di Hofer

10.44: Niente da fare anche per l’azzurro Della Vite che conclude la sua prova a 4″28 dalla testa, è 44mo

10.43: Per pochissimi centesimi lo svizzero Tumler va al 29mo posto e Hofer scala al 30mo

10.41: Mancano 16 atleti al traguardo, fra cui l’azzurro Della Vite. Quattro al momento gli italiani qualificati alla seconda manche

10.39: Niente da fare per l’azzurro Franzoni che accumula un ritardo pesante di 4″52 con qualche errore di troppo ed è 41mo, fuori dalla seconda manche

10.38: Non ci sono inserimenti nelle prime 30 posizioni con le ultime discese, tocca all’azzurro Franzoni

10.36: Perde uno sci in curva ed esce di scena senza conseguenze l’azzurro Zingerle dopo una buona prima parte di gara

10.35: Appesa ad un filo la qualificazione dell’azzurro Hofer che è 29mo con un ritardo di 3″25 dalla testa

10.32: 26mo posto per il tedesco Rauchfuss con un ritardo di 3″06, fuori dalla seconda manche l’olandese Meiners

10.31: Prestazione non all’altezza delle aspettative per l’azzurro Maurberger che non sarà nella seconda manche: 35mo posto con 4″02 di ritardo

10.30: Bene i due austriaci: Haaser è 22mo a 2″53, Feuerstein è 25mo alle spalle di Borsotti con un ritardo di 3″00

10.28: Questa la classifica dopo le prime 32 discese:

1 ODERMATT Marco SUI 1:07.14

2 PINTURAULT Alexis FRA 1:07.46 +0.32

3 ZUBCIC Filip CRO 1:07.47 +0.33

4 FAIVRE Mathieu FRA 1:07.99 +0.85

5 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:08.09 +0.95

6 SCHMID Alexander GER 1:08.23 +1.09

7 KRANJEC Zan SLO 1:08.29 +1.15

8 FELLER Manuel AUT 1:08.34 +1.20

8 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:08.58 +1.44

9 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1:08.40 +1.26

10 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:08.58 +1.44

13 TONETTI Riccardo ITA 1:08.85 +1.71

24 BORSOTTI Giovanni ITA 1:09.79 +2.65

10.27: Lontani dalle prime posizioni il francese Noel e lo svizzero Noger

10.23: Il russo Andrienko è 26mo a 3″31 dalla testa

10.20: Prima uscita di giornata: esce di scena nella parte centrale il francese Sarrazin

10.19: Il russo Kuznetsov è 27mo a 3″61 dalla testa

10.17: Ritardo pesante anche per il norvegese Solheim che è 27mo a 3″61

10.15: Perde più volte la linea il norvegese Windingstad che non ripete la prova di Soelden e chiude ultimo a 3″39

10.14: Tanta fatica per lo svizzero Sette che con un ritardo di 2″39 è 21mo

10.12: Un errore grave per il canadese Philp che si inserisce alle spalle di Borsotti: 23mo a 3″08

10.11: Grande prestazione del francese Muffat-Jeandet che, sulla pista di casa, trova una prestazione di alto livello ed è nono a 1″26

10.08: Buona prova dell’azzurro Tonetti che aveva sbagliato qualcosa di troppo in alto chiude con un ritardo di 1″72 che significa 12ma posizione provvisoria

10.07: All’intermedio Tonetti ha un ritardo di 77 centesimi

10.06: Prova da dimenticare per l’azzurro Borsotti che commette anche un errore grave nel finale, accumula 2″65 di ritardo ed è 20mo

10.05: Borsotti all’intermedio ha un ritardo di 1″33

10.05: Il norvegese McGrath commette qualche errore di troppo in alto ma è undicesimo a 1″53 da Odermatt. Bella prova

10.03: Errore nella seconda parte per lo statunitense Radamus che perde tantissimo dopo una prima parte di grande qualità. Ritardo di 2″54, 18mo posto

10.02: Linee non ottimali per il canadese Read che conclude la sua prova con un ritardo di 2″02, 15mo

10.00: Diverse sbavature dello slovacco Zampa che chiude al 15mo posto a 2″03 da Odermatt

9.59: Ottima prova dell’austriaco Feller che limita i danni nel finale e chiude all’ottavo posto con 1″20 di ritardo da Odermatt

9.57: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 15 discese:

1 ODERMATT Marco SUI 1:07.14

2 PINTURAULT Alexis FRA 1:07.46 +0.32

3 ZUBCIC Filip CRO 1:07.47 +0.33

4 FAIVRE Mathieu FRA 1:07.99 +0.85

5 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:08.09 +0.95

6 SCHMID Alexander GER 1:08.23 +1.09

7 KRANJEC Zan SLO 1:08.29 +1.15

8 BRENNSTEINER Stefan AUT 1:08.58 +1.44

9 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:08.65 +1.51

10 FAVROT Thibaut FRA 1:08.86 +1.72

9.55: Non un grande finale di gara di Caviezel che si inserisce all’undicesimo posto con un ritardo di 1″73

9.54: Caviezel all’intermedio ha un ritardo di 55 centesimi

9.54: Perde tanto nella parte finale il norvegese Kristoffersen che chiude con un ritardo di 1″51 ed è nono

9.53: All’intermedio Kristoffersen ha un ritardo di 54 centesimi

9.52: Ottima sesta piazza per il tedesco Schmid che chiude con un ritardo di 1″06. Forse questo è il momento giusto perchè lo scalino nel finale si è un po’ smussato e parte Kristoffersen

