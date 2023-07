Sci alpino, Luca De Aliprandini quinto a metà gara nel gigante di Val d’Isere. Comanda Marco Odermatt

Marco Odermatt prosegue nel suo “magic moment” e chiude al comando la prima manche del gigante della Val d’Isere (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. Sulla pista denominata “La face de Bellevarde” il meteo parla di leggera nevicata e temperatura di -6°, dopo le abbondantissime precipitazioni dei giorni scorsi, che hanno messo alla frusta gli organizzatori per rendere agibile il tracciato transalpino.

Davanti a tutti, come detto, Marco Odermatt che, anche nella complicata tracciatura di questa prima manche (con la superficie che ha ceduto dopo pochi pettorali), ha danzato sulla neve, risultando impeccabile porta dopo porta, chiudendo con il tempo di 1:07.14 e dando la sensazione di essere in totale fiducia in questo momento. Alle spalle del ventiquattrenne nativo di Buochs, troviamo il padrone di casa per eccellenza, Alexis Pinturault, con un distacco di 32 centesimi dallo svizzero, al termine di una discesa senza sbavature ma non abbastanza efficace da pareggiare quanto fatto dal rivale. Terza posizione, quindi, per il croato Filip Zubcic, a un solo centesimo dal francese.

Quarta posizione per un altro padrone di casa, il campione del mondo in carica, Mathieu Faivre, a 85 centesimi, mentre è quinto il nostro Luca De Aliprandini, che ha sfruttato il pettorale numero 1, chiudendo con un ritardo di 95 centesimi. Peccato per un errore nel finale, altrimenti il suo distacco sarebbe stato ben altro. Sesto il tedesco Alexander Schmid a 1.09, settimo lo sloveno Zan Kranjec a 1.15, ottavo l’austriaco Manuel Feller a 1.20, come sempre alle prese con una discesa con diverse imprecisioni, ma nella quale ha lasciato andare gli sci al massimo, quindi nono il francese Victor Muffat-Jeandet a 1.26, davanti all’austriaco Stefan Brennsteiner decimo a 1.44. Si ferma in undicesima posizione il norvegese Henrik Kristoffersen al termine di una prova davvero opaca nella quale ha accumulato un distacco di 1.51 dalla vetta, anche senza commettere errori trascendentali.

Per quanto riguarda gli italiani, Riccardo Tonetti si trova al momento in 13a posizione a 1.71 da Odermatt, nonostante nel secondo tratto della pista abbia stabilito il medesimo tempo dell’elvetico. Giovanni Borsotti è 24° con un distacco di 2.65 dopo una discesa contraddistinta da diversi errori pesanti, mentre Alex Hofer è 30° a 3.25. Eliminati in vista della seconda manche, invece, Simon Maurberger 45° a 4.02, Filippo Della Vite 48° a 4.28. Giovanni Franzoni 49° a 4.52 e Hannes Zingerle, che non ha concluso la prova.

Foto: Lapresse