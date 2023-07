LIVE Civitanova-Trento 3-2 volley, Semifinale Mondiale per club in DIRETTA: emozioni infinite, rimonta e finale per i marchigiani!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA SEMIFINALE TUTTA ITALIANA

23.18: L’appuntamento, dunque è per domenica alle 0.30 per la finalissima del Mondiale per Club. Tra poco si gioca la seconda semifinale, il derby brasiliano tra i favoritissimi del Sada Cruzeiro e il Funvic Taubatè. Grazie per averci seguito e buonanotte!

23.17: Il cubano Yant top scorer del match con 27 punti e grande continuità in attacco, in casa Civitanova bene anche Lucarelli, 18 punti, Simon, 17 punti e Garcia con 11 punti, anche se in difficoltà nella seconda parte di gara e sostituito da Zaytsev che ha messo a terra 5 palloni. Per Trento top scorer un grande Michieletto che ha totalizzato 24 punti, 17 punti per Lavia, 14 punti per Kaziyski e 10 punti per Lisinac

23.15: Servirà qualcosa in più, in termini di continuità di rendimento, a Civitanova per riuscire domani sera a conquistare il titolo se l’avversario sarà il Sada Cruzeiro ma la squadra marchigiana possiede le armi per mettere in difficoltà i verde-oro

23.14: Difficile trovare la chiave di una partita ricca di grandi emozioni. Trento è stata un’altra squadra rispetto a ieri, Civitanova ha faticato tanto, anche nel tie break ma nei momenti decisivi ha avuto qualcosa in più

23.13: Che grande partita! Spettacolo indimenticabile con tanti italiani protagonisti! Civitanova vince in forza anche di una maggiore esperienza e una maggiore abitudine a giocare questa tipologia di partite

19-21 La Lube Civitanova è in finale!!! Mano out di Lucarelli da zona 4

19-20 Alzata in bagher di De Cecco, mano out di Simon in primo tempo

19-19 Mano out di Lavia da zona 4

19-18 Primo tempo Anzani!

18-18 La diagonale stretta di Kaziyski!!! Che azioneeeeeeeeeeee

18-17 Aceeeeeeeeeeeeeeee Yaaaaaaaaaaaaant

17-17 Primo tempo di Anzani!

16-17 Kaziyski vincente da zona 2!

16-16 Mano out di Kaziyski da zona 4

16-15 Errore al servizio Trento

15-15 La diagonale stretta di Michieletto da zona 4

15-14 errore al servizio Trento

14-14 Muroooooooooooooooo Michielettoooooooooooooooo

14-13 errore di Zaytsev in attacco da zona 2

14-12 Mano out di Lucarelli da zona 2 ma Trento ha sprecato la palla del pari

13-12 Mano out di Michieletto da zona 4

13-11 Primo tempo di Simon! Break di 6-1 Civitanova

12-11 Primo tempo di Simon!

11-11 Zaytsev da seconda linea in diagonale

10-11 Mano out di Lavia da zona 4

10-10 Muroooooooooooooo De Ceccoooooooooooooooo

9-10 Difesa del nuovo entrato Sottile e vincente la diagonale Lucarelli da zona 4

