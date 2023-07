Civitanova-Trento oggi: orario, canale tv, programma, streaming semifinale Mondiale per club volley 2021

Oggi venerdì 11 dicembre (ore 21.00) si giocherà Civitanova-Trento, semifinale del Mondiale per Club 2021 di volley maschile. A Betim (Brasile) andrà in scena il derby italiano che mette in palio un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata. La Lube si presenta all’appuntamento da imbattuta dopo aver travolto con un doppio 3-0 gli argentini dell’UPCN San Juan e i brasiliani del Funvic Taubaté. I dolomitici, invece, dopo l’esordio positivo con gli iraniani del Sirjan Foolad, sono crollati nettamente al cospetto dei brasiliani del Sada Cruzeiro e hanno così concluso il proprio girone al secondo posto, dando vita all’incrocio tra le formazioni del Bel Paese prima della Finale.

https://www.oasport.it/2021/12/live-civitanova-trento-volley-semifinale-mondiale-per-club-in-diretta-derby-italiano-per-sfidare-i-brasiliani-in-finale/

I cucinieri, che hanno riabbracciato Ivan Zaytsev dopo l’operazione, partono con i favori del pronostico e sono motivati a difendere il titolo conquistato due anni fa. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, però, hanno tutte le carte in regola per tenere testa ai marchigiani e inseguire la finale dopo aver vinto il titolo nel 2018. Si preannuncia una battaglia campale e totale: da un parte il già citato Zar, Luciano De Cecco, Robertlandy Simon, Simone Anzani e dall’altra il tridente offensivo composto da Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Matey Kaziyski, con Marko Podrascanin e Srecko Lisinac al centro.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Civitanova-Trento, semifinale del Mondiale per Club 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv oltre che su Volleyball World Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Betim sono indietro quattro ore rispetto a noi).

CIVITANOVA-TRENTO, PROGRAMMA SEMIFINALE MONDIALE PER CLUB VOLLEY

VENERDÌ 11 DICEMBRE:

21.00 Cucine Lube Civitanova vs Itas Trentino

CIVITANOVA-TRENTO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Action (canale 206).

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go, Now Tv e Volleyball World Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Photo LiveMedia/Valeria Lippera