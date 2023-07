Sci alpino, Alexis Pinturault vuole cambiare l’inerzia in Val d’Isere. L’Italia cerca il primo podio

La Coppa del Mondo di sci alpino saluta il Nord America e fa ritorno in Europa, precisamente nella località francese di Val d’Isere. Sul pendio della Face de Bellevarde sono in programma un gigante ed uno slalom nelle giornate di sabato e domenica che vanno in scena quasi due anni dopo l’ultima gara disputata su queste nevi.

A fare gli onori di casa Alexis Pinturault, nato e cresciuto in un piccolo comune (Moûtiers) poco distante dal comprensorio sciistico. Il detentore del globo di cristallo ha trionfato qui in quattro occasioni, due volte tra le porte strette e altrettante in slalom: solo il fenomeno Marcel Hirscher è riuscito a fare di meglio archiviando ben sette successi sulla pista transalpina.

Pinturault tenterà di ricucire il margine in classifica da Marco Odermatt, lontano al momento 221 lunghezze. La competitività dell’elvetico nelle discipline veloci obbliga il francese classe ’91 a sfruttare ogni occasione (soprattutto tra i pali snodabili) per guadagnare terreno e la Face de Bellevarde, su cui Odermatt non ha mai brillato, può essere la pista giusta per invertire la tendenza nella generale.

L’Italia andrà a caccia del primo podio della stagione affidandosi a un nutrito gruppo di atleti. Le speranze azzurre in gigante sono riposte nel vice Campione del Mondo Luca De Aliprandini, mentre in slalom occhi puntati su Alex Vinatzer e Stefano Gross che a Val d’Isere salì sul terzo gradino del podio nel 2019. Completano il contingente azzurro Alex Hofer, Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Hannes Zingerle, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli e Tommaso Sala.

La prima manche di gigante, fissata per sabato 11 dicembre alle 9.30, alzerà il sipario sul weekend di Coppa del Mondo. Seconda discesa in programma dalle 13.00 e stessi orari per quanto riguarda lo slalom domenicale. Le gare saranno visibili su Rai Sport HD ed Eurosport 1, oppure attraverso le piattaforme SkyGo, Discovery+, Eurosport Player, Rai Play e DAZN.

Foto: Lapresse