8-10 Primo tempo Anzani

7-10 Errore al servizio Civitanova

7-9 La parallela di Lucarelli da zona 4

6-9 Zaytsev vincente da zona 2

5-9 La free ball di Kaziyski

5-8 primo tempo Podrascanin

5-7 errore al servizio Trento

4-7 Errore al servizio Civitanova

4-6 Mano out di Yant da zona 4

3-6 Mano out di Michieletto da zona 4

3-5 La free ball di Simon

2-5 errore di Yant

2-4 La parallela di Michieletto da zona 4

2-3 Invasione di Sbertoli

1-3 Yant la risolve dai 5 metri dopo la bella copertura di Civitanova

0-3 Diagonale di Lavia da zona 4

0-2 Out l’attacco di Simon

0-1 Invasione Lucarelli

25-20 Mano out di Yant da zona 2 e si va al tie break! 2-2

24-20 Vincente Yant da zona 4

23-20 Vincente Michieletto da zona 4

23-19 Diagonale stretta di Yant da zona 4

22-19 Primo tempo Podrascanin

22-18 Errore di Lavia

21-18 Out l’attacco di Michieletto da zona 4

20-18 Invasione di Sbertoli

19-18 Aceeeeeeeeeeeeee Lucarelliiiiiiiiiiiiiiiiiiii

18-18 La free ball di Yant

17-18 Zaytsev senza muro da zona 4

16-18 Murooooooooooooooo Michielettoooooooooooooo

16-17 Ancora Lucarelli in diagonale da zona 4

15-17 Primo tempo di Lisinac

15-16 Diagonale lunga di Lucarelli da zona 4

14-16 Diagonale di Lavia da zona 4

14-15 Muroooooooooooooo Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

14-14 Mano out di Lavia da zona 4 a chiudere un’azione lunghissima!|

14-13 errore al servizio Civitanova

14-12 Vincente Garcia in parallela da seconda linea

13-12 Errore al servizio Civitanova

13-11 Primo tempo Anzani

12-11 Diagonale stretta di Yant da zona 4

11-11 Murooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiin

11-10 La pipe di Lucarelli

10-10 errore al servizio Civitanova

10-9 Pipe vincente di Yant

9-9 Diagonale stretta micidiale di Michieletto da zona 4

9-8 Errore al servizio Trento

8-8 Vincente Lavia da zona 4

8-7 Mano out di Garcia da zona 2

7-7 errore al servizio Civitanova

7-6 errore al servizio Trento

6-6 Il pallonetto di Kaziyski da zona 4

5-6 Errore al servizio Trento

5-5 Errore al servizio Civitanova

5-4 La palla spinta di Garcia da zona 2

4-4 Primo tempo dietro di Anzani

3-4 Primo tempo Simon

2-4 errore al servizio Civitanova

2-3 Primo tempo di Simon la free ball sbagliata da Podrascanin

1-3 Out l’attacco di Simon

1-2 La parallela di Michieletto da zona 4

1-1 In rete il palleggio di De Cecco

1-0 Errore al servizio Trento

23-25 In rete l’attacco di Yant da zona 4 e Trento è avanti 2-1!

23-24 Pinali appena entrato trova il mano fuori da zona 2

23-23 Michieletto fantastica parallela sulla riga

23-22 Mano out Simon in primo tempo

22-22 Vincente la diagonale lunga di Michieletto

22-21 Zaytsev vincente in parallela da zona 4

21-21 Attacco vincente di Lavia da zona 4 a chiudere un’azione spettacolare

21-20 Muroooooooooooo Simoooooooooooooon

20-20 La pipe di Yant

19-20 Diagonale di Kaziyski da zona 4

19-19 Gran parallela di Lucarelli

18-19 Mano out Kaziyski da zona 4

18-18 Diagonale stretta Yant da zona 4

17-18 Errore al servizio Civitanova

17-17 Primo tempo Anzani

16-17 Mano out di Michieletto da zona 4

16-16 Mano out Zaytsev da zona 2

15-16 Mano out Yant da zona 4

14-16 Errore al servizio Civitanova. C’è Zaytsev

14-15 Mano out Lucarelli da zona 2

13-15 Tocco vincente Lavia da zona 4

13-14 Mano out di Garcia da seconda linea

12-14 Murooooooooooooo Lisinaaaaaaaaaac

12-13 Errore al servizio Trento

11-13 Invasione di De Cecco

11-12 Primo tempo Podrascanin

11-11 Errore al servizio Michieletto

10-11 Il tocco vincente di Michieletto, marcatissimo, da zona 4

10-10 Vincente Garcia da seconda linea sulle mani del muro

9-10 Mano out di Yant da zona 4

8-10 Murooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiin

8-9 La diagonale di Michieletto da zona 4

8-8 Primo tempo Simon

7-8 Michieletto vincente da zona 4. Azione più bella del match con difese da una parte e dall’altra

7-7 primo tempo Simon

6-7 Primo tempo Lisinac

6-6 errore al servizio di Trento

5-6 Lavia vincente da zona 4 a chiudere una lunga azione

5-5 Primo tempo di Lisinac dopo due belle difese della Lube

5-4 De Cecco di seconda intenzione

4-4 Vincente Lucarelli da zona 4

3-4 Errore al servizio Civitanova

3-3 Diagonale stretta di Yant

2-3 Mano out Michieletto da zona 4

2-2 Errore al servizio Trento

1-2 Vincente Lavia da zona 2

1-1 Primo tempo Simon

0-1 Errore al servizio Civitanova

22-25 Invasione di de Cecco e l’Itas Trentino pareggia il conto!