9.51: Ritardo di 56 centesimi per Schmid all’intermedio

9.50: Bravo l’austriaco Brennsteiner che, nonostante un errore grave subito dopo l’ultimo rilevamento, si inserisce in settima piazza a 1″44 da Odermatt

9.48: Lo svizzero Murisier accumula un ritardo di 2″26 e si inserisce al decimo posto provvisorio

9.48: Ritardo di 1″57 per Murisier all’intermedio

9.47: Qualche sbavatura di troppo per il francese Favrot che chiude la sua prova al settimo posto a 1″72 dalla testa

9.46: Favrot ha 41 centesimi di ritardo all’intermedio

9.45: Errore nella parte finale per il norvegese Braathen che è ottavo a 1″77 da Odermatt. c’è anche qualche scalino soprattutto nella parte centrale

9.44: Braathen all’intermedio ha un ritardo di 32 centesimi

9.43: Perde ad ogni curva il norvegese Nestvold-Haugen che arriva con 3″08 di ritardo, è ottavo

9.42: Nestvold-Haugen all’intermedio ha 1″50 di ritardo

9.42: Prova incolore dello svizzero Meillard che perde tanto nel finale e chiude con un ritardo di 1″74 ed è settimo

9.41: 52 centesimi di ritardo per Meillard all’intermedio

9.40: E’ terzo Zubcic che attacca dalla prima all’ultima porta e chiude con un ritardo di 33 centesimi dalla testa. Ora Meillard

9.39: All’intermedio Zubcinc ha un ritardo di 7 centesimi

9.38: Spettacolare seconda parte di gare dello svizzero Odermatt! Guadagna tantissimo su Pinturault e va al comando con 32 centesimi di vantaggio

9.37: Odermatt all’intermedio ha 5 centesimi di ritardo

9.36: Prestazione di grande spessore del francese Pinturault che guadagna ancora nella parte finale ed è primo con 53 centesimi di vantaggio su Faivre

9.35: All’intermedio Pinturault ha 29 centesimi di vantaggio

9.34: E’ terzo lo sloveno Kranjec che nel finale non riesce ad essere scorrevole come Faivre e chiude a 3 decimi dal francese. Ora Pinturault

9.34: Kranjec all’intermedio è in ritardo di 9 centesimi

9.33: L’impressione purtroppo era giusta. de Aliprandini nel finale ha sbagliato qualcosa di troppo ed ha 10 centesimi di ritardo dal nuovo leader, il francese Faivre. Ora Kranjec

9.32: Faivre all’intermedio ha 45 centesimi di ritardo

9.31: Qualche errore nel finale per De Aliprandini che chiude con il tempo di 1’08″09 la sua prestazione

9.30: Porte molto vicine nella parte alta, De Aliprandini combatte con grande determinazione

9.29: Questa la lista dei partenti della prima manche:

1 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

2 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

5 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

6 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

8 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Head

9 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

10 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

11 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

12 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

13 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

14 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

15 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

16 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

17 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

18 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

19 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

20 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

21 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

22 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

23 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

24 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

25 511863 SETTE Daniele 1992 SUI Fischer

26 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

27 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head

28 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic

29 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

30 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol

31 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

32 511867 NOGER Cedric 1992 SUI Kaestle

33 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

34 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

35 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

36 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Rossignol

37 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

38 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

39 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

40 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA

41 6291374 HOFER Alex 1994 ITA Fischer

42 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

43 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

44 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

45 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

46 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Head

47 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

48 54368 BORGNAES Christian 1996 AUT Salomon

49 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

50 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

51 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

52 6531963 STEFFEY George 1997 USA Rossignol

53 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

54 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic

55 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol

56 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

57 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

58 54471 DORNER Thomas 1998 AUT Rossignol

59 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol

60 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Fischer

61 40612 SCOTT Alec 1997 IRL Rossignol

62 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

63 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS

64 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

9.27: Per gli azzurri saranno al via anche Giovanni Borsotti con il numero 21, Riccardo Tonetti con il 22, Simon Maurberger con il 37, Alex Hofer con il 41, Hannes Zingerle con il 43, Giovanni Franzoni con il 45, Raffaele Della Vite con il 51

9.24: In casa Italia attesa per la prova del vice campione del mondo Luca De Aliprandini che avrà la possibilità di sfruttare il pettorale numero 1

9.21: La prima manche sarà tracciata da Marco Suman, coach croato, mentre la seconda sarà tracciata dall’austriaco Michael Pircher, è in corso una lieve nevicata, -7° in partenza, -6° al traguardo

9.18: Tra i grandi favoriti di questa gara anche lo sloveno Kranjec, il croato Zubcic e lo svizzero Caviezel.

9.14: Pinturault tenterà di ricucire il margine in classifica da Marco Odermatt, lontano al momento 221 lunghezze, vittorioso al debutto in questa specialità a Soelden, e apparso in gran forma in questa prima parte di stagione

9.11: A fare gli onori di casa sarà Alexis Pinturault, nato e cresciuto in un piccolo comune (Moûtiers) poco distante dal comprensorio sciistico. Il detentore del globo di cristallo ha trionfato qui in quattro occasioni, due volte tra le porte strette e altrettante in slalom

9.07: C’è grande attesa per una sfida che si preannuncia di altissimo livello, sia per la vittoria della gara odierna ma anche per la corsa alla Coppa del Mondo che vede tre pretendenti quest’anno, Pinturault, Kilde e Odermatt

9.04: La Coppa del Mondo torna in Europa dopo la parentesi statunitense e, dopo tanta velocità, è il momento delle discipline tecniche con lo slalom gigante sulla neve francese che sarà seguito domani da uno slalom speciale.

9.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom gigante di Val d’Isere valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022