22-24 Errore al servizio Civitanova

22-23 Sulle mani alte del muro Yant da zona 4

21-23 Fallo di seconda linea di Garcia

21-22 Primo tempo Podrascanin

21-21 Errore al servizio Trento

20-21 Errore al servizio Civitanova

20-20 errore al servizio Trento

19-20 Errore al servizio Civitanova

19-19 Primo tempo Simon

18-19 Primo tempo di Lisinac

18-18 Invasione Trento

17-18 errore al servizio Trento

16-18 Aceeeeeeeeeeeeee Kazyiskiiiiiiiiiiiiiiiii

16-17 Primo tempo di Lisinac

16-16 Implacabile Simon in primo tempo

15-16 Tocco di seconda intenzione di De Cecco

14-16 Tocco vincente di Lavia da zona 4

14-15 Primo tempo Lisinac

14-14 Murooooooooooooo Lucarelliiiiiiiiiiiiiiiiiii a uno su Lavia

13-14 Primo tempo Anzani

12-14 Vincente la diagonale di Kaziyski

12-13 Mano out Yant da zona 4

11-13 Muroooooooooooo Kaziyskiiiiiiiiiiiiiiiii

11-12 Mani alte del muro da zona 4 per Michieletto

11-11 Mano out di Yant

10-11 errore al servizio Civitanova

10-10 Invasione aerea Michieletto

9-10 Aceeeeeeeeeeeeee Lucarelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

8-10 Parallela di Garcia da zona 4

7-10 Errore al servizio Civitanova

7-9 Errore al servizio Trento

6-9 Primo tempo nei 3 metri di Lisinac

6-8 Diagonale stretta di Lucarelli da zona 4

5-8 Mano out Lavia da zona 4

5-7 errore al servizio Yant

5-6 Primo tempo Anzani

4-6 Missile di Garcia senza muro in tribuna

4-5 Primo tempo dietro di Podrascanin

4-4 Diagonale vincente da zona 4 di Yant

3-4 Errore al servizio Civitanova

3-3 Attacco vincente di Yant da zona 4 a chiudere l’azione più lunga e spettacolare del match

2-3 Mano out Michieletto

2-2 Diagonale di Lucarelli da zona 2

1-2 Mano out di Lavia da zona 4

1-1 La diagonale di Lavia da zona 2

1-0 Vincente Gabi Garcia da seconda linea

25-20 L’errore al servizio di Sbertoli regala il successo nel primo set alla Lube Civitanova

24-20 La diagonale vincente di Kaziyski

24-19 La parallela di Garcia da zona 2

23-19 Sbertoli di seconda intenzione

23-18 Muroooooooooooo Yaaaaant

22-18 Primo tempo potentissimo di Simon

21-18 Out Garcia da zona 2

21-17 Mano out di Michieletto da zona 4

21-16 Mano out di Lucarelli da zona 2

20-16 errore al servizio Civitanova

20-15 Aceeeeeeeeeeee De Ceccoooooooooooo

19-15 Garcia sulle mani del muro da zona 2

18-15 Primo tempo di Simon

17-15 Mano out di Michieletto da zona 4

17-14 Mano out in parallela di Lucarelli da zona 4

16-14 Mano out di Lavia da zona 4

16-13 Primo tempo Lisinac

16-12 Mano out di Lucarelli da zona 4

15-12 La diagonale di Yant da zona 4

14-12 Muroooooooooooo Lisinaaaaaaaaac

14-11 Errore al servizio Civitanova

14-10 errore al servizio Trento

13-10 Errore al servizio Civitanova

13-9 errore al servizio Trento

12-9 Mano out di Michieletto da zona 4

12-8 La parallela di Garcia da zona 4

11-8 Mano out di Lavia da zona 2

11-7 Primo tempo di Simon

10-7 Diagonale di Lavia da zona 2 con il muro a uno

10-6 Vincente Lucarelli da zona 4

9-6 Errore al servizio Civitanova

9-5 Aceeeeeeeeeeeeee Yaaaaaaaaaaaant

8-5 Non sbaglia Yant da zona 4. 5 su 5 per lui in attacco

7-5 Vincente Kaziyski sulle mani del muro da zona 4

7-4 Vincente Garcia da zona 2

6-4 Mano out di Kaziyski

6-3 Mano out di Yant da zona 4

5-3 Yant vincente da zona 4

4-3 Mano out di Michieletto da zona 4

4-2 La pipe di Yant

3-2 vincente la diagonale di Michieletto da zona 4

3-1 La pipe di Yant

2-1 Free ball di Simon

1-1 Primo tempo Simon

0-1 Mano out Michieletto da zona 4

20.59: Squadre in campo

20.57: Formazione confermata per la Lube Civitanova con Yant e Garcia in campo e formazione confermata per Trento

20.54: Sarà il cubano Yant a prendere il posto di un acciaccato Osmany Juantorena, mentre per il resto Blengini schiererà la formazione titolare delle ultime uscite.

20.51: La Lube Civitanova, invece, sta lentamente recuperando i pezzi perduti per strada: ieri è stata la volta di Ivan Zaytsev che è stato protagonista del successo con il Funvic Taubatè

20.48: Decisiva sarà l’efficienza al servizio dell’Itas che ha sbagliato tanto, troppo dai nove metri nelle prime due sfide contro iraniani e brasiliani, con una efficacia in battuta molto limitata. L’incognita può essere rappresentata da Matey Kaziyski apparso non al meglio della condizione nelle due sfide del girone.

20.45: I trentini scenderanno in campo al gran completo, e Lorenzetti dovrebbe insistere con lo schema che vede Daniele Lavia nel ruolo di opposto con compiti in ricezione e Kaziyski e Micheieletto in banda

20.42: I marchigiani hanno vinto il loro girone battendo 3-0 gli argentini del San Juan e i brasiliani del Funvic Taubatè, mentre i trentini hanno chiuso al secondo posto grazie alla vittoria 3-0 con gli iraniani del Foolad Sirjan prima di essere sconfitti 3-0 dai padroni di casa del Sada Cruzeiro.

20.40: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima semifinale del Mondiale per Club maschile che vede di fronte l’Itas Trentino e la Lube Civitanova

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale del Mondiale per Club maschile che vede di fronte l’Itas Trentino e la Lube Civitanova. In palio c’è il posto in finale della rassegna iridata per Club in programma a Betim in Brasile. I marchigiani hanno vinto il loro girone battendo 3-0 gli argentini del San Juan e i brasiliani del Funvic Taubatè, mentre i trentini hanno chiuso al secondo posto grazie alla vittoria con gli iraniani del Foolad Sirjan prima di essere sconfitti 3-0 dai padroni di casa del Sada Cruzeiro.

I trentini scenderanno in campo al gran completo, e Lorenzetti dovrebbe insistere con lo schema che vede Daniele Lavia nel ruolo di opposto con compiti in ricezione e Kazyiski e Micheieletto in banda. Decisiva sarà l’efficienza al servizio dell’Itas che ha sbagliato tanto, troppo dai nove metri nelle prime due sfide contro iraniani e brasiliani, con una efficacia in battuta molto limitata. L‘incognita può essere rappresentata da Matey Kaziyski apparso non al meglio della condizione nelle due sfide del girone.

La Lube Civitanova, invece, sta lentamente recuperando i pezzi perduti per strada: ieri è stata la volta di Ivan Zaytsev che è stato protagonista del successo con il Funvic Taubatè. Sarà il cubano Yant a prendere il posto di un acciaccato Osmany Juantorena, mentre per il resto Blengini schiererà la formazione titolare delle ultime uscite.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima semifinale del Mondiale per Club maschile che vede di fronte l’Itas Trentino e la Lube Civitanova: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.

Foto LiveMedia/Lorena Bonapace